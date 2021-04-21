Google відреагував на скандал з борщем і підкорегував топ російських страв

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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21 квітня 2021

У Google Arts & Culture відреагували на скандал, щодо внесення борщу до переліку  традиційних російських страв. 

Зокрема, раніше в рамках проєкту "Розкуси Росію" борщ називали "основною стравою в меню кафе від Хабаровська до Бреста".

Згодом у компанії змінили назву проєкту, яка тепер звучить так: "10 страв, які вплинули на російську кухню".

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А також підкорегували опис борщу. 

"Історія борщу йде у глибину століть, але у 20 столітті цей ситний суп став основною стравою кафе кількох країн, включаючи Росію", – зазначили в проєкті. 

 Фото rozmarina/Depositphotos

При цьому в описі залишилась згадка про те, що борщ – це "збірна назва різних супів із кислим присмаком", який має багато варіації на різних територіях. 

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також відреагував на  ситуацію та запевнив, що борщ – етнічна українська страва. 

"Міністерство культури та інформаційної політики протистоїть всім фейкам про "досягнення" росіян, коли вони намагаються в нас їх вкрасти. 

Саме тому, "культура приготування українського борщу" подана нами на розгляд, як нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. 

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Впевнений, світ визнає нашу національну страву. 

Скільки інтернет-сторінок з рекламою борщу не створюй, все одно російським він не буде", – написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі. 

Нагадаємо, що Мінкульт вніс борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України.

Також Україна подала офіційну заявку на включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

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