Google з Ростуризмом включили борщ до топ-10 традиційних російських страв

Google Росія і Федеральне агентство з туризму запустили на платформі Google Arts & Culture проєкт "Розкуси Росію", де опублікували список 10 російських страв, серед яких і український борщ.

Це – енциклопедія регіональних кухонь країни з історією, а також тенденціями в сучасній російській ресторанної культури, пишуть на сайті Ростуризму.

"Історія борщу йде у глибину століть, але в ХХ столітті цей простий і ситний суп став основною стравою в меню кафе від Хабаровська до Бреста. За традиційним рецептом борщ варять з борщівником", – так описують в Росії український борщ.

Страву, зокрема, назвали "збірною назвою різних супів із кислим присмаком".

На сайті проєкту зазначають, що існують різні рецепти борщу, наприклад, борщ по-українськи – з тертим салом і часником, борщ по-московськи – з беконом, сосисками та вареною яловичиною і борщ по-флотськи – з червоним перцем і копченою свининою.

Фото: Usenko/Depositphotos

У список топ-10 страв, окрім борщу, входять:

окрошка,

вінегрет,

салат Олів’є,

сирники,

пельмені,

гречана каша,

шашлик,

бефстроганов,

млинці.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики внесло борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України.

Також Україна подала офіційну заявку на включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

"Українське номінаційне досьє складається з понад 700 сторінок документальних доказів того, що борщ походить з України, він тісно переплетений з українською культурою в таких речах, як, наприклад, весільні та похоронні традиції, та широко споживається по всій країні", – заявили у Мінкульті.

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