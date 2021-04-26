Букерівська премія назвала 6 книг, які змагатимуться за перемогу цьогоріч

Міжнародна Букерівська премія оголосила цьогорічний короткий список із 6 претендентів.

Перелік номінантів опублікували на офіційному сайті премії.

Загалом у 2021 члени журі розглянули 125 робіт. До довгого списку попередньо увійшло 13 книг.

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Ім'я цьогорічного переможця літературного конкурсу оголосять під час церемонії 2 червня, яка відбудеться в онлайн-режимі.

Фото Olegkalina/Depositphotos

Короткий список номінантів-2021:

Девід Діоп "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black) ;

Маріана Енрікес "Небезпека куріння в ліжку" (The Dangers of Smoking in Bed);

Бенджамін Лабатут "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World);

Ольга Равн "Співробітники" (The Employees);

Марія Степанова "На згадку про пам’ять" (In Memory of Memory);

Ерік Вуйярд "Війна бідних" (The War of the Poor).

Нагадаємо, що Букерівська премія щороку визначає найкращих авторів зі всього світу, чиї художні твори були перекладені англійською мовою й опубліковані у Великій Британії та Ірландії.

Призовий фонд конкурсу у розмірі 50 тисяч фунтів рівномірно розподіляється між автором та перекладачем книги.

У 2020 році лауреатом премії став шотландський письменник Дуглас Стюарт за дебютний роман "Шуґґі Бейн".

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