Ви все чули? Повернення "Океану Ельзи", протестний рок для Білорусі, дует Тіни Кароль зі Snoop Dogg та інші українські пісні серпня

Ця музика увірвалась у ефіри у серпні 2020 року. Така добірка виходить щомісяця.
Попри "лінивість" останнього місяця літа українські музиканти не збавили активність.
Репери доводили, що живі і сповнені сил, а рокери ставали на захист білоруських протестувальників.
Напередодні Дня незалежності нарешті нагадав про себе і "головний гурт країни".
"Океан Ельзи" – "Коли ми станем собою"
Святослав Вакарчук повернувся з політики в музику.
На День незалежності України "Океан Ельзи" традиційно зіграли великий концерт. І випустили нову пісню.
У ній клавішник Мілош Єліч взявся ще й за акустичну гітару, а на бек-вокалі заспівали діти музикантів.
"Коли ми станем собою" увійде до нового альбому ОЕ, дата релізу якого поки не оголошується.
Luca Dayz ft. Snoop Dogg, Tina Karol & LOE - Blow Your Mind
Головна сенсація місяця: Тіна Кароль зустрілася в одному треці зі Снупп Доггом!
Свою вокальну частину до пісні лос-анджелеського репера Luca Dayz українська співачка записала буквально за годину. Почути її можна з 1:19.
Сама ж композиція звучить як типовий літній рагамафін і нічим особливим не вирізняється.
Христина Соловій – "Коала"
Тим часом вихованиця Святослава Вакарчука абстрагувалася від народних пісень і традиційного поп-року, презентувавши милий інді-фольк з приспівом: "Я тебе обіймала, як маленька коала".
Нову пісню Соловій спродюсував клавішник Павло Литвиненко ("Бумбокс", MARU), з яким вона працювала над попереднім альбомом – "Любий друг".
Третій студійник, до якого увійде "Коала", співачка обіцяє показати восени.
The Hardkiss feat. MONATIK – "Кобра"
До цього дуету The Hardkiss та MONATIK йшли близько двох років.
Дмитро органічно вписався у "хардкісівське" звучання і вкотре продемонстрував чудове володіння українською мовою.
"Кобра" стане частиною наступного альбому Юлії Саніної та музикантів, що побачить світ наступної весни.
alyona alyona – "Стержень" (feat. KALUSH, OTOY та інші)
Нещодавно українські музичні ЗМІ влаштували нашому репу "похорони".
У відповідь Альона Савраненко випустила епічний фіт з найперспективнішими вітчизняними фрешменами, аби довести, що він живіше за всіх живих.
У цей же день в рамках флешмобу #RapinPeaceUA більше 30 українських емсі зарелізили свої свіжі треки.
ЛУНА – Fata Morgana
У серпні музична улюблениця міленіалів розродилася танцювальним міні-альбомом і кліпом на його головну пісню.
Збіги з повістю Михайла Коцюбинського випадкові.
FO SHO – "Божевільні"
Сестри Ендале раптом заспівали R`n`B українською.
Такий подарунок слухачам FO SHO зробили з нагоди Дня незалежності.
Kozak System – "Яbosh сваіх"/"Новий маніфест"
За гарячими слідами протестів у Білорусі Kozak System написали вільне продовження пісні "Наш маніфест".
Виконується від обличчя "Бацьки" (сарказм).
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. Kozak System, СКАЙ, Артур Данієлян – "Героям"
Ще одна композиція на підтримку протестувальників у Білорусі, цього разу – з паралелями на українську Революцію Гідності.
До гурту Сергія Танчинця приєдналися Іван Леньо та Олег Собчук, а спродюсував пісню Артур Данієлян.
У відео "Героям" знялися Олег Сєнцов, Сергій Притула, Сергій Кузін, Ахтем Сеітаблаєв та інші вітчизняні опініонмейкери.
BAH.ROMA – "Герой"
Пісня із так само "героїчною" назвою, але зовсім іншим змістом.
До неї Роман Бахарєв випустив красивий і драматичний кліп, присвячений протидії суїциду та депресії серед молоді.
Після річної паузи BAH.ROMA відійшли від гітарного саунду в бік ламкого інді-попу, що тільки пішло гурту на користь.
NAVKA – "Ой не ходи Грицю"
Фольк-співачка Марина Тимофійчук запустила проект "Україна в піснях".
Протягом 13 тижнів вона презентує кліпи на народні композиції, зняті в мальовничих місцях нашої країни.
Сюжет про нещасливе кохання та помсту за нього із пісні "Ой не ходи Грицю" NAVKA екранізувала на озері Синевир, що на Закарпатті.
Protonics – "Контраст"
Яскравий старт нового тріо із музичним мемом про життя поза правилами.
Здається, кліп Protonics знятий спеціально для флешмобів у TikTok.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина HayDmitriy/Depositphotos
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