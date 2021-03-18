Ткаченко хоче підказати Кличку, як компенсувати збитки діячам культури через локдаун 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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18 березня 2021

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що суворий карантин у столиці створює напружену ситуацію для культурного сектору.

Як у такій ситуації підтримати діячів культури, очільник міністерства розповів у своєму Telegram-каналі. 

На його думку, культура та креативний бізнес мають отримати компенсацію збитків через локдаун. 

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Ткаченко закликав міського голову Віталія Кличка показати небайдужість до культурно-креативної сфери.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

"Хоч помаранчева зона зберігається, але локдаун для культури та креативних індустрій з 20 березня – однозначно, спірне рішення. 

Нагадаю, що саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувались і дотримуються вимог санепідем обмежень та зазнали найбільших економічних збитків через пандемію COVID-19.

Приймаючи подібне, потрібно зважати на наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури", – запропонував Ткаченко. 

Він також зауважив, що громадський транспорт у цих умовах продовжує працювати. 

Очільник відомства зазначив, що міністерство готове поділитись досвідом з міською адміністрацією та підказати, як впровадити механізм компенсацій.

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