Із зимою наші музиканти прощалися по-різному.

Рокери осучаснювали пісні кількарічної давнини, поп-діви розкривалися в нових мелодіях та образах, а непохитні корифеї нарешті насмілилися посміятися над собою.

Що ж увірвалось в ефіри у лютому 2021 року?

Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.

"Океан Ельзи" – #БезТебеМенеНема

Танцювальний фанк, роботизований вокал, самоіронія, – у новій пісні "Океан Ельзи" змогли нас по-справжньому здивувати.

Анімацію про милих котиків до треку намалювала Оксана Курмаз.

А за кілька днів після релізу #БезТебеМенеНема Святослав Вакарчук ошелешив у Твіттері новиною, що текст до треку нібито написав штучний інтелект.

Джамала – "Вдячна"

Свіжий сингл співачки – це просвітлений поп-рок про те, як важливо дякувати одне одному кожної миті.

"Вдячна" стане частиною наступного альбому Джамали, що отримав назву "Ми" і вийде 12 березня.

"Бумбокс" – "Жаль"

Андрій Хливнюк і музиканти згадали про звучання "Бумбоксу" раннього періоду – з акустичною гітарою та діджейськими скретчами.

У відео на "Жаль" режисер Стас Гуренко показав панорами київських вулиць із повітря.

5`nizza feat. alyona alyona – "Все не то"

Андрій Запорожець, Сергій Бабкін та Альона Савраненко так добре зіспівалися у мюзиклі "Годный год. Антикризис", що видали свою колаборацію окремим синглом.

Лейблу Masterskaya залишалося лише спродюсувати пісню.

ONUKA – "Сафо"

Ната Жижченко презентувала проект "Хрестоматія", в якому читає улюблену поезію у красивих і незвичайних локаціях.

До 150-річчя Лесі Українки музикантка озвучила її вірш "Сафо".

O.Torvald – "В подушках"

Женя Галич переживає День бабака у кліпі на пісню з альбому "Бісайди" (2017).

Три роки потому музиканти оновили її звучання, додавши до аранжування струнні партії.

Dakh Daughters – "Немає часу"

Фрік-кабаре-гурт розродився альбомом Make Up, що є саундтреком до однойменної вистави Влада Троїцького.

У пісні "Немає часу" за десять хвилин розкривається шедевральна історія одного життя, що не вдалося.

ZMOVA: Ragapop, The Unsleeping

У лютому проект ZMOVA презентував два нових лайви.

Арт-роковий гурт Ragapop виступив у Національній кінематеці України, а інді-формація The Unsleeping зіграла в садибі графині Уварової.

Postman – "Антарктида"/"Як справи, насправді?"

Автор-виконавець Костянтин Почтар випустив одразу два сингли з важливих приводів. "Антарктида" присвячена 25-річчю наукової станції "Академік Вернадський".

А "Як справи, насправді?" покликана популяризувати психотерапію в Україні.

KARNA – "Синевир"

Гуцул-металісти виступили проти вирубки лісів у Карпатах.

Анімацію до пісні створив відомий франківський художник Петро Буяк.

Sheetel – Black Like Milk

До річниці загибелі Кузьми Скрябіна столичний інді-музикант Антон Шитель переспівав його відомий хіт із нетолерантною як на сьогодні назвою.

У версії Sheetel трек набув індастріал-атмосфери.

KALUSH – "Не забуду"

Репери зі швидкою читкою і незрозумілими текстами несподівано сповільнилися і вдарилися в лірику.

Фронтмен гурту, Олег Псюк, присвятив "Не забуду" своїй колишній коханій.

Пісня стала частиною HOTIN – дебютного альбому KALUSH, що вийшов у лютому.

The Lazy Jesus & Anton Kramer feat. [O] – "Танго під дощем"

Саундпродюсер Єгор Гавриленко створив колаборацію із Антоном Крамером, молодим і самобутнім вокалістом.

Компанію їм склала Ольга Чернишова з гурту [O].

Меланхолійний неосоул "Танго під дощем" вийшов на лейблі Masterskaya.

Ready in Led – Unreal

Ready in Led – новий синті-поп-проект Олі Діброви (екс-Gorchitza Live Project, DVOE).

Одночасно із дебютним ЕР співачка випустила короткометражний фільм про секретну лабораторію, в якій здійснюються людські мрії.

Ретрофутуристичне відео зняв Мітті Місюра, кліпмейкер The Hardkiss та Івана Дорна.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина xload/Depositphotos

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