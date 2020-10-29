Комедія Зеленського – найприбутковіша. Топ успішних українських фільмів, які знімали держкоштом

Найуспішнішим українським фільмом, який отримав державну підтримку, став "Я, ти, він, вона". Він зібрав 71,056 млн гривень.

Про це свідчать дані рейтингу від "Детектор медіа".

Авторами сценарію стрічки "Він і Вона" є Олександр Щур і Станіслав Зубрицький. Продюсери – Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій Шефір та Борис Шефір.

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"Детектор медіа" створило рейтинг найуспішніших українських фільмів, які отримували фінансування від Держкіно у 2014–2019 роках.

З 2014 до 2019 року організація профінансувала 224 стрічки на суму 1,6 млрд гривень. У прокаті вони разом принесли 265,5 млн.

Це трохи більше 16% від витрат.

Фото: agencyby/Depositphotos

Для створення рейтингу використали звіти Держкіно за останні п’ять років і топ найуспішніших українських фільмів від DzygaMDB (тут зазначені касові збори в Україні).

Усі зазначені дані актуальні на 19 жовтня 2020 року.

Боксофіс в Україні Реклама: (млн грн.) Бюджет фільму (млн грн.) Державне фінансування (млн грн) 1 "Я, ти, він, вона" 71,056 35,960 17,620 2 "Скажене весілля" 54,919 10,800 1,175 3 "Скажене весілля 2" 41,235 15, 000 7,000 4 "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" 36,407 95,222 19,044 5 "Захар Беркут" 35,507 113,200 29,837 6 "Секс і нічого особистого" 25,200 25,827 12,827 7 "Кіборги. Герої не вмирають" 23,218 47,947 23,973 8 "Сторожова застава" 19,084 39,207 17,992 9 "Поводир" 14,255 16,761 16,663* 10 "Незламна" 14,021 38,334 12,715 11 "Микита Кожум’яка" 11,304 97,313 4,000 12 "Мої думки тихі" 10,049 9,379 8,678 13 "Пекельна хоругва, або Різдво козацьке" 9,643 31,792 31,792 14 "Ціна правди"** 9,614 236,440 25,767 15 "Пригоди S Миколая" 8,863 37,691 22,614 16 "Наші котики" 8,738 42,061 0,980 17 "Фокстер і Макс" 8,424 51,414 37,905 18 "Крути 1918" 7,253 51,941 25,941 19 "Заборонений" 6,975 38,100 19,050 20 "Черкаси" 5,816 39,774 17,312

Стрічку профінансували у 2013 році.

** Фільм також отримав кошти на польському пітчингу.

Тільки три перших фільми із цього списку вийшли "в плюс": зібрали в кінотеатрах більше грошей, ніж витратили на виробництво.

"Це мінімально необхідна умова, адже половину вартості квитків забирають кінотеатри.

80% найуспішніших українських фільмів, проспонсорованих Держкіно, примудрилися зібрати навіть менше, ніж коштували. 45% стрічок зібрали менше, ніж взяли в держави.

Варто зазначити, що йдеться про внутрішньоукраїнські збори, а деякі з цих фільмів мали прокат за кордоном", - зазначають у "Детектор медіа".

Найуспішніші українські фільми, проспонсоровані Держкіно, — це маргінальні комедії, вважають у виданні.

Нагадаємо, "Скажене весілля-3" отримає бюджетні гроші. Стрічка - серед переможців 14-го пітчингу Держкіно.

Українська кіноакадемія вимагає скасувати результат 14-го пітчингу Держкіно.

У кіноакадемії занепокоєні прозорістю критеріїв, на основі яких приймалось рішення Радою з державної підтримки кінематографії, а також нехтуванням оцінок експертних комісій.

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