Серіали грудня-2020: "Любов і анархія", "Знищення", український "Секс, інста, ЗНО" та ще 4 новинки

Ці серіали варто подивитися у грудні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Приємно, що наприкінці року серіальну збірку вперше відвідав український твір – "Секс, інста, ЗНО" став несподіванкою у вітчизняному інтернет-просторі, і цілком притомним жанровим прикладом.

Звісно, його важко і просто не припустимо порівняти, наприклад, зі шведською драматичною комедією "Любов і анархія", але треба ж з чогось починати.

Цього разу до збірки потрапило 3 серіали від стрімінгу Netflix і два від НВО, але географія значно ширша – представлено продукти зі Швеції, Франції, Великої Британії, США, України і парочка з Іспанії.

Це засвідчує рівномірний розвиток багатосерійної драматургії по світу, і те, що навіть наші виробники намагаються йти в ногу з часом (щоправда, без загибелі кінотеатрального дозвілля поява українського позаефірного серіалу навряд чи сталася б так швидко).

"Любов і анархія" (Love & Anarchy)

Показ: Netflix, Швеція

Небезпечний серіал для глядача, бо, розповідаючи про революцію в житті, він справедливо може закликати до змін в стосунках, якщо ці стосунки тебе вбивають.

35-річна заміжня жінка-консультант зустрічає на новій роботі у видавництві самотнього 18-річного хлопця-айтішника. Взаємна симпатія реалізується... в гру "зроби ти, щоб зробила я".

Нестандартність сюжетного ходу в тому, що ніякого адюльтеру, принаймні, до 5-ї серії, нема.

Вона каже: "Оживи цю вечірку", і він підсипає трохи маріхуани до десерту працівників видавництва; або він каже: "Ходи задом навпаки", і вона ходить так і вдома також.

Або він видає себе за головного редактора, а вона – знімає плавки в басейні та ходить голяка серед відвідувачів.

"Любов і анархія" – серіал про життя кожного

Звісно, це серіал поліфонічний, де є "її діти та чоловік", "його батьки да друзі", "колектив видавництва" і загалом весь соціум.

Та попри гру двох, серіал більше про життя кожного – яким воно має бути? Серйозне питання з серйозним (грайливим) варіантом відповіді.

Плюс показ справжнього обличчя штучного фемінізму.

Супер!

"Бальтазар" (Balthazar)

3 сезон. Показ: TF1, Франція

Американці придумали свого Босха, а французи – свого Баха. Тільки у Франції Бах – жінка і вона капітан поліції, яку любить, але не зізнається, патологоанатом Бальтазар.

"Щастя, – каже він їй, – це питання гормонів. Дофамін, серотонін, окситоцин, естроген і прогестерон. І воно на 50% визначається нашими генами".

Пізнавальність серіалу – одна з його сильних сторін.

А ще він легкий, бо глядача обеззброює фігура Бальтазара, що має зовнішність красунчика і ловеласа, навички – спецназівця, а розум – Шерлока Холмса. А ще з ним говорять (майже) духи померлих.

"Бальтазар" – один з найпопулярніших серіалів у Франції

Додайте сюди схожість з Декстером і Доктором Хаузом, і отримаєте відповідь, чому цей серіал – один з найпопулярніших у Франції.

3-й сезон продовжує горизонталь романтичних стосунків Бальтазара з Бах, історію вбивства його дружини, і щосерії, вертикально, насичує серіал різноманітними історіями злочинів, почасти карколомних і нечуваних.

8 серій (замість 10 в 2-му сезоні) по 50 хв пролітають швидко і навіть постійні розтини трупів не шокують.

УВАГА! На серіал дуже легко підсісти.

"Знищення" (The Undoing)

Показ: НВО, США

Якщо якась з драм і могла б змінити свою ідентичність на трилер, так це "Знищення" – більш "потовидільного" і "сердечнокалаталього" серіалу про зраду, вбивство і суд годі собі уявити.

Хічкок точно був би в захваті від ідеї шоуреннера Девіда Келлі ("Велика маленька брехня"), сценарію за власною книгою Жан Ханф Кореліц ("Іспит для двох") та його втілення Сюзанною Бір ("Пташиний короб").

Вбивство молодої художниці відкриває адюльтер Джонатана (Г’ю Грант), який, виявляється, спав з нею.

Його дружина, Грейс (Ніколь Кідман) шокована подвійно – і зрадою, і тим, що її чоловік міг бути вбивцею.

Але камери відеоспостереження фіксують саме її поруч з майстернею художниці в ніч злочину...

"Знищення" – серіал про зраду, вбивство і суд

Сценарій грає в котика і мишку до самого фіналу, примушуючи цілком вірогідно вважати винним то чоловіка, то дружину, то їх сина у вбивстві.

Суд і поготів витискає в глядача весь можливий піт, але це того варте: розумний, дуже зважений і шалено реалістичний серіал показує, які ми вразливі у суспільстві, де думка інших про нас чомусь важить більше, ніж ми самі.

Один з кращих!

"Улюбленці Мідаса" (Los favoritos de Midas)

Показ: Netflix, Іспанія

Ідея з однойменного оповідання Джека Лондона перенесена до сучасного Мадриду, де на вулицях починаються ліворадикальні бунти проти капіталізму.

В цей час головою великого банку несподівано стає той, хто особливо не прагне особистого збагачення.

"Яка має бути моральна ціна власності? – питає він. – Вірогідність насильства призводить до наслідків збільшення зброї і охоронних систем".

Рада директорів виступає проти нього, а він починає отримувати листи від шантажистів з підписом "Улюбленці Мідаса" – якщо він не виплатить 5 мільйонів євро, вони вб’ють людину.

Він не платить, людина – вмирає. І так – кілька разів.

"Улюбленці Мідаса" – напружений і закручений серіал

Підключається поліція і ЗМІ. Бунти в місті збільшуються. А у героя з’являються почуття до журналістки...

Це напружений і закручений серіал, і 5-ть з 6-ти 50-хвилинних серій наповнені атмосферою, дійством і деталями часу, тримають глядача в цілковитій цікавості і з одним питанням – хто ж такі ці "улюбленці"?

На жаль, 6-а серія все псує... Рекомендується серіал через сюжетний хід і надзвичайні перші 5 серій (6-ту можете не дивитися).

"Корона" (The Crown)

4 сезон. Показ: Netflix, Велика Британія

При всій величі та могутності британської монархії, творці серіалу не вдавалися до улесливості і відвертого захоплення – 10 серій вже 4-го сезону про нині правлячу королеву та її рідню не показують, які вони хороші, але й не засуджують їх, натомість розкладають пасьянс особистих і дуже щемких драм і трагедій.

Втім, і без засудження, виставлена таким чином правда викликала обурення у королівській родині, що не дивно: і без засудження принц Чарльз виглядає покидьком, і без засудження королеви Єлизавети II її статус і правління викликали фундаментальні питання – чи справді принцип монархії має право на існування в ХХІ сторіччі?

"Корону" легко поставити на вершину кращих серіалів року

4-й сезон "Королеви" задав це питання не на пряму – езоповою мовою, і все одно це безпрецедентно.

І при цьому зробив це так – в такій формі і з так глибоко – що серіал легко поставити на вершину кращих серіалів року.

А роль Олівії Колман в образі Єлизавети ІІ і поготів можна відзначити золотом всіх можливих нагород.

4-й сезон "Королеви" – це сила й краса. Ідеальний твір.

"Секс, інста, ЗНО"

Показ: 1+1 Video, Україна

Перший в своєму роді вітчизняний серіал.

Вражаюче – бо відповідає дійсності – використання обсценної лексики з розмаїттям вжитих матюків, вперше через багатосерійний теле-формат представляє українську школу такою, як вона є. Принаймні, подібну в стосунку до вживаних слів.

Такий нестандартний експеримент дозволили провести нестандартному і очевидно талановитому режисерові Антоніо Лукічу ("Мої думки тихі"), який за допомогою сценаристів Євгенії Бабенко та Павла Острікова реалізував бажання правди.

"Секс, інста, ЗНО" – перший в своєму роді вітчизняний серіал

Разом з бажанням поговорити на досі табуйовану в українському суспільстві тему сексу: наприклад, чому головна героїня не може кохатися зі своїм хлопцем, чому дівчата стають лезбійками і чого, власне, треба школярам в старших класах.

Плюс до цього вплив Instagram на власне життя і ставлення до тебе, і як дах зносить страх перед ЗНО...

Цього разу виробничий і драматургійний рівень серіалу вищий за все, що показується у нас на телебаченні. Це й дозволило йому потрапити до нашої збірки. Тепер цікавить подальший розвиток подій.

"30 срібляків" (30 Monedas)

Показ: HBO España

Цей серіал не можливо не порадити любителям містики і жахів – певно, в грудні він повсюдно буде визнаний кращим цього року в своєму жанрі.

Викладена лише одна серія "30 срібляків" беззастережно викликає захват на всіх рівнях його створення, від постановки до акторських робіт та спецефектів.

А спецефекти тут дуже важливі, бо мова йде про народження диявола з черева корови, його переродження за день у монструозну дитину і врешті – в павукоподібне створіння пекельної уви.

Це відбувається в маленькому містечку, де оселився священник, колись – екзорцист. Але минуле його наздогнало, і тепер швидко – і з дрібкою чорного гумору – повертає до роботи демоноборця.

"30 срібляків" зайде любителям містики і жахів

Серіал зроблений за всіма канонами режисера Алекса де ла Іглесіа і його фільмів "Сумна балада для труби" та "Відьми з Сугаррамудрі", з тою різницею, що гумору тут менше, а жахів – більше.

Плюс детективна інтрига й історична складова. Обіцяно 8 серій по 60 хвилин, і якщо вони будуть як 1-а – фанати жанру втечуть від Стівена Кінга до опусів постійного сценариста Іглесії, Хорхе Герркерачеварія.

Кому не вистачило поданих серіалів, зазвичай доважуємо, і пропонуємо німецько-чеську історичну кримінальну драму "Окроберфест", корейську фентезійну мелодраму "Легенда про Куміхо" і американський військовий драматичний екшн про Другу світову "Визволитель".

Enjoy!

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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