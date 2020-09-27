Б’юті-процедури для чоловіків: як українці виборюють право доглядати за собою

"Чоловік має бути трішки красивіший за мавпу".

З цим давно не погоджуються більшість сучасних людей, як чоловіків, так і жінок.

Дівчат з дитинства всіляко заохочують відвідувати салони краси. Їм пропонують пофарбуватися, зробити манікюр, омолодити шкіру чи видалити небажане волосся.

Коли ж подібний запит надходить від чоловіків, то це зазвичай засуджується суспільством.

Пропаганда маскулінності не дозволяє їм покращувати свій зовнішній вигляд всіма засобами і технологіями, які доступні жінкам, й ті, хто таки на це наважується, втаємничують догляд за собою.

Який стан справ з б’юті-процедурами серед чоловіків у нашій країні?

Чи змінились тенденції щодо доглядом чоловіків за собою за останнє десятиліття?

Та що має відбутися, щоб в українських чоловіках бажання бути красунчиком перемогло гендерні стереотипи?

На ці теми ми поговорили з співвласницею мережі салонів краси Ольгою Глущенко та чоловіками-експертами.

2010 vs 2020: як змінилась кількість клієнтів-чоловіків у салонах краси

Герої цього матеріалу – справжні сміливці, бо вони не побоялися розповісти про те, про що більшість чоловіків мовчать.

Приходячи до салону краси деякі чоловіки хочуть бути за закритими дверима, розповідає співвласниця мережі салонів краси у Києві та Одесі Ольга Глущенко.

Ольга Глущенко, співвласниця мережі салонів краси

"Можливо це через те, що ми більш класичний салон краси, наші клієнти піклуються про свою зовнішність, але вони не люблять це афішувати.

Дехто навіть просить робити манікюр чи депіляцію міжбрівної частини в окремому кабінеті. Вони не хочуть сидіти посеред зали разом з жінками", – каже Ольга.

Серед основних клієнтів салонів краси – офісні робітники, так звані "білі комірці", бізнесмени та політики. Всі вони хочуть мати класичний і доглянутий вигляд.

За більш яскравими образами приходять представники творчої інтелігенції та креативного класу, як от фотографи, рекламісти, копірайтери, телеведучі, дизайнери тощо.

Ольга працює в б’юті-індустрії вже 11 років. Згадує, як на початку своєї діяльності важко було знайти клієнтів чоловічої статі у майстрів манікюру, педикюру, депіляції чи косметологів.

Зараз ця картина значно змінилась – чоловіки спробували майже всі б’юті-процедури.

"Доля чоловіків за 11 років серед перукарських послуг не дуже змінилась – це приблизно 15-20% від загальної кількості клієнтів. Оскільки ми класичний салон, то до нас чоловіки приходять фарбувати волосся, але це здебільшого камуфляж сивини.

Проте я бачу, що, наприклад, на вулицях чоловіків з яскравим кольором та оригінальною зачіскою значно побільшало.

До 10-15% зросла у нас кількість чоловіків, що ходять на манікюр, педикюр та депіляцію", – розповідає експертка про вибірку по своїм салонам.

У широких колах продовжує існувати стереотип про те, що доглядають за собою лише "жіночні" чоловіки та представники ЛГБТ-спільноти. Що і спонукає багатьох якщо і робити щось для покращення своєї зовнішності, то приховувати це.

На щастя у чоловіків з’явилися салони лише для них: у 2012 році в Україні відкрили перший барбершоп.

На щастя у чоловіків з’явилися салони лише для них.

Фото fxquadro/Depositphotos

"Сьогодні рівність між статями виявляється у всіх сферах життя. Як жінки протягом століть відстоювали свої права, так і чоловіки сьогодні домоглися права на власний салон краси — барбершоп.

Він не має нічого спільного зі звичними перукарнями для всієї родини. Тут кузня барбера, загартованих твердою рукою майстра та холодним лезом бритви. Тут працюють для чоловіків", - пишуть на сайті популярного київського закладу.

Ходити у такий салон – не соромно, а престижно, бо його маркетингова стратегія побудована саме на тому, що справжні чоловіки ходять до справжніх чоловічих салонів, де немає місця жінкам.

"Недарма барбершопи дуже розповсюджені у світі. Бо у багатьох чоловіків є внутрішні комплекси і вони соромляться робити щось в одному залі з жінками.

Цій моделі понад 100 років, і це нормально, що її зараз відновлюють і вона стає такою популярною.

Взагалі, коли на ринку послуг починають працювати з окремою аудиторією – це дуже гарний хід. До того ж вони "виїжджають" не лише за рахунок гендерних стереотипів, а через те, що їхні майстри дійсно професійні у сфері чоловічих стрижок, адже працюють лише з ними.

І це нормально, що певна аудиторія вважає цю модель комфортною для себе. А ходять до барбершопів абсолютно різні люди. Якось моя консьєржка зізналась, що її літній чоловік теж клієнт барберу", – ділиться Ольга Глущенко.

Правила "чоловічого" макіяжу

Рідше всього чоловіки приходять до візажистів. Макіяж роблять лише для зйомок чи якихось грандіозних свят.

А ось для деяких чоловіків мейкап – це ще й про самовираження. Фотограф та художник Андрій Бондарт зняв кілька відео про те, як робить собі макіяж, виклав у соцмережу Тік-Ток і набрав сотні тисяч переглядів.

"Це була пародія на б’юті-туторіал (покрокова інструкція – авт.), яка миттєво набрала дві тисячі переглядів.

Мене вразила дискусія, яка розгорнулась в коментарях про те, чи взагалі мають право чоловіки чимось користуватися.

Водночас були люди, які дякували мені: "Я можу показати це своєму хлопцеві, щоб він зрозумів, що можна виглядати мужньо і з макіяжем на обличчі", – ділиться враженнями Андрій.

Андрій Бондарт, фотограф та художник

Вже впродовж 10-ти років Андрій доглядає за своєю шкірою, бо вона дуже чутлива до сонця. Має цілий арсенал засобів для догляду.

"У мене є крем-пілінг, яким я користуюсь двічі на тиждень, один тиждень я обличчя зволожую, інший – підсушую.

Влітку маю дуже добре зволожувати шкіру. А якщо виходжу на вулицю, не обходжусь без сонцезахисних кремів та спреїв. На річці чи на морі, де є відкрите сонце, я ніколи довго не сиджу, через що деякі друзі називають мене вампіром.

Можливо, мій арсенал баночок у ванній виглядає для когось загрозливо. Але головне – зробити це звичкою. Це так само як коли я займаюсь спортом – приймаю протеїн", – каже чоловік.

Щодо мейкапу, то щоденно Андрій собі його не робить. Яскраві образи – для костюмованих вечірок, фото- та відео- зйомок, а ще для походу в нічні клуби.

"Минулого Хелловіну зробив собі тріщину на обличчі. На різноманітні рейви домальовував третє око, клеїв мурах на обличчя, а також люблю створювати різноманітні екстравагантні хворобливі образи", – згадує Андрій.

Фарбувати може не лише себе, а й інших, адже Андрій Бондарт закінчив курси по мейкапу і зараз займається ще й гримом. Тож залюбки робить макіяж і своїм фотомоделям.

Андрій Бондарт закінчив курси по мейкапу і займається ще й гримом

"До мене звертались багато чоловіків, які хотіли зробити гарні фото для Тіндера. Вони розуміють, що наша культура дуже візуальна, і отримати шанс на побачення можна тоді, коли ти будеш привабливим, – розповідає фотограф.

Б’юті-процедури підвищують конкурентоспроможність, якщо порівняти мій Тіндер і Тіндер моєї подруги, то у неї майже 100-відсотковий збіг з усіма, хто б її не лайкнув. А в мене – лише кілька збігів. Тож, нам, чоловікам треба зробити зусилля над собою, аби бути симпатичнішими.

І зрозуміти, що через те, що наша культура стає більш візуальною, з тими з Instagram та Тік-Ток, вираз про те, що чоловік має виглядати трохи краще за мавпу – відходить у минуле".

Також Андрій полюбляє відвідувати барбершоп. Каже, не проти у ньому підіграти своїй чоловічності та маскулінності, й відчути себе частиною цього "чоловічого клубу", тож не бачить у такій маркетинговій стратегії нічого поганого.

Раніше наш експерт часто експериментував з кольором волосся. Пригадує, як дев’ять років тому вперше наважився на фарбування:

"Я розумів, що сам не зроблю бажаний колір. Прийшов у салон, а у мене питають: "О, а чого ви вирішили пофарбувати волосся?" Тобто комусь, щоб пофарбувати волосся має просто захотітися, а я, як чоловік мав мати якусь особливу причину.

Зараз я бачу, що більш молоде покоління не реагує на такі штуки взагалі. Якщо я впевнена людина, і я хочу якийсь сервіс – я його отримаю".

Андрій мав змогу порівняти, як відрізняється ставлення до чоловічих б’юті-процедур закордоном.

"Навчався два роки в Англії ще в шкільні часи. Там було набагато менше комплексів щодо зовнішності. Багато людей ходили в костюмах з краваткою і панковою зачіскою на голові.

Кілька місяців також жив в Германії та Бельгії. Там теж люди вільніші у самовираженні через зовнішність", – порівнює Андрій.

В Україні теж до цього поступово приходять. І починають розуміти головну істину:

"Хоча у нас стереотипів все ще дуже багато, люди починають розуміти, що чоловіком роблять людину його вчинки.

Не того можна вважати мужнім, хто не мастить обличчя кремом, а того, хто свою жінку не б’є", – переконує Андрій Бондарт.

Манікюр для мужніх та сміливих

Манікюр та педикюр в останні роки стає доволі популярним серед чоловіків.

Представники творчих професій навіть роблять собі покриття нігтів кольоровим гель-лаком, а консерватори ж зрозуміли, що це звичайна гігієнічна процедура.

Судово-медичний експерт Сергій Єна вперше сходив до нейл-майстра ще в студентські роки. Тоді це викликало негативну реакцію від однокурсників.

Чоловікові було неприємно настільки, що йому хотілось ховати свої пальці, аби ніхто не бачив, що вони доглянуті.

"Коли приїжджав додому, теж чув від батьків негатив щодо цього.

Навіть, коли відпустив бороду і почав за нею доглядати в барершопі, рідні казали: "Поголися, тобі це не потрібно", – згадує Сергій.

Сергій Єна, судово-медичний експерт

Сергій родом з невеличкого селища, де догляд за собою, особливо серед чоловіків, не такий розповсюджений, як в населених пунктах побільше. Тож, не дивно, що на початку родичі дивувались. Однак, з часом ця ситуація змінилась.

"Мій батько зараз почав теж робити манікюр, і навіть дядьки, які з мене сміялися, мовляв, що це не хлопчаче діло.

Вони побачили, що це гарно виглядає, охайно і з такою людиною приємніше спілкуватися, і теж почали доглядати за собою", – радіє чоловік.

Через брак часу Сергій навчився робити манікюр самостійно. Поспостерігав за майстрами, купив інструменти, вивчив відеоінструкції у YouTube і тепер вже робить такі процедури не лише собі, а ще й мамі та знайомим.

"У мене є друг, який має двоє діточок. Так от, вони навіть граючись роблять батькові манікюр чи якісь процедури на обличчі. Це весело, я спостерігав на власні очі.

Є знайомі, які служать в армії, але при цьому теж знаходять годину, аби доглядати за собою і навіть ходити в салон. Дуже багато підлітків, які розкручують себе через блогерство також роблять різні б’юті-процедури".

Окрім догляду за руками, Сергій слідкує за шкірою обличчя.

"Один раз ходив робив маску для обличчя у салоні. Зараз роблю такі процедури вдома, бо в мене така робота, що можу працювати допізна.

Також користуюсь зволожуючим кремом, кокосовим маслом, скрабом. Для мене це, як якийсь засіб після гоління нанести. Всі ж чоловіки таким користуються? Це ж теж саме", – переконаний чоловік.

Манікюр на чоловічих руках гарно виглядає.

Фото bezikus/Depositphotos

Для нього, як для лікаря, зовнішня краса – це ще й про здоров’я.

"Внутрішній стан відповідає за наш зовнішній вигляд. Наприклад, захворювання кишківника можуть відобразитися на стані нашої шкіри обличчя, а захворювання ендокринних залоз – на нашому волоссі чи нігтях.

Мені особисто приємніше спілкуватися з людиною, яка за собою доглядає. І вважаю, що я, як лікар, теж маю виглядати гарно, мати доглянуті руки та шкіру обличчя.

До речі, мені багато людей кажуть, що я виглядаю молодше за свій вік. Впевнений, це все завдяки догляду за собою", – ділиться судмедексперт.

Вчитель та аналітик Майкл Робін Тумлос взагалі дивується, як при такому рівні розвитку б’юті-індустрії в Україні, вона залишається закритою саме для чоловіків.

Робін родом із США, в Україні живе вже рік.

Вперше сходив на манікюр за компанію разом зі своєю дружиною Катериною. Це було закордоном у Китаї, а тепер він продовжує це робити в нашій країні.

"Іноді роблю манікюр, часто бачу дивні погляди від людей, але ніколи не відчував сором за це, бо я зазвичай розслаблений та сонний.

Водночас, я маю багато подруг, які вражені від того, як гарно виглядають мої нігті. А ще я знаю хлопців, які час від часу фарбують нігті, тож це для мене не здається чимось дивним", – зізнається чоловік.

Майкл Робін Тумлос, вчитель та аналітик

Для Робіна манікюр – це не лише про красу.

"Є певна класовість, коли мова йде про красу чи догляд за собою. Вважається, що тільки круті та багаті можуть доглядати за собою і витрачати ресурси на своє здоров'я та хороше самопочуття.

І тому, якщо звичайна людина середнього статку ходить на масаж чи манікюр, то це інколи сприймається як намагання жити, як "круті", – вважає він.

Чоловік зауважує, що у сучасному світі люди витрачають багато часу та грошей на різноманітні соціальні активності, як похід в кафе з друзями, вечірки та випивка. Але коли ти витрачаєш ресурси на себе, суспільство це засуджує.

"Це одразу формує про тебе думку, ніби ти зарозумілий, егоїстичний та антисоціальний. Особливо, якщо що ти – чоловік, який має бути впевненим та сильним. Важко дозволити собі речі, які не є традиційно чоловічими", – зазначає Майкл Робін Тумлос.

Допоможи собі сам

Все більше хлопців починають доглядати за собою вдома. І перестають цього соромитися.

Так, енергетику та екоактивісту Івану Калоші про користь і важливість б’юті-процедур розповіла дружина Юля.

"Я спробував і відчув, що стан моєї шкіри покращується після процедур, ззовні це теж видно. Це додає комфорту та впевненості.

Наступним кроком, думаю, буде манікюр, або буду ходити в салон, або сам робити, ще не вирішив", – прогнозує чоловік.

Іван Калоша, енергетик та екоактивіст

Щодня Іван вмивається спеціальним гелем, зволожує шкіру обличчя гідролатом та кремом.

"Також інколи використовую скраб для тіла та обличчя, частіше за все саморобний, кавовий. За потреби використовую гігієнічну помаду та крем для рук.

Ну, голитись, стригтись і робити зачіски за допомогою помади або гелю для волосся це, мабуть, і не вважається б’юті-процедурами, це – буденність", – розповідає Іван.

Про ці ритуали знає небагато людей, бо розповідати про них всім Іванові некомфортно. Найближчі друзі і родичі реагують нормально або нейтрально. Чоловік переконаний, ситуація щодо б’юті-процедур має змінитися.

"Насправді я працюю поряд з салоном краси, куди ходять багато чоловіків. Але все одно масово це ще не прийнято.

Мені здається не вистачає спрямованої на чоловіків інформації, може реклами про те, що таке б’юті-процедури і нащо вони потрібні.

Бо більшість, мабуть, одразу сприймає це поняття як щось жіноче, і малює в уяві, що зараз тут йому нафарбують вії, губи і змусять носити панчохи", – розмірковує Іван Калоша.

Ірина Дєдушева, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина nenetus/Depositphotos

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