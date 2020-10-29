Комедія Зеленського – найприбутковіша. Топ успішних українських фільмів, які знімали держкоштом

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
10056
29 жовтня 2020

Найуспішнішим українським фільмом, який отримав державну підтримку, став "Я, ти, він, вона". Він зібрав 71,056 млн гривень.

Про це свідчать дані рейтингу від "Детектор медіа".

Авторами сценарію стрічки "Він і Вона" є Олександр Щур і Станіслав Зубрицький. Продюсери – Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій Шефір та Борис Шефір.

Реклама:

"Детектор медіа" створило рейтинг найуспішніших українських фільмів, які отримували фінансування від Держкіно у 2014–2019 роках.

З 2014 до 2019 року організація профінансувала 224 стрічки на суму 1,6 млрд гривень. У прокаті вони разом принесли 265,5 млн.

Це трохи більше 16% від витрат.

Фото: agencyby/Depositphotos

Для створення рейтингу використали звіти Держкіно за останні п’ять років і топ найуспішніших українських фільмів від DzygaMDB (тут зазначені касові збори в Україні).

Усі зазначені дані актуальні на 19 жовтня 2020 року.

Боксофіс в Україні

Реклама:

(млн грн.)

Бюджет фільму

(млн грн.)

Державне фінансування (млн грн)

1

"Я, ти, він, вона"

71,056

35,960

17,620

2

"Скажене весілля"

54,919

10,800

1,175

3

"Скажене весілля 2"

41,235

15, 000

7,000

4

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

36,407

95,222

19,044

5

"Захар Беркут"

35,507

113,200

29,837

6

"Секс і нічого особистого"

25,200

25,827

12,827

7

"Кіборги. Герої не вмирають"

23,218

47,947

23,973

8

"Сторожова застава"

19,084

39,207

17,992

9

"Поводир"

14,255

16,761

16,663*

10

"Незламна"

14,021

38,334

12,715

11

"Микита Кожум’яка"

11,304

97,313

4,000

12

"Мої думки тихі"

10,049

9,379

8,678

13

"Пекельна хоругва, або Різдво козацьке"

9,643

31,792

31,792

14

"Ціна правди"**

9,614

236,440

25,767

15

"Пригоди S Миколая"

8,863

37,691

22,614

16

"Наші котики"

8,738

42,061

0,980

17

"Фокстер і Макс"

8,424

51,414

37,905

18

"Крути 1918"

7,253

51,941

25,941

19

"Заборонений"

6,975

38,100

19,050

20

"Черкаси"

5,816

39,774

17,312

Стрічку профінансували у 2013 році.

** Фільм також отримав кошти на польському пітчингу.

Тільки три перших фільми із цього списку вийшли "в плюс": зібрали в кінотеатрах більше грошей, ніж витратили на виробництво.

"Це мінімально необхідна умова, адже половину вартості квитків забирають кінотеатри.

80% найуспішніших українських фільмів, проспонсорованих Держкіно, примудрилися зібрати навіть менше, ніж коштували. 45% стрічок зібрали менше, ніж взяли в держави.

Варто зазначити, що йдеться про внутрішньоукраїнські збори, а деякі з цих фільмів мали прокат за кордоном", - зазначають у "Детектор медіа".

Найуспішніші українські фільми, проспонсоровані Держкіно, — це маргінальні комедії, вважають у виданні.

Нагадаємо, "Скажене весілля-3" отримає бюджетні гроші. Стрічка - серед переможців 14-го пітчингу Держкіно.

Українська кіноакадемія вимагає скасувати результат 14-го пітчингу Держкіно. 

У кіноакадемії занепокоєні прозорістю критеріїв, на основі яких приймалось рішення Радою з державної підтримки кінематографії, а також нехтуванням оцінок експертних комісій.

Вас також може зацікавити:

Українські кінокритики вручили свою премію 2020 року

"Кіна не буде": що зараз відбувається з комунальними кінотеатрами Києва

Яке кіно прямо зараз знімають в Украні: шість стрічок, які мають потрапити на екрани кінотеатрів

У 2020 році кількість фільмів українською зменшилась майже в половину – омбудсмен

7 кращих українських фільмів останнього десятиліття

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1526
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2680
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20216
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій