Із зимою наші музиканти прощалися по-різному.
Рокери осучаснювали пісні кількарічної давнини, поп-діви розкривалися в нових мелодіях та образах, а непохитні корифеї нарешті насмілилися посміятися над собою.
Що ж увірвалось в ефіри у лютому 2021 року?
Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.
"Океан Ельзи" – #БезТебеМенеНема
Танцювальний фанк, роботизований вокал, самоіронія, – у новій пісні "Океан Ельзи" змогли нас по-справжньому здивувати.
Анімацію про милих котиків до треку намалювала Оксана Курмаз.
А за кілька днів після релізу #БезТебеМенеНема Святослав Вакарчук ошелешив у Твіттері новиною, що текст до треку нібито написав штучний інтелект.
Джамала – "Вдячна"
Свіжий сингл співачки – це просвітлений поп-рок про те, як важливо дякувати одне одному кожної миті.
"Вдячна" стане частиною наступного альбому Джамали, що отримав назву "Ми" і вийде 12 березня.
"Бумбокс" – "Жаль"
Андрій Хливнюк і музиканти згадали про звучання "Бумбоксу" раннього періоду – з акустичною гітарою та діджейськими скретчами.
У відео на "Жаль" режисер Стас Гуренко показав панорами київських вулиць із повітря.
5`nizza feat. alyona alyona – "Все не то"
Андрій Запорожець, Сергій Бабкін та Альона Савраненко так добре зіспівалися у мюзиклі "Годный год. Антикризис", що видали свою колаборацію окремим синглом.
Лейблу Masterskaya залишалося лише спродюсувати пісню.
ONUKA – "Сафо"
Ната Жижченко презентувала проект "Хрестоматія", в якому читає улюблену поезію у красивих і незвичайних локаціях.
До 150-річчя Лесі Українки музикантка озвучила її вірш "Сафо".
O.Torvald – "В подушках"
Женя Галич переживає День бабака у кліпі на пісню з альбому "Бісайди" (2017).
Три роки потому музиканти оновили її звучання, додавши до аранжування струнні партії.
Dakh Daughters – "Немає часу"
Фрік-кабаре-гурт розродився альбомом Make Up, що є саундтреком до однойменної вистави Влада Троїцького.
У пісні "Немає часу" за десять хвилин розкривається шедевральна історія одного життя, що не вдалося.
ZMOVA: Ragapop, The Unsleeping
У лютому проект ZMOVA презентував два нових лайви.
Арт-роковий гурт Ragapop виступив у Національній кінематеці України, а інді-формація The Unsleeping зіграла в садибі графині Уварової.
Postman – "Антарктида"/"Як справи, насправді?"
Автор-виконавець Костянтин Почтар випустив одразу два сингли з важливих приводів. "Антарктида" присвячена 25-річчю наукової станції "Академік Вернадський".
А "Як справи, насправді?" покликана популяризувати психотерапію в Україні.
KARNA – "Синевир"
Гуцул-металісти виступили проти вирубки лісів у Карпатах.
Анімацію до пісні створив відомий франківський художник Петро Буяк.
Sheetel – Black Like Milk
До річниці загибелі Кузьми Скрябіна столичний інді-музикант Антон Шитель переспівав його відомий хіт із нетолерантною як на сьогодні назвою.
У версії Sheetel трек набув індастріал-атмосфери.
KALUSH – "Не забуду"
Репери зі швидкою читкою і незрозумілими текстами несподівано сповільнилися і вдарилися в лірику.
Фронтмен гурту, Олег Псюк, присвятив "Не забуду" своїй колишній коханій.
Пісня стала частиною HOTIN – дебютного альбому KALUSH, що вийшов у лютому.
The Lazy Jesus & Anton Kramer feat. [O] – "Танго під дощем"
Саундпродюсер Єгор Гавриленко створив колаборацію із Антоном Крамером, молодим і самобутнім вокалістом.
Компанію їм склала Ольга Чернишова з гурту [O].
Меланхолійний неосоул "Танго під дощем" вийшов на лейблі Masterskaya.
Ready in Led – Unreal
Ready in Led – новий синті-поп-проект Олі Діброви (екс-Gorchitza Live Project, DVOE).
Одночасно із дебютним ЕР співачка випустила короткометражний фільм про секретну лабораторію, в якій здійснюються людські мрії.
Ретрофутуристичне відео зняв Мітті Місюра, кліпмейкер The Hardkiss та Івана Дорна.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина xload/Depositphotos
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