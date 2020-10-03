Серіали жовтня-2020: "Дес", "Третій день", продовження "Злочинець. Британія" та ще 4 новинки

Ці серіали варто подивитися у жовтні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

До виробництва 4-х із пропонованих 7-ми щомісячних серіалів долучилися британці, що зрозуміло – високо літати для них звично, а вище – лише зірки.

І навіть якщо американці наступають їм на п’яти, вони це роблять британськими ж ногами, як у випадку з "Третім днем", знятим під Лондоном і з британськими акторами, давно і надійно допущеними до "бігових доріжок" Голлівуду.

Вклинився в стрункі ряди англосаксів тільки бельгійський представник, але як він це зробив – зі скандалом дотичним до України, принаймні, камінь полетів саме в наш город.

Ще одна відмінна цьогомісячна річ – переважають міні-серіали. Тож кому не вистачить на місяць, традиційно в кінці пропонуємо кілька додаткових.

Enjoy!

"Злочинець. Британія" (Criminal: UK)

2 сезон. Показ: Netflix, Велика Британія

"Поверніться, і виправте все!" – вимагає герой Кіта Гарінгтона ("Гра престолів"), незаслужено звинуваченого в зґвалтуванні, що напевно знищить його життя.

Але поліцейські лише зневажливо дивляться на нього – ніхто не збирається пояснювати колегам, сім’ї, суспільству, що таке буває.

Цим "Злочинець" переходить лінію звичайного детектива, бо оповідає історії не просто злочинів, а складних соціальних випадків, де важить контекст і диявол майстерно ховається в деталях.

"Злочинець. Британія" переходить лінію звичайного детектива

2-й, британський сезон перевершив 1-й, що й так був досконалий. І справа не тільки у команді фантастичних акторів, а в сценарії Джорджа Кея ("Вбиваючи Еву"), режисурі Джіма Філда Сміта ("Епізоди") і операторській роботі Джеймі Карні ("Сексуальне виховання"), які придумала зробити цікавим простір лише двох кімнат між склом-дзеркалом – для допитів та спостеріганням за ними.

4 кавалки міні-серіалу можна з’їсти за раз, якщо є сила розуму прожувати, проаналізувати і не вдавитися від такої кількості інформації, часом дуже важкої для травлення.

"Без зв’язку" (Wireless)

Показ: Ouibi, США

Дивовижні 10 серій по 8-9 хвилин цього чи-то трилеру, чи драми, чи глибоко особистісної оповіді, чи узагальненої повчальної історії треба дивитися разом. Та й шансів зробити інакше не буде.



Попри гранично просту конструкції серіалу – дія відбувається майже тільки в салоні джипа – любителі швидкої і блимаючої кліповим монтажем форми не засумують. Хоча б тому, що впізнають в героєві себе.

Енді (Тай Шерідан, "Першому гравцю приготуватися"), навіть за кермом, переписується по телефону, встигаючи і відео дивитися. І звісно, це він робив даремно, втрапляючи в аварію.

"Без зв’язку" – чи-то трилер, чи драма, чи глибоко особистісна оповідь

Але хоч і очевидне перше застереження виробників "не користуйся телефоном, керуючи машиною", суть серіалу в другому і більшому застереженні – "не бреши". І за втілення цього меседжу дяка самому Шерідану: невибагливий хлопчина, його герой міняється за півтори години екранного часу докорінно, показуючи, що робиться, коли півень клює тебе в дупу.

Але може не доводити до такого?

На честь творцям філософією на екрані вони не займаються, пропонуючи глядачеві подумати на самоті.

"Під прикриттям" (Undercover)

2 сезон. Показ: Netflix, Бельгія-Нідерланди

Від першої серії серіал шокує українського глядача інформацією, що, виявляється, аби зробити обшук у в’язничній камері наркобарона, потрібний ордер суду, і що цей наркобарон цілком може "замовити" того поліцейського, який його посадив.

А відразу після цього нам повідомлять про касетні бомби – з українських складів, і вони вбивають дітей в Сирії... бо ж Крим – це Україна, а після "кримської кризи там хаос" і "зброю ховали в сільгосптехніці, щоб відправляти в Сирію з Бельгії".

Розслідування замаху на журналістку приводить героя до фірма з продажу нелегальної зброї, причому кому завгодно – чи африканським повстанцям, чи на близькій Схід...

"Під прикриттям" шокує українського глядача інформацією

Скандальність переведення стрілок на Україну – інше питання, і воно вимагає втручання нашого МЗС, якщо воно у нас діє.

Натомість глядач вгрузає в детектив про поліцейського, який, прагнучи залишитися в справі, де має особистий інтерес, грає на грані фолу, брутально і ризиковано.

Тут додається драма розлучення і участь дітей, які по-своєму трактують події, і часом доводять все до катастрофи.

"Виховані вовками" (Raised By Wolves)

Показ: HBOMax, США

"Ви – атеїсти, – говорить андроїд-андрогін-матір створеним нею дітям, – мирні, технократичні, і це єдиний шлях до прогресу".



"Віра в нереальне може тішити людський розум, – додається нею, – але вона також ослабляє його; цивілізація, яку ви тут сієте, буде збудована на вірі людства в себе, а не в уявне божество".

Цим задається тон в серіалі, підготовлений продюсером і режисером Рідлі Скоттом, знову захопленого іншими планетами, народженням дітей нелюдськими створіннями і полемікою з релігією.

"Виховані вовками" – творіння продюсера і режисера Рідлі Скотта

Симптоматично, що події відбуваються на планеті Кеплер-22б, першій віднайденій планеті земного типу, всього в 638 світлових роках від нас.

Історія перепрограмованих андроїдів і їх намагання відновити цивілізацію після страшної війни і загибелі Землі написана Аароном Гузіковським, сценаристом ніжно-звеличених "Полонянок" Дені Вільнова.

В даному випадку це мало що означає, більш важлива участь Скотта, через що "Виховані..." здаються спін-оффом його, як мінімум, "Прометея".

Антиклерикально, але цікаво.

"Дес" (Des)

Показ: BBC Three, Велика Британія

Буває ж таке: ім’я героя співзвучно англійському слову death (смерть), причому саме так він хоче, щоб його кликали, Дес, будучи справді апологетом смерті, вбивцею півтора десятки чоловіків.



Реальна історія з 80-х років про маніяка Денніса Нільсена, непевного гомосексуаліста (як він себе називає), про якого прийшов писати книжку переконаний, хоч і прихований гомосексуал, письменник Браян Мастерс, і власне, на основі цієї книжки і знімався серіал.

"Дес" – серіал про маніяка без жодного показу вбивств

Всього лише 3 серії, але це може перевернути вас, і точно розвине жанр детектива, бо злочинця ловлять ледь не на перших хвилинах, і намагаються зрозуміти, чи дійсно він вбив тих людей, чиї кістки забили водостік і поховані в його садочку.

Жодного флешбеку, жодного показу вбивств. Але коли в кадрі з’являється актор Девід Теннант ("Добрі передвісники") – час зупиняється, і повертатися в минуле, аби побачити злочини його героя, нема сенсу – все відразі зрозуміло. І стає страшно без підказки, без стимулювання фантазії, без надриву і надривно "тремтячої" музики.

Шедевр.

"Третій день" (The Third Day)

Показ: HBO, США-Велика Британія

Непростий серіал, де драма переходить в містику, а минуле відкриває страшну таємницю. Таємниця, як перекладається з грецької слова "містика" – це сама сіль серіалу і його дух.

Що ви хочете, адже сценаристом "Третього дня" є Денніс Келлі, хто написав "Утопію" 2013-го року, а режисером – Марк Манден, хто "Утопію" зняв.

Тож зрозуміло, що кафкіанська конструкція серіалу не випадкова: герой Джуда Лоу потрапляє на острів, з якого не може вибратися, бо дорогу затоплює прилив, телефони на острові виключені через місцеве релігійне свято, а мобілки – не ловлять.

"Третій день" – драма, яка переходить у містику

І це відбувається в акурат в річницю смерті сина героя, цілковито зруйнованого трагедією. Та це не все, що згадує герой, бо колись захотів забути.

"Біль не знає часу, – говорить власниця таверни (Емелі Вотсон, "Розсікаючи хвилі"). – Більшість бояться болю, вони не знають, який він теплий"...

Шалено красивий, цей серіал є справжнім кіно на малому екрані. А ЛСД-трип, в який пускається герой Лоу, справжній серіальний нонконформізм... Для любителів Лоу і безбашенного НВО.

"Привиди" (Ghosts)

2 сезон. Показ: ВВС One, Велика Британія

Чарівна комедія про привидів, але на англійський манер – страшилок нема і слизьких жартів нижче плінтуса також.

В 1-му сезоні нещасній Елісон (Шарлотт Річі, "Викликайте акушерку"), спадкоємиці ледь-ледь живого замку, так і не вдалося продати свою маєтність – цього не дали зробити місцеві привиди та здатність дівчини їх бачити.

Привиди не злі, просто вони придуркуваті: один без штанів, бо його так застала смерть, інший зі стрілою в шиї, третя манірна і сварлива тощо.

В другому сезоні вони відкривають для себе мобільні телефони, факт відвідин людьми Місяця, можливість бігати і "Коханця леді Чаттерлей", що збагачує їх світ і починає суттєво набридати живим хазяям замку, бо ж якось треба заробляти і платити за воду, землю та їжу.

Співжиття всіх разом створює театралізоване шоу, повне недурних дотепів, кумедних ситуацій і життєвої драми, знайомої всіх, хто мусить жити на одній ділянці ще з кимось.

6-ть серій по півгодини можна розтягти на кілька днів, немов коктейль з трубочкою і парасолькою - легка посмішка, чарівний настрій.

"Привиди" – чарівна комедія про привидів

Добавка: кого цікавить деконструкція коміксу – тому 2-й сезон американських "Хлопаків"; кому цікава доросла творчість Джоан Роулінг – нехай бере 3-й сезон англійського детективу "Страйк", а для любителів елітарних серіалів ідеально підійде двосерійна робота від маестро Чарлі Кауфмана "Гадаю, як все закінчити".

4-й сезон "Фарго" тільки-тільки вийшов, тому його будемо радити наступного місяця.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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