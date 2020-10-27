Через пандемію у чоловіків та жінок виникають проблеми із сприйняттям тіла: дослідження

Стрес і тривога пов'язана з пандемією впливає на те, що люди мають більш негативний образ власного тіла.

Відчуття стресу пов'язане з тим, що чоловіки частіше прагнуть відчуття маскулінності, а жінки бажання схуднути.

Це виявили дослідники британського Anglia Ruskin University. Їхня робота опублікована у журналі Personality and Individual Differences.

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Вчені опитали 500 дорослих мешканців Великої Британії, середній вік становив 34 роки.

Учасники повинні були відповісти на кілька запитань про вплив COVID-19 на їх щоденне життя і про те, як вони оцінюють тривогу, яка з'явилася через пандемію, за семибальною шкалою.

Стрес і тривога пов'язана з пандемією впливає на те, що люди мають більш негативний образ власного тіла. Фото: AndrewLozovyi Depositphotos

"Наші дослідження показують, що окрім самого вірусу пандемія може викликати ріст проблем із оцінкою власного тіла, – зазначає автор дослідження, професор соціальної психології Вірен Свамі.

В деяких випадках ці проблеми можуть мати серйозні наслідки, в тому числі захворювання кишкового тракту.

Звісно, на початку весняного періоду ізоляції, збільшився час перебування біля екранів, а це означає, що ми з більшою вірогідністю мали можливість бачити приклади ідеального худого тіла або атлетики через ЗМІ і гаджети, в той час як зниження фізичної активності вплинуло на негативні думки про нашу власну форму і вагу".

Негативний образ тіла – одна із головних причин розладу кишкового тракту, можуть виникати, наприклад, анорексія і булемія.

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Автори дослідження зауважують, що це не остаточні висновки впливу пандемії на сприйняття людьми власного тіла, робота над цим питанням триває.

Зокрема, пізнішими наслідками може проявлятися зміна поведінки в умовах локдауну та психологічних конструкцій, таких як самотність.

"Додаткові тривога і стрес, пов'язані з коронавірусом, зменшили наші захисні механізми, які ми зазвичай використовуємо, щоби допомогти собі справитися з негативними думками, – пояснює Вірен Свамі.

В часи ізоляції жінки, можливо, відчували більший тиск, щоби відповідати традиційним жіночим ролям і нормам, а повідомлення про самопокращення в ізоляції у декого привели до того, що жінки відчували незадоволення власним тілом і мали величезне бажання його виправити.

Такі самі результати стосуються і чоловіків, коли стрес і тривога впливає на ставлення чоловіків до свого тіла, особливо з точки зору ідеалів чоловічого тіла

Враховуючи, що мужність зазвичай підкреслюється цінністю стійкості, впевненості в собі і прагненням статусу, стрес і тривожність, які з'явилися через пандемію, можуть спонукати чоловіків більше звертати увагу на власну маскулінність".

Це дослідження додало аргументів до недавніх висновків, які зробили в Комітеті з питань жінок і рівності, яке показало, що локдаун загострив почуття негативного іміджу тіла.

Опитування, яке провели в інтернеті серед 7878 користувачів, показало, що дві третини молодих людей до 18 років та 61% дорослих більшу частину часу відчувають негативний або дуже негативний вплив на образ свого тіла.

Більше половини (53%) дорослих та 58% молодших 18 років зазначили, що карантинні обмеження змусили їх почуватись гірше або набагато гірше через свою зовнішнішність.

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