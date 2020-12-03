Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі

Американська академія кіномистецтв планує провести церемонію вручення премії "Оскар 2021" навесні у традиційному офлайн форматі.

Наразі в кіноакадемії вивчають можливі варіанти організації заходу, зважаючи на пандемію COVID-19.

Попередньо церемонія має відбутися 25 квітня.

Про це повідомляють у виданні Variety.

Фото MidoSemsem/Depositphotos

Звичай церемонія проходить в кінотеатрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі.

Наразі вирішується питання, стосовно того, скільки гостей буде запрошено на цероремонію.

Всього зала кінотеатру розрахованна на 3400 місць.

Зазначається, що представники кіноакадемії уже відвідували приміщення, щоб вирішити організаційні питання.

Проте поки невідомо, які заходи безпеки будуть запровджені на церемонії.

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