В Україні зніматимуть серіал про космос

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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6 листопада 2020

В Україні зніматимуть новий англомовний серіал про космос. Це шестисерійна детективна драма "Інфініті".

Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Старт зйомок заплановано попередньо на березень 2021 року.

Більшість зніматимуть в Україні, а частину в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі.

Цей серіал зніматиме на замовлення популярного французького мовника "CANAL+" французький продакшн "Federation Entertainment" разом з компанією "Apple Tree Vision".

Фото: maxoidos/Depositphotos

"Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив деталі серіалу з продюсерами Жаном-Шарлем Леві та Марком Лібертом", - йдеться у повідомленні.

У Мінкульті кажуть, що домовились, що до проекту залучатимуть українських акторів та команди спеціалістів на майданчику. Також команди претендують на рібейти (часткова компенсація іноземцям витрат на виробництво кіно в Україні).

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