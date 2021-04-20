Google з Ростуризмом включили борщ до топ-10 традиційних російських страв

Google Росія і Федеральне агентство з туризму запустили на платформі Google Arts & Culture проєкт "Розкуси Росію", де опублікували список 10 російських страв, серед яких і український борщ.
Це – енциклопедія регіональних кухонь країни з історією, а також тенденціями в сучасній російській ресторанної культури, пишуть на сайті Ростуризму.
"Історія борщу йде у глибину століть, але в ХХ столітті цей простий і ситний суп став основною стравою в меню кафе від Хабаровська до Бреста. За традиційним рецептом борщ варять з борщівником", – так описують в Росії український борщ.
Страву, зокрема, назвали "збірною назвою різних супів із кислим присмаком".
На сайті проєкту зазначають, що існують різні рецепти борщу, наприклад, борщ по-українськи – з тертим салом і часником, борщ по-московськи – з беконом, сосисками та вареною яловичиною і борщ по-флотськи – з червоним перцем і копченою свининою.
|Фото: Usenko/Depositphotos
У список топ-10 страв, окрім борщу, входять:
- окрошка,
- вінегрет,
- салат Олів’є,
- сирники,
- пельмені,
- гречана каша,
- шашлик,
- бефстроганов,
- млинці.
Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики внесло борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України.
Також Україна подала офіційну заявку на включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
"Українське номінаційне досьє складається з понад 700 сторінок документальних доказів того, що борщ походить з України, він тісно переплетений з українською культурою в таких речах, як, наприклад, весільні та похоронні традиції, та широко споживається по всій країні", – заявили у Мінкульті.
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