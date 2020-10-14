Книготерапія: як допомогти дитині подолати стрес

Пандемія змінила життя багатьох, зокрема батьків і дітей.

Уроки через Zoom і домашнє завдання у Viber, відсутність прогулянок з дідусями і бабусями, і нарешті – постійна напруга у повітрі. Усе це впливає на психологічний стан.

Як допомогти дитині подолати стрес та навчити виходити зі складних ситуацій?

За допомогою книжки!

Читання – один із дієвих різновидів арт-терапії, розповідає дитяча програма 27 Book Forum та її учасниця, арт-терапевтка, психологиня й письменниця, кандидатка психологічних наук Наталя Мрака.

Наталя Мрака, арт-терапевтка, психологиня й письменниця, кандидатка психологічних наук

Проживаємо емоції у книжках

Читання – це процес, який розпочинається від вибору книги у книгарні (сприймання кольорів та символів, сюжетів обкладинки) до сенсорних відчуттів, коли діти книжку "зважують" своїми долоньками, перевіряють обкладинки і сторінки на дотик, дослухаються до шелестіння.

У кожної дитини є свої внутрішні потреби і відштовхуючись від них може відбуватися вибір художньої літератури.

До прикладу, дитина, якій бракує яскравих емоцій буде вибирати книгу про кольори, сонце, яскраві сюжети.

Тій дитині, котра перебувала в ізоляції, має особистісні проблеми з комунікацією і самооцінкою "смакуватиме" книга про стосунки між однолітками і те середовище, в яких вони можуть розвиватися.

Книготерапія – це один з різновидів арт-терапії, який дає змогу психологам ефективно працювати з дітьми.

Під час заняття творчістю дитина розкривається, а герої улюблених книжок стають для неї помічниками у подоланні проблем з реального життя.

Книжка також стає провідником для почуттів, про які дитина не в змозі говорити так, як це вміють дорослі.

"Коли ваш син чи донька вперше посварились з другом, то їм складно зрозуміти свої почуття і поділитись ними. Тоді дитина може знайти схожу ситуацію у знайомій книжці і прийти з цим до вас.

Або, навпаки, батьки бачать, що дитина переживає складний період і можуть проговорити це на прикладі улюблених книжних героїв: як би ті вчинили у таких обставинах", – пояснює арт-терапевтка Наталя Мрака.

Важливі складові книготерапії

1 Сюжети Це алгоритми дій персонажів, які можуть подобатися або не подобатися малим книголюбам. Під час читання дуже корисно з’ясувати думку дитини. Подобається чи не подобається їй історія? Як вона бачить ситуацію? Як можна було б змінити історію? Можна вигадати свій варіант кінцівки – це, з одного боку розвиває уяву, а з іншого – знижує тривогу, бо діти часто моделюють ту ситуацію, яка їх хвилює.

2 Рамки У сюжетах закладаються рамки поведінки, розуміння доброго і злого. Обговорення сюжету і розставлення акцентів робить дитину зібраною, допомагає їй формувати бажані моделі поведінки, реакцій у певних життєвих ситуаціях.

3 Мотивація Дуже важливе постійне підкріплення читання позитивними емоціями. Це й естетичні, емоційні малюнки, і створення приємного ритуалу, коли сама книжка та процес читання – самостійний чи з батьками – стають зоною комфорту, безпечним місцем для дитини. Якщо дитина асоціює читання з безпекою, затишком, приємнощами – вона матиме для себе дієвий спосіб подолання стресу.

Формуємо успішні стратегії поведінки

Розповсюдженою проблемою, яку вирішують арт-терапевти сьогодні, є непосидючість і агресивна поведінка дитини.

Під час карантину, коли буденний розклад сильно змінився, вона стала ще актуальнішою. І читання може цьому зарадити.

"Для активних дітей я раджу обирати книжки про пригоди, подорожі, фантастику, якісь авантюрні історії, у яких дитина впізнає себе, – зазначає Наталя Мрака.

Крім виходу енергії, це дасть їй змогу сформувати успішні стратегії поведінки. На противагу стратегіям уникнення невдачі діти вчитимуться у героїв книжки бути хоробрими і не боятись робити помилки.

Про це зараз багато говорять у коучингу для дорослих, але забувають, що витоки успішної поведінки – у дитячій книзі. Тому я б радила всім почитати історії про Івана Силу чи Розбійника Пинтю".

Самостійна книготерапія

Сила книготерапії в тому, що батьки можуть практикувати її самостійно.

Для цього потрібен правильний підбір книжки, базове розуміння методики та готовність виділяти час для довірливого спілкування й читання з дитиною.



📖 Оберіть книжку. Проаналізуйте: якої історії зараз потребує ваша дитина, з якою ситуацією їй треба впоратися.

Можливо, вона стресує у школі або посварилася з другом. А, може, невпевнена у собі й потребує історії, що додасть їй віри у власні сили?



📖 Оберіть час та місце. Оптимально, якщо ваше читання відбувається вдома чи в іншому затишному місці – наприклад, в улюбленому парку.

Важливо, щоб у вас було достатньо часу: ви не зможете зануритися в читання, якщо через 20 хвилин треба бігти у справах.

📖 Почніть із розмови про настрій дитини й чого вона чекає від читання, від історії, в яку ви збираєтеся зануритись.

Запитайте, якого кольору настрій дитини? Як би вона його описала?



📖 Читайте! Ви можете робити це разом – або дорослий читає, а дитина в цей час малює ситуацію з книжки чи улюбленого персонажа.

Також ви можете перейти до малювання пізніше, після прочитання історії.

📖 Обговоріть історію. Чи подобається вона дитині? Чи схвалює вона вчинки персонажів? На кого з героїв хотіла би бути схожа? А як інакше могла завершитись історія?

Якщо дитина малювала - обговоріть малюнок. Зверніть увагу, які кольори переважають: похмурі чи яскраві, світлі.

📖 Спитайте про настрій дитини. Як він змінився в процесі читання і малювання? Якого він тепер кольору? Що дитина візьме з собою з історії, що зможе застосувати в житті?

"Книжка дійсно розвиває дитину естетично, розумово і навіть фізично, – каже Наталя Мрака.

Герої улюблених книжок обов’язково будуть з’являтись у її малюнках та іграх. Це добре демонструє переваги читання над мультиками.

На відміну від пасивного споживання відеоконтенту, читання є активним процесом, що захоплює дитину повністю: і її увагу, і уяву, і розум. Тому я дуже хвалю батьків, які купують дітям книжки".

Приклади книг для домашньої книготерапії

Для дітей дошкільного віку:

Катерина Міхаліцина "Дмухавка та інші пухнасті вірші"

У назві закладена одна антистресових вправ для дихання. Відомо, що стрес "осідає" в тілі і задля покращення психоемоційного стану психологи рекомендують дихання і фізичні вправи.

"Дмухавка", як і інші "пухнасті" і сонячні і хмаркові вірші налаштовує на "видихання" зовні всього, що незрозуміле і накопичене за день.

Катерина Міхаліцина "Дмухавка та інші пухнасті вірші"

Серед позитивних назв у цій книзі – кульбабка-дмухавка, джмелик, киця, слоненятко і соненятко, тюлені, гусінь-фантазерка, зайчик та інші.

На сторінках цієї сонячної книги є чимало антистресових рецептів. Один із них – це малювання портрета павучка, як робота зі страхом, вправляння зі складними назвами капусти і гра слів.

Сергій Пантюк "Абетка грибничка"

Книга добре ілюстрована і містить простір для вивільнення емоцій (розмальовки).

Окрім того, віршики і малюнки присвячені грибам збуджують смакові рецептори дітей і навіть якщо діти не полюбляють їсти страви з грибів, вони будуть вбирати інші запахи – дощику, осіннього лісу, вологого моху.

Хороша пізнавально-естетична книга, у якій як у кошику зібрані рецепти для хорошого настрою.

Сергій Пантюк "Абетка грибничка"

Для дітей молодшого і середнього шкільного віку:



Олександр Гаврош "Різдвяна історія хвостика Ослика"

Повість про пригоди, що стаються на самісіньке Різдво. Обкладинка книги налаштовує на таємничість і очікування дива, а її кольористика заспокоює і викликає бажання втихомиреного читання книги з горнятком чаю в теплі і затишку вечірніх годин.

Книга про добро, вміння його віднайти в інших. У ній присутні пухнасті персонажі, як от хвостик Ослик, вівця Берта, кобила Аліса.

Є глибинні образи-переходи – темний ліс, невідомі стежки, гори та краєвиди. Саме вони нагадують про потенціал і силу всередині кожної дитини, про віру у можливості віднайти вихід зі стресової ситуації.

Олександр Гаврош "Різдвяна історія хвостика Ослика"

Для підлітків:

Олександр Гаврош "Музей пригод"

Повість про очікування свята, таємниці і невідомі світи.

Підлітки у цій книзі зустрічаються з різними часовими вимірами. Ігрова форма, інтелектуальний квест, занурення в історичний час роблять з когнітивною сферою дітей позитивне зрушення і загострюють уяву.

Повість має гумористичні нотки й історичні постаті з готичним минулим стають більш доступнішими.

Пригоди в часі і просторі знижують рівень психоемоційного напруження, а кумедні історії і пригоди викликають усмішку.

Персонажі невигадані, а оздоблені емоційно і наближені до нинішньої епохи.

Книга додає віри у дружбу і стверджує цінності, що для підлітків вкрай важливо, зважаючи на їхній непростий вік.

Олександр Гаврош "Музей пригод"

Фокусна тема 27 Book Forum – "Перепис населення: знати, хто ми є". Цій темі присвячені основні кластери фестивалю де говорять про освіту, дітей, війну, екологію, науку, медіа чи здоров'я, тож точно зможете знайти щось для себе. Дивіться події безкоштовно на сайті фестивалю.

Більше про читання з дітьми можна дізнатися тут

Галина Танай, Ірина Угнівенко, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина IgorVetushko/Depositphotos, малюнки nem44a/Depositphotos

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