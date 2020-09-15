"Книгарня Є" запевняє, що не збільшує продаж російськомовних книжок. Пояснення керівництва

Українська мережа "Книгарня Є" нині не збільшує продаж книжок російською мовою.
Співвідношення україномовних книжок і книжок іноземною мовою, серед яких російська, залишається приблизно 90% на 10%.
І ще "тривалий час" не змінюватиметься.
Широко обговорюваний Facebook-допис був виключно закликом до держави підтримати книжкову галузь.
Про це в коментарі "Українській правді" заявив директор з розвитку "Книгарні Є" Андрій Домаранський.
|"Книгарня Є" запевняє, що не збільшує продаж російськомовних книжок
У своєму дописі книгарня пише про ситуацію на книжковому ринку, зокрема про перевагу продажу російськомовного продукту над україномовним, і підсумовує все словами:
"Книгарня Є" змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи".
Ось як допис пояснює Домаранський:
"Ми хотіли привернути увагу якомога більш широкої аудиторії людей до тієї ситуації, у якій зараз перебуває український книжковий ринок. Ситуація непроста і така, що потребує більш ніж просто емоційної оцінки.
Для когось, хто не заглиблений у реалії, парадоксальна, для когось – абсолютно очевидна: торгувати в Україні книжками російською мовою більш вигідно, ніж торгувати в Україні україномовними книгами.
Це треба змінити, а змінити це можливо виключно завдяки дієвим крокам з боку державних інституцій".
Причина вигідності продажу російськомовних книжок проста, пояснюють у книгарні – така книжка має ширший ринок збуту. Її можна продати в Росії, Білорусі, Казахстані тощо.
Щоб розширити ринок збуту для україномовних книжок, на думку Домаранського, треба допомога держави.
Якщо її не буде – "у якийсь момент ми можемо і змінити свою стратегію". Йдеться про співвідношення україномовних книжок і книжок іноземними мовами.
"Від цього програють усі", – додає він.
Ольга Кириленко, УП
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