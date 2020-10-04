Ви все чули? Безстрашна ONUKA, "наша" Lady Gaga, оновлені Кароль та Сердючка та інші нові українські пісні вересня

Ця музика увірвалась у ефіри у вересні 2020 року. Така добірка виходить щомісяця.

Осінь наші артисти зустріли з кінематографічним настроєм.

Вони віддавали належне Нолану та Кубрику, а ще знімали власні мюзикли.

А ще хтось перевинайшов власне звучання, а хтось заговорив на гострі теми.

ONUKA – "Сеанс"

Після одруження та народження сина Ната Жижченко повернулася із новим синглом. Він присвячений боротьбі зі страхом.

Кліп на "Сеанс" зняв саундпродюсер і чоловік ONUKA – Євген Філатов (The Maneken).

MONATIK – "Ритм"

На початку вересня Дмитро Монатік презентував масштабний авторський мюзикл.

Його дія розгортається в нічному клубі. Артист читає власні вірші, що переходять у музичні номери.

Окрім самого MONATIK у "Ритм" знялися alyona alyona, "Время и Стекло", The Hardkiss, TAYANNA, Віра Брежнєва та інші.

Зрежисувала картину незмінна Таню Муіньо.

Jamala & Painoбой – "Эндорфины"

Цю пісню Джамала написала ще три роки тому під час вагітності.

А Дмитро Шуров закінчив свою частину на карантині.

"Эндорфины" – не по сезону сонячний фанк про те, як важливо закохуватися.

Verka Serduchka – Sexy

Після тріумфального повернення на початку року Вєрка Сердючка випустила довгоочікуваний міні-альбом Sexy.

Реліз став подарунком закордонним фанатам співачки з часів "Євробачення".

ЕР записували у підземній студії в Стокгольмі. До його створення долучилися імениті шведські сонграйтери.

Зокрема, Пітер Бострьом – саундпродюсер композиції Euphoria, з якою співачка Loreen перемогла у міжнародному пісенному конкурсі в 2012-му.

Головний трек із Sexy обіцяє стати хітом вечірок, де градус веселощів перевищує всі можливі межі.

Тина Кароль – "Найти своих"

З нагоди виходу нового альбому співачка запрем’єрила короткометражний фільм, знятий Стасом Морозом.

Кіномани знайдуть в ньому референси на "Початок" Крістофера Нолана, "Сяйво" Стенлі Кубрика і не тільки.

До нових пісень Кароль приклав руку саундпродюсер Євген Філатов (The Maneken), відомий співпрацею з Джамалою, ONUKA, Jerry Heil та іншими українськими інді-артистами.

ТНМК – "Контакт"

Шістнадцять років тому Фагот і Фоззі рятували Україну в пісні "Та ти шо", а тепер доросли до місії галактичного масштабу.

"Контакт" – повернення "Танків..." до веселого і стьобного саунду після кількох сатиричних і гостросоціальних релізів.

Музиканти обіцяють, що трек увійде до нового альбому, над яким вони саме працюють.

Кліп на пісню намалювала аніматорка Марія Оз.

"Жадан і Собаки" – "Вова"

Свіженьке регі від Жадана і музикантів приурочене до прийдешніх місцевих виборів.

Персонажі вигадані, збіги випадкові.

Чи ні?

Олександр Балабанов – "Відкривай"

Юний співак представить Україну на цьогорічному "Дитячому Євробаченні".

"Відкривай" – стильний неосоул, якому позаздрили б і дорослі конкурсанти.

Саундпродюсером треку виступив Михайло Клименко (ADAM). Він же продюсував пісню Дарини Красновецької, яка виступала від нашої країни на "Дитячому Євробаченні" у 2018-му.

Alina Pash – Dengi

У вересні Аліна Паш підігнала новий міні-альбом Amerikraine Dream. В ньому вона посміялася над "американською мрією" та поміркувала про здоровий патріотизм.

Реліз складається із 6 треків-"штатів". Пісня Dengi, за висловом самої співачки – "циганський штат з розповіддю про одного щасливчика-невдаху".

Звучить Паш значно сміливіше і брутальніше, ніж раніше. А ще їй нарешті вдалося відійти від алюзій на український фольк.

alyona alyona – "Сумно"

Альона Савраненко продовжує підіймати болючі теми. У її новій пісні йдеться про насильство над жінками.

В кліпі на "Сумно" знялася журналістка Анастасія Лугова, яку наприкінці літа побили та намагалися згвалтувати у потязі "Маріуполь-Київ".

YUKO – "Дарма" (feat. Кукуюк)

Нову пісню Юлія Юріна та Стас Корольов називають найчеснішим гімном 2020-го. Не будемо з ними сперечатися.

З такого приводу актор Михайло Кукуюк зачитав із YUKO жорсткий і безкомпромісний реп.

Раніше музиканти знімали його в кліпі Sorry.

Hidden Element – Rplctr6

У новому кліпі електронний дует Ігоря Костюченка та Ніла Тарасова (екс-The Erised) привертає увагу до екологічних проблем.

Трек увійде до альбому Kontinuum, що побачить світ у жовтні.

TVORCHI – Instagram Model

Дует із Тернополя розродився альбомом 13 Waves, що має всі шанси стати головним поп-релізом року. Є в ньому навіть присвята інстаблогеркам.

Lady Gaga – 911

Що Леді Гага робить у підбірці свіжої української музики?

Все просто: її новий кліп – великий триб’ют фільму Сергія Параджанова "Колір граната".

Відео зняв індійський режисер Тарсем Сінгх, який виношував цю ідею 25 (!) років.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина HayDmitriy/Depositphotos

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