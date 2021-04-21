Чорнобильська "Дуга" увійде до переліку нерухомих пам’яток України

Радіолокаційна станція "Дуга" в Чорнобильській зоні увійде до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Рішення було прийнято на засіданні уряду 21 квітня, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, таке рішення підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО в цілому.

"Хоча сама "Дуга" і зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, об’єкт є однією із візитівок Зони та її символом", – запевнив Ткаченко.

Фото ALesik/Depositphotos

Крім того, відомство ініціювало внесення об'єкту до Держреєстру задля подальшого збереження.

"На жаль, з часом об’єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні поступово руйнуються.

Якщо не вживати жодних заходів – Зона з роками буде спустошуватися.

Цього не можна допустити, адже наша спадщина – не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території", – пояснив глава МКІП.

Ткаченко також зауважив, що наразі Мінкульті працюють над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток.

"Наша мета – попередження знищення, коли це можливо", – додав він.

Нагадаємо, що борщ, карпатське ліжникарство, борщівська вишиванка та інші елементи увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини країни.

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