Google з Ростуризмом включили борщ до топ-10 традиційних російських страв

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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20 квітня 2021

Google Росія і Федеральне агентство з туризму запустили на платформі Google Arts & Culture проєкт "Розкуси Росію", де опублікували список 10 російських страв, серед яких і український борщ.

Це  енциклопедія регіональних кухонь країни з історією, а також тенденціями в сучасній російській ресторанної культури, пишуть на сайті Ростуризму.

"Історія борщу йде у глибину століть, але в ХХ столітті цей простий і ситний суп став основною стравою в меню кафе від Хабаровська до Бреста. За традиційним рецептом борщ варять з борщівником", – так описують в Росії український борщ.

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Страву, зокрема, назвали "збірною назвою різних супів із кислим присмаком".

На сайті проєкту зазначають, що існують різні рецепти борщу, наприклад, борщ по-українськи – з тертим салом і часником, борщ по-московськи – з беконом, сосисками та вареною яловичиною і борщ по-флотськи – з червоним перцем і копченою свининою.

Фото: Usenko/Depositphotos

У список топ-10 страв, окрім борщу, входять:

  • окрошка,
  • вінегрет,
  • салат Олів’є, 
  • сирники, 
  • пельмені, 
  • гречана каша, 
  • шашлик,
  • бефстроганов,
  • млинці.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики внесло борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України.

Також Україна подала офіційну заявку на включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

"Українське номінаційне досьє складається з понад 700 сторінок документальних доказів того, що борщ походить з України, він тісно переплетений з українською культурою в таких речах, як, наприклад, весільні та похоронні традиції, та широко споживається по всій країні", – заявили у Мінкульті.

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