Ви все чули? Повернення "Океану Ельзи", протестний рок для Білорусі, дует Тіни Кароль зі Snoop Dogg та інші українські пісні серпня

Ця музика увірвалась у ефіри у серпні 2020 року. Така добірка виходить щомісяця.

Попри "лінивість" останнього місяця літа українські музиканти не збавили активність.

Репери доводили, що живі і сповнені сил, а рокери ставали на захист білоруських протестувальників.

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Напередодні Дня незалежності нарешті нагадав про себе і "головний гурт країни".

"Океан Ельзи" – "Коли ми станем собою"

Святослав Вакарчук повернувся з політики в музику.

На День незалежності України "Океан Ельзи" традиційно зіграли великий концерт. І випустили нову пісню.

У ній клавішник Мілош Єліч взявся ще й за акустичну гітару, а на бек-вокалі заспівали діти музикантів.

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"Коли ми станем собою" увійде до нового альбому ОЕ, дата релізу якого поки не оголошується.

Luca Dayz ft. Snoop Dogg, Tina Karol & LOE - Blow Your Mind

Головна сенсація місяця: Тіна Кароль зустрілася в одному треці зі Снупп Доггом!

Свою вокальну частину до пісні лос-анджелеського репера Luca Dayz українська співачка записала буквально за годину. Почути її можна з 1:19.

Сама ж композиція звучить як типовий літній рагамафін і нічим особливим не вирізняється.

Христина Соловій – "Коала"

Тим часом вихованиця Святослава Вакарчука абстрагувалася від народних пісень і традиційного поп-року, презентувавши милий інді-фольк з приспівом: "Я тебе обіймала, як маленька коала".

Нову пісню Соловій спродюсував клавішник Павло Литвиненко ("Бумбокс", MARU), з яким вона працювала над попереднім альбомом – "Любий друг".

Третій студійник, до якого увійде "Коала", співачка обіцяє показати восени.

The Hardkiss feat. MONATIK – "Кобра"

До цього дуету The Hardkiss та MONATIK йшли близько двох років.

Дмитро органічно вписався у "хардкісівське" звучання і вкотре продемонстрував чудове володіння українською мовою.

"Кобра" стане частиною наступного альбому Юлії Саніної та музикантів, що побачить світ наступної весни.

alyona alyona – "Стержень" (feat. KALUSH, OTOY та інші)

Нещодавно українські музичні ЗМІ влаштували нашому репу "похорони".

У відповідь Альона Савраненко випустила епічний фіт з найперспективнішими вітчизняними фрешменами, аби довести, що він живіше за всіх живих.

У цей же день в рамках флешмобу #RapinPeaceUA більше 30 українських емсі зарелізили свої свіжі треки.

ЛУНА – Fata Morgana

У серпні музична улюблениця міленіалів розродилася танцювальним міні-альбомом і кліпом на його головну пісню.

Збіги з повістю Михайла Коцюбинського випадкові.

FO SHO – "Божевільні"

Сестри Ендале раптом заспівали R`n`B українською.

Такий подарунок слухачам FO SHO зробили з нагоди Дня незалежності.

Kozak System – "Яbosh сваіх"/"Новий маніфест"

За гарячими слідами протестів у Білорусі Kozak System написали вільне продовження пісні "Наш маніфест".

Виконується від обличчя "Бацьки" (сарказм).

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. Kozak System, СКАЙ, Артур Данієлян – "Героям"

Ще одна композиція на підтримку протестувальників у Білорусі, цього разу – з паралелями на українську Революцію Гідності.

До гурту Сергія Танчинця приєдналися Іван Леньо та Олег Собчук, а спродюсував пісню Артур Данієлян.

У відео "Героям" знялися Олег Сєнцов, Сергій Притула, Сергій Кузін, Ахтем Сеітаблаєв та інші вітчизняні опініонмейкери.

BAH.ROMA – "Герой"

Пісня із так само "героїчною" назвою, але зовсім іншим змістом.

До неї Роман Бахарєв випустив красивий і драматичний кліп, присвячений протидії суїциду та депресії серед молоді.

Після річної паузи BAH.ROMA відійшли від гітарного саунду в бік ламкого інді-попу, що тільки пішло гурту на користь.

NAVKA – "Ой не ходи Грицю"

Фольк-співачка Марина Тимофійчук запустила проект "Україна в піснях".

Протягом 13 тижнів вона презентує кліпи на народні композиції, зняті в мальовничих місцях нашої країни.

Сюжет про нещасливе кохання та помсту за нього із пісні "Ой не ходи Грицю" NAVKA екранізувала на озері Синевир, що на Закарпатті.

Protonics – "Контраст"

Яскравий старт нового тріо із музичним мемом про життя поза правилами.

Здається, кліп Protonics знятий спеціально для флешмобів у TikTok.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина HayDmitriy/Depositphotos

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