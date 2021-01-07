Кино с Милой Йовович и Дензелом Вашингтоном: шесть фильмов января 2021 года

Ці фільми варто подивитися у січні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

Весть о январских карантинных ограничениях в очередной раз спутала планы прокатчиков, в которых и без того с марта царят разброд и шатания.

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Среди спешно отменённых премьер – намеченный прежде на первое января "Нереальный копец" Александра Беляка.

Впрочем, среди стартующих в январе смельчаков всё же не обошлось без отечественных картин.

С 28 января

"Всё будет ок!"

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Режиссёр Тарас Бенюк

Зрителей, которым казалось, что начинать украинский киногод с премьеры ленты "Нереальный копец" было бы плохой приметой, несомненно, порадует возможность отправиться на отечественный фильм с более жизнеутверждающим названием.

Действие этой комедии разворачивается на курорте в Буковеле, где вовсе не рада оказаться главная героиня, ехавшая на заработки в Польшу и по недоразумению отставшая от своего автобуса, оставшись без денег и документов.

Сердобольные сотрудники курорта устраивают её инструктором по лыжам, хотя бедняжка прежде никогда на них не становилась.

Однако новое занятие и новые знакомые в преддверии новогодних праздников оказываются довольно серьёзным искушением начать новую жизнь.

Картина стала вторым кинематографическим опытом директора ивано-франковского "Нового театра" (выход первого, триллера "Pattern", был отложен в связи с пандемией).

В главной роли выступила Ирина Бенюк, исполнившая заметную роль в "Предчувствии" Вячеслава Криштофовича, а роль её матери сыграла наиболее популярная из украинских актрис Ирма Витовская.

"Пик страха"

Режиссёр Станислав Капралов

Фильм Станислава Капралова может послужить утешением для любителей дальних странствий в дни, когда карантин стал для них непроницаемой завесой, напоминая, сколько опасностей таят путешествия в иные края.

Герои картины – молодожёны-американцы, предпринявшие поездку на горнолыжный курорт в Грузии.

Восхитительные ландшафты и гостеприимные нравы так завораживают чету, что поначалу они не обращают внимания на разговоры о пропавших людях и таинственном незнакомце, бороздящем безлюдные склоны на чёрном сноуборде.

Но в конце концов мёртвые тела, всё чаще обнаруживающиеся в сугробах, и становящийся всё более назойливым сноубордист, молчаливый и безжалостный, как зимняя стужа, изрядно портят супругам отдых, и они начинают жалеть, что не отправились в Буковель.

Полнометражный дебют украинского режиссёра, известного отечественным фестивальным завсегдатаям по нескольким короткометражным фильмам, стал копродукцией Украины, США и Испании.

Главную роль исполнила "наша в Голливуде" Иванна Сахно, которая и удостоилась наибольших похвал от критиков, познакомившихся с фильмом в рамках прошлогоднего МКФ "Молодость", где фильм был представлен самой актрисой, выступившей членом жюри фестиваля.

"Мелочи"

Режиссёр Джон Ли Хэнкок

После ленты "В погоне за Бонни и Клайдом", представившей яркие образы людей, обезвредивших прославленных душегубов, Джон Ли Хэнкок поставил ещё одну картину о служителях закона, на этот раз вымышленных и отнюдь не связанных узами дружбы.

Молодой лос-анджелесский детектив (Рами Малек) и опытный заместитель шерифа из соседнего с мегаполисом графства (Дензел Вашингтон) объединяют усилия в охоте за серийным убийцей, орудующим по всей Калифорнии.

Проницательность провинциального сыщика восхищает его младшего коллегу, однако постепенно он проникается убеждением, что тот сам причастен к неким преступным действиям и решает проникнуть в его тайны.

Изначально Ли Хэнкок должен был выступить лишь автором сценария, режиссёрское же кресло предназначалось Стивену Спилбергу.

Однако Спилберг нашёл историю излишне мрачной, а когда возглавить проект отказались один за другим Клинт Иствуд и Дэнни Де Вито, Ли Хэнкок счёл это знаком, что именно ему следует воплотить на экране свой сюжет.

"Мой друг Зигмунд Фрейд"

Режиссёр Николаус Лейтнер

Поставленная по роману современного австрийского писателя Роберта Зиталера картина повествует о юном провинциале, который устраивается приказчиком в табачную лавку в центре Вены.

Мечтая о большой, но чистой любви, он знакомится с красавицей из Богемии, кажущейся слишком ветренной, чтобы всерьёз мечтать о ней как о спутнице жизни.

Впрочем, пылкий юноша настроен оптимистично и пытается укрепить веру в свои силы в разговорах с завсегдатаем своего магазина, ценителем сигар Зигмундом Фрейдом.

Однако на дворе конец 30-х, и владельцы соседних лавок, не имеющие никакого представления о психоанализе, с восторгом повторяют другое слово – "аншлюс".

Украинская премьера ленты состоялась в рамках фестиваля "Неделя австрийского кино".

"Бывшая с того света"

Режиссёр Эдвард Холл

Под названием, подходящим скорее отечественному телесериалу, скрывается оригинальное "Blithe Spirit", которое можно было бы перевести как "Беспечный дух" – и которое служит в англоязычном мире хорошей рекомендацией произведения, поставленного по одной из самых популярных пьес прошлого столетия.

Вышедший в 1941-м году в лондонском театре спектакль по одноименной пьесе Ноэля Кауарда установил рекорд непрерывности постановок, превзойдённый только "Мышеловкой" по Агате Кристи.

За театральным успехом последовал кинематографический – в 1945-м вышла экранизация, осуществлённая Дэйвидом Лином, будущим постановщиком "Больших надежд", "Моста через реку Квай" и "Лоуренса Аравийского", а в телеадаптации 1956-го главные роли исполнили сам Ноэль Кауард и Лорен Бэколл.

В соответствии с первоисточником, фильм дебютанта в полном метре Эдварда Холла придаёт интонацию чёрной комедии теме несчастливого супружества.

Центральный персонаж ленты – писатель, работающий над романом об уловках шарлатанов-спиритов и в поисках материала приглашающий даму-медиума устроить в его доме сеанс.

Увы, мероприятие проходит успешно, вызывая призрак супруги героя, чьему возвращению он нисколько не рад – отнюдь не облагороженная пребыванием в загробном мире, умершая принимается вносить разлад в новый брак мужа, и так не слишком крепкий.

"Охотник на монстров"

Режиссёр Пол У.С. Андерсон

Для зрителей, убеждённых, что в 2020-м на человечество обрушились все казни египетские, новый фильм постановщика "Обители зла" станет поучительным повествованием о куда горших бедствиях, предотвращённых мужеством нескольких сотрудников военного подразделения ООН.

Доблестные спецназовцы, сменив голубые каски на доспехи времён короля Артура, отправляются в другое измерение, чтобы грудью встать на защиту портала в наш мир, предотвращая вторжение гигантских чудищ, в сравнении с которыми тиранозавры покажутся вырвавшимися на свободу обитателями курятника.

Сюжетным первоисточником фильма, кажущегося смешением лавкрафтовского хоррора и "Мглы", стала серия видеоигр "Monster Hunter", созданная той же японской корпорацией Capcom, которой принадлежит авторство столь удачно поставленной Андерсоном "Resident Evil".

Роль командира ооновского отряда Артемиды исполнила супруга и муза Андерсона Мила Йовович, а тренирующего их профессионального охотника на монстров из параллельного измерения воплотил Рон Перлман.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь

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