Режисер Владислав Троїцький: Люди без вопросов – это или дураки, или подлецы

Творця театру "Дах" і режисера Владислава Троїцького на Форумі культурних лідерів в Дніпрі слухали як патріарха.

За останнє десятиліття він створив проекти, які менеджери культури, музиканти беруть за взірець.

В Україні на його плечах лежить організація міждисциплінарного фестивалю ГогольFest, який щороку збирає десятки тисяч людей.

У 2020 році пандемія скоригувала плани "гогольців" – з весни заходи у Херсоні, Фастові та Дніпрі довелося перенести на осінь, усі концерти відбувалися на відкритому просторі, а глядачі слухали музику з набережної, дотримуючись дистанції.

На Форумі культурних лідерів в Дніпрі Влад Троїцький поділився із колегами із регіонів своїм баченням культури, як спільноти в Україні, і її місцем на світовому ринку.

"Українська Правда. Життя" публікує конспект виступу мовою оригіналу.

Владислава Троїцького на Форумі культурних лідерів в Дніпрі зустрічали як патріарха

Украина – это...

Если у вас ответы?

Мы можем размышлять о том, как у нас все прекрасно, как о нас знает весь мир. Но на самом деле это великая иллюзия.

Я убежден, что Украины на мировой культурной карте, как явления, нету.

Я надеюсь, Украинский институт когда-нибудь прорвет эту плотину, но в реальности пока нас там нету.

Потому, что те события, которые происходят, они настолько фрагментарны, в этом громадном объеме культурного контента, который производит мир.

И вот тоже, понимаете, из 100% музыки, которая загружается в интернет, один раз прослушивается 20%. То есть избыточное количество вообще всего.

Ответьте, хотя бы для себя, что такое Украина. Что вы скажете своему ребенку, когда он у вас об этом спросит? Почему нужно жить в нашей стране? Почему не нужно мечтать, получить образование и отсюда уехать?

Это непростой вопрос, каким бы банальным он вам не казался.

Любовь к родине – это слишком глобально. Это же не просто ландшафт, "родюча земля", "гарні жінки". Это ж еще что-то должно быть.

Что мы создали за 30 лет независимости, чем можно гордиться?

Кто мы?

В нашей стране нет ни одного медиа, которое специализируется на культуре и вообще на гуманитарной сфере. Ни одного.

Есть фрагментарные, маленькие, но больших нету.

Такого медиа, которое вы бы открыли, если б захотели понять, что происходит в Украине в области театра, музыки, визуального искусства, медиального искусства.

Есть?

Нету. Это на самом деле диагноз. Если в стране нет такого ресурса, в интернете, не обязательно на бумаге, то это диагноз. Мы значит не отдаем себе отчет, кто мы.

Что после нас остается, хотя его и избыточно, не президенты же и меры? О них никто не помнит. Помнят великие картины, фильмы и книги, которое входит в мировой контекст.

Готовы ли мы?

Есть такой термин "по гамбургскому счету". Его ввели классические борцы. Когда они в цирках боролись, то объявляли себя всегда чемпионами мира. Поэтому было очень много чемпионов мира.

Так вот, в Гамбурге эти чемпионы собирались, и вот кто там ставал чемпионом, тот, по гамбургскому счету, был настоящим.

Этот "гамбургский счет" и определяет, готова ли наша культурная "спільнота" выходить на рынок с мировым культурным продуктом.

Или мы находимся, в своем таком заповеднике провинциальном, который максимально воспроизводит себя. Я первый парень на деревне, ну и слава Богу.

Что делать?

С учетом того, что государственная сфера культуры, может, конечно, со мной не согласитесь, но 95% – это феодальные государства. Даже Олександр Ткаченко (министр культуры – ред.) употребил этот термин.

Феодальные государства по идеологии совковые абсолютно.

И с крепостными крестьянами, которые служат в театрах, в оркестрах, и боятся поднять голос на своего начальника, который по конкурсу вышел.

К сожалению, я говорю очень печальные вещи. Хотя я может быть имею право, потому, что мы делаем все, чтобы этот образ разрушить и создать новый.

Во всей Украине только сейчас начали формироваться пространства для культуры – Влад Троицкий

Это образ ржавой машины, которая воняет, скрепит, еле едет, из нее украли все масло.

Стоят ребята, которые, управляют этой машиной, и кричат еще масла давай, но из-за ржавых дырок, это масло все время вытекает, и они просто сразу оттягивают это маслицо, кто ведерком, кто стаканчиком, кто рюмочкой, но маслице уходит.

У вас разве нет такого образа? Что делать с этим?

Как такую печальную совершенно, безнадежную картину спасти?

При чем, если ты говоришь этим товарищам, давайте что-то делать. Они говорят, что ты разрушаешь наши великие надбання.

Мы тут скрепы держим, традицию. Это тоже слово любят использовать. Традиционный театр. Традиционное искусство. Вот эти все национальные театры и оперы.

Вопрос, можно ли что-то поменять в этой безнадежной картине и как?

Есть несколько рецептов.

Генезис культурного кода



Можете ли вы сказать я ученик такого-то? Ученик по профессии, по жизни.

Что такое дерево?

Когда ты понимаешь генезис развития чего-то. Вот корни, а здесь ветки.

Или те люди, которые не помнят, кто их учителя, они каждый раз заново – пролесок.

И поэтому мы цивилизация пролеска, или цивилизация деревьев?

Это на самом деле экзистенциальный выбор.

В культуре крайне редко это – учитель-ученик – используется. И получается, как Василий Стус писал "Культура в Украине всегда с нуля". Как-будто не было.

Это к традиции. Потому, что говоря о традиции, память очень короткая, как у рыб. При этом, используется это заклинание "давайте жить в традиции".

Не работает. Пока ты не поймешь, генезис твоего культурного кода. Откуда он идет? Как он вписан в мировой контекст?

Для того, чтобы получать мировой контекст, нужно где-то получать знания, а знания получать негде. Потому, что все наши образовательные программы в области культуры, это те же феодальные государства, которые производят ту же бессмысленную старую парадигму.

Что делать?

Одно из решений. Мы пытаемся в режиме ивентов, таких как например ГогольFest, организовывать образовательные программы.

Для того, чтобы ты хотя бы услышал, куда можно накопать, увидел направления и начал себе задавать вопросы.

Потому что люди без вопросов – это или дураки, или подлецы.

Великая культура, цивилизация, предполагает обработку тех смыслов, которые рождает земля, а потом упаковку и представление миру.

Где у нас это может произойти?

Во всей нашей, неньке Украине, только сейчас начали формироваться пространства, где это может произойти. Только сейчас. Через 29 лет.

И пока каждый из вас не почувствует, что это надо. И пока вы не начнете биться за создание...

Не против этой ржавой машины. Потому, что бороться против ржавой машины безнадежно, она победит. Потому что это "имя им легион" этих жрецов этой ржавой машины.

И хотя культура по идеи должна быть авангардом, который движет обществом, у нас официальная культура является даже не консервативной, а реакционной структурой, которая формирует образ такого совкового, рабского сознания. Патерналистского, инфантильного, который требует "дай брат денег".

...это всего несколько тезисов, для меня важных, которые я, как попугай, повторяю себе и людям, потому что все время надеюсь, что эти вопросы в какой-то степени могут менять мир.

Софія Кочмар-Тимошенко, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Arsen Dzodzaev

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