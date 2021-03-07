Ви все чули? Штучний інтелект Вакарчука, вдячна Джамала, олдскульний "Бумбокс" та інші нові українські пісні лютого

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
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7 березня 2021

Із зимою наші музиканти прощалися по-різному. 

Рокери осучаснювали пісні кількарічної давнини, поп-діви розкривалися в нових мелодіях та образах, а непохитні корифеї нарешті насмілилися посміятися над собою.

Що ж увірвалось в ефіри у лютому 2021 року? 

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Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця. 

"Океан Ельзи" #БезТебеМенеНема

Танцювальний фанк, роботизований вокал, самоіронія, – у новій пісні "Океан Ельзи" змогли нас по-справжньому здивувати. 

Анімацію про милих котиків до треку намалювала Оксана Курмаз.

А за кілька днів після релізу #БезТебеМенеНема Святослав Вакарчук ошелешив у Твіттері новиною, що текст до треку нібито написав штучний інтелект.

Джамала "Вдячна"

Свіжий сингл співачки – це просвітлений поп-рок про те, як важливо дякувати одне одному кожної миті. 

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"Вдячна" стане частиною наступного альбому Джамали, що отримав назву "Ми" і вийде 12 березня.

"Бумбокс" "Жаль"

Андрій Хливнюк і музиканти згадали про звучання "Бумбоксу" раннього періоду – з акустичною гітарою та діджейськими скретчами. 

У відео на "Жаль" режисер Стас Гуренко показав панорами київських вулиць із повітря.

5`nizza feat. alyona alyona "Все не то"

Андрій Запорожець, Сергій Бабкін та Альона Савраненко так добре зіспівалися у мюзиклі "Годный год. Антикризис", що видали свою колаборацію окремим синглом.

Лейблу Masterskaya залишалося лише спродюсувати пісню.

ONUKA "Сафо"

Ната Жижченко презентувала проект "Хрестоматія", в якому читає улюблену поезію у красивих і незвичайних локаціях. 

До 150-річчя Лесі Українки музикантка озвучила її вірш "Сафо".

O.Torvald "В подушках"

Женя Галич переживає День бабака у кліпі на пісню з альбому "Бісайди" (2017). 

Три роки потому музиканти оновили її звучання, додавши до аранжування струнні партії.

Dakh Daughters "Немає часу"

Фрік-кабаре-гурт розродився альбомом Make Up, що є саундтреком до однойменної вистави Влада Троїцького. 

У пісні "Немає часу" за десять хвилин розкривається шедевральна історія одного життя, що не вдалося.

ZMOVA: Ragapop, The Unsleeping

У лютому проект ZMOVA презентував два нових лайви. 

Арт-роковий гурт Ragapop виступив у Національній кінематеці України, а інді-формація The Unsleeping зіграла в садибі графині Уварової.

Postman "Антарктида"/"Як справи, насправді?"

Автор-виконавець Костянтин Почтар випустив одразу два сингли з важливих приводів. "Антарктида" присвячена 25-річчю наукової станції "Академік Вернадський". 

А "Як справи, насправді?" покликана популяризувати психотерапію в Україні.

KARNA "Синевир"

Гуцул-металісти виступили проти вирубки лісів у Карпатах. 

Анімацію до пісні створив відомий франківський художник Петро Буяк.

Sheetel Black Like Milk

До річниці загибелі Кузьми Скрябіна столичний інді-музикант Антон Шитель переспівав його відомий хіт із нетолерантною як на сьогодні назвою. 

У версії Sheetel трек набув індастріал-атмосфери.

KALUSH "Не забуду"

Репери зі швидкою читкою і незрозумілими текстами несподівано сповільнилися і вдарилися в лірику. 

Фронтмен гурту, Олег Псюк, присвятив "Не забуду" своїй колишній коханій. 

Пісня стала частиною HOTIN дебютного альбому KALUSH, що вийшов у лютому.

The Lazy Jesus & Anton Kramer feat. [O] "Танго під дощем"

Саундпродюсер Єгор Гавриленко створив колаборацію із Антоном Крамером, молодим і самобутнім вокалістом. 

Компанію їм склала Ольга Чернишова з гурту [O]. 

Меланхолійний неосоул "Танго під дощем" вийшов на лейблі Masterskaya.

Ready in Led Unreal

Ready in Led новий синті-поп-проект Олі Діброви (екс-Gorchitza Live Project, DVOE). 

Одночасно із дебютним ЕР співачка випустила короткометражний фільм про секретну лабораторію, в якій здійснюються людські мрії.

Ретрофутуристичне відео зняв Мітті Місюра, кліпмейкер The Hardkiss та Івана Дорна.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина xload/Depositphotos

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