Комедія Зеленського – найприбутковіша. Топ успішних українських фільмів, які знімали держкоштом

Найуспішнішим українським фільмом, який отримав державну підтримку, став "Я, ти, він, вона". Він зібрав 71,056 млн гривень.
Про це свідчать дані рейтингу від "Детектор медіа".
Авторами сценарію стрічки "Він і Вона" є Олександр Щур і Станіслав Зубрицький. Продюсери – Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій Шефір та Борис Шефір.
"Детектор медіа" створило рейтинг найуспішніших українських фільмів, які отримували фінансування від Держкіно у 2014–2019 роках.
З 2014 до 2019 року організація профінансувала 224 стрічки на суму 1,6 млрд гривень. У прокаті вони разом принесли 265,5 млн.
Це трохи більше 16% від витрат.
|Фото: agencyby/Depositphotos
Для створення рейтингу використали звіти Держкіно за останні п’ять років і топ найуспішніших українських фільмів від DzygaMDB (тут зазначені касові збори в Україні).
Усі зазначені дані актуальні на 19 жовтня 2020 року.
|
Боксофіс в Україні
(млн грн.)
|
Бюджет фільму
(млн грн.)
|
Державне фінансування (млн грн)
|
1
|
"Я, ти, він, вона"
|
71,056
|
35,960
|
17,620
|
2
|
"Скажене весілля"
|
54,919
|
10,800
|
1,175
|
3
|
"Скажене весілля 2"
|
41,235
|
15, 000
|
7,000
|
4
|
"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"
|
36,407
|
95,222
|
19,044
|
5
|
"Захар Беркут"
|
35,507
|
113,200
|
29,837
|
6
|
"Секс і нічого особистого"
|
25,200
|
25,827
|
12,827
|
7
|
"Кіборги. Герої не вмирають"
|
23,218
|
47,947
|
23,973
|
8
|
"Сторожова застава"
|
19,084
|
39,207
|
17,992
|
9
|
"Поводир"
|
14,255
|
16,761
|
16,663*
|
10
|
"Незламна"
|
14,021
|
38,334
|
12,715
|
11
|
"Микита Кожум’яка"
|
11,304
|
97,313
|
4,000
|
12
|
"Мої думки тихі"
|
10,049
|
9,379
|
8,678
|
13
|
"Пекельна хоругва, або Різдво козацьке"
|
9,643
|
31,792
|
31,792
|
14
|
"Ціна правди"**
|
9,614
|
236,440
|
25,767
|
15
|
"Пригоди S Миколая"
|
8,863
|
37,691
|
22,614
|
16
|
"Наші котики"
|
8,738
|
42,061
|
0,980
|
17
|
"Фокстер і Макс"
|
8,424
|
51,414
|
37,905
|
18
|
"Крути 1918"
|
7,253
|
51,941
|
25,941
|
19
|
"Заборонений"
|
6,975
|
38,100
|
19,050
|
20
|
"Черкаси"
|
5,816
|
39,774
|
17,312
Стрічку профінансували у 2013 році.
** Фільм також отримав кошти на польському пітчингу.
Тільки три перших фільми із цього списку вийшли "в плюс": зібрали в кінотеатрах більше грошей, ніж витратили на виробництво.
"Це мінімально необхідна умова, адже половину вартості квитків забирають кінотеатри.
80% найуспішніших українських фільмів, проспонсорованих Держкіно, примудрилися зібрати навіть менше, ніж коштували. 45% стрічок зібрали менше, ніж взяли в держави.
Варто зазначити, що йдеться про внутрішньоукраїнські збори, а деякі з цих фільмів мали прокат за кордоном", - зазначають у "Детектор медіа".
Найуспішніші українські фільми, проспонсоровані Держкіно, — це маргінальні комедії, вважають у виданні.
Нагадаємо, "Скажене весілля-3" отримає бюджетні гроші. Стрічка - серед переможців 14-го пітчингу Держкіно.
Українська кіноакадемія вимагає скасувати результат 14-го пітчингу Держкіно.
У кіноакадемії занепокоєні прозорістю критеріїв, на основі яких приймалось рішення Радою з державної підтримки кінематографії, а також нехтуванням оцінок експертних комісій.
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