Серіали листопада-2020: "Ферзевий гамбіт", "Розслідування", "Емілі в Парижі" та ще 4 новинки

Ці серіали варто подивитися у листопаді 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Схоже світ може добре подякувати сумлінним виконавцям приписів самоізоляції – принаймні, випускаються серіали, варті щоденного перебування вдома. І як же легко тепер можна подивитися 7-10 серійній телешоу!

Наприклад, переглядаючи нон-стопом "Емелі в Парижі" та "Ферзевий гамбіт" можна приємно проґавити рівно день.

Щоправда, "Розслідування" такої легкості вам не дасть, і доведеться ще якийсь час відпочивати після нього.

Як і від "Хальстрьома" чи "НФ8".

Але всі з названих дають трохи більше, ніж просто задоволення чи легкість – можливість подумати про життя і оточуючих вас людей, і то подумати серйозно, оцінюючи власне існування і свою відповідальність за всіх, і – не сумнівайтеся – за весь світ.

Осінні серіали вони такі, подібні до погоди, коли час збирати каміння, а не розкидати його.

"Емілі в Парижі" (Emily In Paris)

Показ: Netflix, США

Після "американського перевертня в Лондоні", тобто "Теда Лассо", прийшла черга "американському перевертні в Парижі", тобто "Емілі в Парижі".

Знавець реклами і СММ, Емілі приїздить до Франції, аби допомогти невеличкій місцевій компанії, купленій великою американською, стати більшою і популярною.

Емілі наївна, але ерудована, пуританка... але вже в третій серії спить з французом, а потім ще з одним, і ще.

"Емілі в Парижі" легко можна подивитися за день

Ця мелодрама повна комічних сцен, сарказму французів по відношенню до американців і навпаки, повна відвертих і розпачливих зізнань. І цим задумано подібна до "Сексу і міста", бо написана його автором, Дарреном Старом.

Звісно, виконавиця головної ролі, Лілі Колліз ("Білосніжка: помста гномів") зовсім не Сара Джесіка Паркер, але тут дуже доречна.

Легку і грайливу "Емілі..." можна легко і заввиграшки подивитися за день – тут 10 серій всього по 30 хв.

Ще й залишаться в пам’яті дотепні жарти, варті переказу друзям: "Був колись в Чикаго, їв піцу – як цемент в тісті", "Хто ми без задоволення? Німці?" тощо.

"Довгий шлях нагору" (Long Way Up)

Показ: Apple TV+, США

Пройшло 16 років з того часу, як Юен Макгрегор, котрий тоді тільки закінчив зйомки в "Зоряних війнах: Епізод – 3", поїхав навколо світу, маючи маршрут і через Донецьку та Харківські області.

Тепер, так само зі своїм другом, Чарлі Бурманом, він робить нову мандрівку, інакшим чином – з низу Південної Америки і на гору, до Лос-Анджелеса, 24 тисячі кілометрів через 13 країн на електробайках, зроблених компанією "Харлі Девідсон" саме для них.

"Довгий шлях нагору" – дуже живий документальний серіал

В одному місці в Аргентині, Макгрегор із жахом і сміхом говорить, що одної ночі він спав поруч з відстійником стічних вод – думається, йому це не так страшно, якщо згадати, як у фільмі "На голці" його герой залазить в унітаз.

А в іншому містечку, купуючи щось в лавці, він зауважує, що по телевізору йде фільм "Джек: вбивця велетнів", де він знімався, він починає дивитися, і врешті навколо нього збираються і всі покупці, бачачи актора з телевізора перед собою наживо...

Дуже живий документальний серіал, повний жартів і фантастичної краси гір, пустель, доріг та містечок Америки.

"НФ8" (SF8)

Показ: Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), Південна Корея

2 жовтня завершилася одна з кращих науково-фантастичних антологій року – корейці знову демонструють хист, через який їх правомірно вписано в трійку оригінальних серіальних творців.

Складність цього жанрового, виробничого і творчого протистояння, спершу, полягає у грі на полі актуальних тем, де залучено все – штучний інтелект, віртуальне кохання, астероїд, що летить до землі, андроїди, яку доглядають за хворими, комп’ютер, котрий передбачає долю – загалом 8 історій на 40-50 хвилин кожна, знятих зі складними спецефектами, розумними сценаріями і, часом, мистецьким виконанням.

"НФ8" – одна з кращих науково-фантастичних антологій року

Екшн або болюча драма, мелодрама чи пригоди і навіть жахи. Дивно, але доволі показово для корейців – і може для сучасності? – що більшість серій стосується смерті, навіть конкретно – самогубства.

Відмінне від України, ставлення до самогубства в Кореї в "НФ8" набуває проблематики, щодо права людини на вибір.

В цьому сенсі, альманах зовсім не простий, але тому він і не прохідний, вартий для фанатів жанру.

"Гра тіней" (Shadowplay)

Показ: ZDF-Canal+, Німеччина, Франція, Канада

"4 сектори, 20 районів і між ними – неймовірне лайно", – так описує Берлін 1946 року віце-консул США в Німеччині Том Франклін (Майкл Сі. Холл, "Декстер") новоприбулому поліцейському з Нью-Йорку, Максу Маклафліну (Тейлор Кітч, "Справжній детектив"), якого запросили до цілковито зруйнованої німецької столиці створив поліційний відділок за американським типом.

Але все навколо існує в хаосі досі неприпиненого насильства: брат Макс, якого він шукає – солдат-дезертир, він побачив Дахау, збожеволів і тепер своєю місією вважає вишукувати причетних і катувати їх, паралельно вішаючи дітей з "Гітлерюгенд"; німецькі жінки лінчують американських військових-ґвалтівників; радянські в свою чергу вбивають німців...

"Гра тіней" – серіал-бомба

Ці кола пекла страшні, але й дуже живі, навіть зі своїм гумором і маленькими радощами.

Наприклад, сценарист Монс Морлінд, автор славетного "Мосту", дозволяє собі такий діалог: "Розкажіть що-небудь гарне про цей місто. – Минулого року була епідемія тифу, і в місті не залишилося пацюків – бо їм не було що їсти".

Серіал-бомба!

"Халстрьом" (Helstrom)

Показ: Hulu, США

– Скільки це коштує? Штук 20-30? – питає брат у сестри, що торгує антикварною зброєю.

– 2 мільйони.

– Боже, так хто ж це купує?

– Такі ж ідіоти, які відправляють машини в космос...

Дотепи тут настільки ж колючі і не дурні, як сюжет та виконання цього містичного серіалу з елементами фільмів жахів.

"Халстрьом" – містичний серіал з елементами фільмів жахів

Можливо, логіки тут і бракує, бо важко зрозуміти як двоє героїв набули демонічної сили, але при цьому залишилися людьми.

Втім, їх "зрада" демонам виглядає бажаним продовженням теми "добро з кулаками", і зроблена вона на рівні, як і спецефекти, акторське виконання чи музика.

Аналогічний за ідеєю до "Вигнанця" (Outcast), на жаль закритого ще два роки тому, "Халстрьом" так само є екранізацією коміксів, хоча тепер від Marvel (тому так просто серіал не закриється).

Але маємо серйозне осучаснення: популярна наразі ідея боротьби з ідеями минулого і з самим минулим, тут персоналізується у доньку, хто хоче вбити батька, серійного вбивцю і головного демона... Бідні постмодерністи, вже не знають як символічно стерти історію.

"Розслідування" (The Investigation)

Показ: Viaplay, Данія-Швеція-Норвегія

Один з найбільш моторошних і напружених серіалів, попри відсутність в кадрі вбитих чи вбивць.

Всього лише розслідування можливої насильницької смерті журналістки і (ймовірно) викинутого у море її розчленованого тіла.

Але як це психологічно точно зроблено...

Яке ставлення поліцейських і всіх решту людей до родичів (ймовірно) вбитої.

Які переживання оточуючих.

Яке неймовірне саме по собі розслідування, насправді вчиненого чи не найпекельнішого злочину в Данії 2017-го року, розслідування з використанням кінологів і псів, кораблів та дайверів, спеціалістів з морських течій, підводних човнів і військово-морського флоту, що разом протягом двох місяців обшукували води і дно Балтійського моря.

"Розслідування" – один з найбільш моторошних і напружених серіалів року

І при цьому вбивцю, любителя снаф-відео та завсідника БДСМ-клубів, ми не побачимо.

Бо, насправді, справа не в ньому, а в поліцейських, пошуковцях і родичах жертви – як їм жити в умовах кошмару, який так чи так торкається всіх, дотичних до вбивства і його розслідування?

Один з кращих серіалів року.

"Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit)

Показ: Netflix, США

Якщо вам скажуть, що це феміністський серіал – плюньте дурневі в очі.

Головна героїня, американка Бет Гармон (Аня Тейлор-Джой), 1968 року в Москві виграє в шахи і таким чином стає чемпіонкою світу, але вона не просто "жіночий" аналог Боббі Фішера, який виграв у Бориса Спаського 1972-го, це конгломерат індивідуальних, часових та суто психологічних проблем, які чудово персоналізовані та розіграні на шаховій дошці Америки 60-х років.

Так, шахам тут приділено дуже багато часу, що вже робить серіал, м’яко кажучи, нестандартним і важкуватим для не гравців в шахи.

"Ферзевий гамбіт" більше ніж феміністський серіал

Але міжшахові колізії дівчинки-сироти, що росла в притулку, вчилася грати в шахи зі сторожем і яку врешті вдочерили – ось важливе для драматургії серіалу.

Не те, що дівчина вигравала у чоловіків, а що їй в цьому допомагали транквілізатори.

Не те, що вона не мала хлопця, і навіть переспала з дівчиною, а те, що чоловіки поруч з нею були або гомосексуальними, або егоїстичними, або просто слабкими.

Вартий цілої книги – хоч і сам заснований на книжці, – цей серіал вже став хітом осені.

Кому не вистачило чудової сімки, пропонуємо також науково-фантастичний "Некст", 2-й сезон історичного екшну "Воїн" або комедійно-містичних "Шукачів правди".

За якість поради – відповідаємо!

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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