Українські кінокритики вручили свою премію 2020 року

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила цьогорічних переможців.

За її версією, найкращим повнометражним фільмом 2020 стала стрічка "Атлантида" режисера Валентина Васяновича.

Переможці були нагороджені 22 жовтня на церемонії перед відкриттям кінофестивалю "Київський тиждень критики".

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Найкращим режисером року також став Валентин Васянович.

Нагороду за найкращу чоловічу роль здобув актор Юрій Кулініч за стрічку "Погані дороги", а його колега Оксана Черкашина була нагороджена, як найкраща актриса.

Нагороду "Відкриття року" отримала акторка Наталка Ворожбит за стрічку "Погані дороги".

Найкращим документальним фільмом критики назвали стрічку Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин".

Фільм "Віктор_Робот" режисера Анатолія Лавренішина став переможцем у номінації "Найкращий анімаційний фільм".

У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" перемогла стрічка режисера Станіслава Битюцького "Нетерпимість".

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