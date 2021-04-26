Букерівська премія назвала 6 книг, які змагатимуться за перемогу цьогоріч

Міжнародна Букерівська премія оголосила цьогорічний короткий список із 6 претендентів.
Перелік номінантів опублікували на офіційному сайті премії.
Загалом у 2021 члени журі розглянули 125 робіт. До довгого списку попередньо увійшло 13 книг.
Ім'я цьогорічного переможця літературного конкурсу оголосять під час церемонії 2 червня, яка відбудеться в онлайн-режимі.
|Фото Olegkalina/Depositphotos
Короткий список номінантів-2021:
- Девід Діоп "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black);
- Маріана Енрікес "Небезпека куріння в ліжку" (The Dangers of Smoking in Bed);
- Бенджамін Лабатут "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World);
- Ольга Равн "Співробітники" (The Employees);
- Марія Степанова "На згадку про пам’ять" (In Memory of Memory);
- Ерік Вуйярд "Війна бідних" (The War of the Poor).
Нагадаємо, що Букерівська премія щороку визначає найкращих авторів зі всього світу, чиї художні твори були перекладені англійською мовою й опубліковані у Великій Британії та Ірландії.
Призовий фонд конкурсу у розмірі 50 тисяч фунтів рівномірно розподіляється між автором та перекладачем книги.
У 2020 році лауреатом премії став шотландський письменник Дуглас Стюарт за дебютний роман "Шуґґі Бейн".
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