Серіали вересня-2020: "Монстр з Мартфу", "Партизан", "Я ненавиджу Сюзі" та ще 4 новинки

Ці серіали варто подивитися у вересні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Вперше вдалося утворити "чудову сімку" максимально міжнародною, так би мовити набрати нитки з різних країн на сорочку для любителів серіалів: кращими вибрали з-поміж представників Іспанії, Угорщини, Швеції, Південної Кореї, США, Колумбії та Британії.

Жанри коливаються від пригод і трилерів, до комедій, поліцейських процедуралів та психологічних драм.

Тематично теж, на щастя, не обмежилося все тільки маніяками та вбивствами, якими переповнене кабельне телебачення світу – маємо пограбування, завоювання територій, тренування спортивних команд і намагання дати собі раду, коли викрали твої інтимні фотографії.

Словом, на певний час серіаломанам вистачить.

"Інес душі моєї" (Inés del alma mía)

Показ: Amazon Prime Video, Іспанія

Саме після першого сезону "Чуми" 2018 року і його справедливого визнання, Іспанія почала продукувати високоякісні історичні серіали.

"Інес..." – з цієї когорти, оповідаючи про першу половину XVI сторіччя і розповсюдження іспанської влади на Південну Америку.

"Інес душі моєї" – високоякісний історичний серіал

Дві головні прикмети серіалу в тому, що це, по-перше, екранізація однойменної книги 2006 року відомої чілійської письменниці Ізабелли Альєнде, тому й герої та події прописні детальніше, а по-друге, як і "Чума", "Інес..." просто дихає автентичністю, настільки достовірними здаються побут конкістадорів, вигляд і мова індіанців, територія зйомок (хоча знімали в іспанській Андалусії, а не в Перу або Чилі).

8 епізодів серіалу – це справжня мандрівка в минуле, в час утворення міста Сантьяго-де-Чілі. І посеред усієї простоти і дикості, романтичного невігластва і жорстокості піднімається гордовита і палка Інес де Суарес, історична особа, неодноразово вписану в літературу та кіно. Цього разу, у виконанні Елени Рівери, вона – магніт для ока.

Приємно і цікаво.

"Монстр з Мартфу" (A Martfüi Rém – A Sorozat)

Показ: Netflix, Угорщина

Один з кращих серіалів кінця літа!

Справжнє кіно, чому сприяє виклик знімати нуар про маніяка в Угорщині 60-х років, з такою фантастичною ніччю в кадрі, коли все в контрасті, і помада на губах та червоні сукні на жінках сяють, а інтрига не товчеться на одному місці з питанням "хто вбивця?", бо в другій серії глядачеві це відкривають.

Але дивитися далі все одно треба, навіть якщо трохи лячно від фізіологічності показу вбивств, не надто жорстоких, просто дуже натуралістичних, в що віриш, так майстерно це поставлено. І зіграно. І підсвічено. І озвучено. І прописано.

"В соціалістичній країні не може бути серійних вбивць!" – кричить прокурор після того, як посадили не того, бо вибили з нього зізнання, а вбивства все одно продовжуються.

"Монстр з Мартфу" – один з кращих серіалів кінця літа

Так містечко Мартфу стає відоме не через свою взуттєву фабрику, а через задушених жінок, через повітря, просякнуте страхом інших, які боялися виходити з дому.

Так, за 4 серії вбивцю знайшли, але все завершується зовсім в інший, пекельний спосіб – це ж була соціалістична країна.

Рідкісна якість і оригінальність!

"Партизан" (Partisan)

Показ: Viaplay, Швеція

Серіали чи фільми про релігійні культи/секти/армії, де залучається молодь і є намір змінити стиль життя чи взагалі правила суспільства – окремий підрозділ кіно, заснованого на реальних історіях ("Трагедія у Вейко", "Сонцестояння"). "Партизан" – один з них.

Що саме приховує група, яка ніби то вирощує лише екологічно чисту моркву в Швеції, не зрозуміло аж до фіналу в 5-й серії.

"Партизан" – серіал, який стане прикметним жанровим зразком

Герой, поліцейський під прикриттям Джонні (Фарес Фарес, "Світ "Дикий Захід""), підозрює групу у викраденні дітей, бо у нього самого колись зникла донька, але в надрах ферми, на яку він почав працювати водієм, схована якась лабораторія, а голова організації, Кент (Йохан Реборг, "Космолузер"), щось продає за великі гроші.

Незрозумілість у діях і розмовах персонажів і трилер як двигун розвитку напруги робить серіал прикметним жанровим зразком, дуже органічно зіграним і поставленим.

Певно, Амір Чамдін не даремно входить до трійки режисерів компанії Renck Åkerlund Film, де ватажком є Йохан Ренк, творець серіалу "Чорнобиль".

"Незнайомець" (Bimilui Soop)

2 сезон. Показ: Netflix, Південна Корея

Цільова аудиторія цього серіалу в Україні не тільки фани всього корейського, а й шанувальники поліцейських процедуралів і знавці жанру, бо "Незнайомець" точно оригінал.

В протистоянні прокуратури і поліції – як ракурс сезону – показана в подробицях розлога системи з безліччю підрозділів прокурорів і юридичною казуїстикою.

Два головних герої, жінка-поліцейська і чоловік-прокурор, які в 1-му сезоні поєдналися в одній справі, тепер розійшлися по своїх департаментах, аби зустрітися на полі їх конфронтації.

2 сезон "Незнайомця" побудований на протистоянні прокуратури і поліції

Ще один аспект 2-го сезону, як часто буває в корейських серіалах – мораль, але не моралізаторство.

На початку сезону гинуть двоє хлопців через те, що на пляжі двоє коханців знесли огорожі, що заважали їм зробити гарні знімки для instagram. Поліція їх знаходить... і відпускає.

Через це прокурор каже тому, хто відпустив: "Ви забрали у людей можливість подумати, що вони зробили, до якого результату призвів їх дитячий жарт, і шанс відчути каяття, а тепер вони думають, що їм все минеться"...

Чітко і сильно.

"Тед Лассо" (Ted Lasso)

Показ: Apple TV+, США

З першого погляду, це простецький серіал, часто-густо побудований на жанрових комедійно-спортивних кліше.

Але після 5-х серій, випущених до початку вересня, стає зрозуміла причина, чому Apple TV+ зробив на нього ставку, і ще й продовжив на 2-й сезон: історія тренера американського футболу, запрошеного тренувати команду з європейського футболу, грає на полі одночасно американського і британського гумору, підколює і тих, і тих, таким чином не потрапляючи під удар критики в шовінізмі, але охоплюючи всі ключові ґеґи щодо футболу, спорту і національних відмінностей, при цьому додає сімейні цінності і прозаїчно-бажане добро.

У "Теді Лассо" блискуче грає комік Джейсон Судейкіс

Тед Лассо, у виконанні ідеально вписаного в жанр коміка Джейсона Судейкіса ("Остання людина на Землі") є архітипом американця, але через нього автори проводять ідею, що не все так просто, і кожна історія не обов’язково має лінійний розвиток.

Якось лагідно, без злих жартів, ми отримуємо легке і дотепне, хоч і не надто смішне телевариво, душевне і приємне, як капці зранку і побажання "надобраніч" ввечері.

"Пограбування сторіччя" (El robo del siglo)

Показ: Netflix, Колумбія

Надто переоцінений, дико популярний іспанський серіал з аналогічною назвою про пограбування банку, що має вже три сезони, дав початок і колумбійському серіалу, і він виглядає краще, принаймні, натяжок в ньому не видно.

В основу покладене справжнє пограбування 1994 року, коли з національного банку Колумбії винесли 24 мільярди песо (близько 41 мільйона доларів), і винесли без жертв. На початку без жертв...

Докладно, на 6 серій по 40-45 хвилин, розкладається, як пограбування планували, як його робили і як все закінчилося, з історіями героїв, ліричними відхиленнями і, звісно, з розкиданням пачок грошей, щоб в них трохи повалятися.

Колумбійське "Пограбування сторіччя" краще за популярний іспанський серіал з аналогічною назвою

Усю цю катавасію прописали Пабло Родрігес і Сі. Ес. Прінс, творці для того ж Netflix’у минулорічного серіал "Щоденники злочинності: Кольменарес".

Роль головного ідейника пограбування зіграв Андрес Парра, диво-актор, відомий роллю Пабло Ескобара з однойменного серіалу 2012 року і недавнім серіалом "Президент" про корупцію в футбольних асоціаціях.

Словом, маємо Гая Річі по-колумбійські.

"Я ненавиджу Сюзі" (I hate Suzie)

Показ: Sky Vision, Велика Британія

Комедійна драма про те, як у зірки кіно, Сюзі (Білі Пайпер, "Бульварні жахіття") зламали хмарне сховище і виклали в мережу, зокрема, фото, як вона робить мінет, і не своєму чоловікові.

Зважаючи на схожі ситуації в житті західних артистів, можна зрозуміти усю силу актуальності теми. І рівень драматичності.

Але те, як гряє свою роль Пайпер, ні з чим не порівняти – треба бачити, як її "несе", як вона ходить вулицями і співає, напивається, божеволіє, бо ж злили ще й адресу її будинку, і в кожному скрипові вона вбачає переслідувачів.

Чоловік, зрозуміло, скаженіє, син – німий, і не всі оточуючі її підтримують: хтось хоче подробиць, а хтось, як менеджери з компанії Disney, що мають заключити з нею контракт, хочуть з’ясувати чи все це правда, і що вона відчула, коли дізналася про витік інформації.

"Я ненавиджу Сюзі" – британська комедійна драма

Цікаво, що співсценаристом 8-серійного серіалу є сама Пайпер, і, здається, вона відчула проблему, як свою. Часом на її переживання важко дивитися. Часом комусь може бути бридко. Тому в Британії рекомендоване обмеження 18+.

Якщо вам не достатньо, то традиційно додаємо – симпатичний американський "Стереоскоп" і класну французьку "Пацанку". Enjoy!

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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