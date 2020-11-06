В Україні зніматимуть серіал про космос

В Україні зніматимуть новий англомовний серіал про космос. Це шестисерійна детективна драма "Інфініті".
Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Старт зйомок заплановано попередньо на березень 2021 року.
Більшість зніматимуть в Україні, а частину в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі.
Цей серіал зніматиме на замовлення популярного французького мовника "CANAL+" французький продакшн "Federation Entertainment" разом з компанією "Apple Tree Vision".
|Фото: maxoidos/Depositphotos
"Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив деталі серіалу з продюсерами Жаном-Шарлем Леві та Марком Лібертом", - йдеться у повідомленні.
У Мінкульті кажуть, що домовились, що до проекту залучатимуть українських акторів та команди спеціалістів на майданчику. Також команди претендують на рібейти (часткова компенсація іноземцям витрат на виробництво кіно в Україні).
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