Букерівська премія назвала 6 книг, які змагатимуться за перемогу цьогоріч

Дарія Поперечна УП.Життя
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26 квітня 2021

Міжнародна Букерівська премія оголосила цьогорічний короткий  список із 6 претендентів. 

Перелік номінантів опублікували на офіційному сайті премії. 

Загалом у 2021 члени журі розглянули 125 робіт. До довгого списку попередньо увійшло 13 книг.

Ім'я цьогорічного переможця літературного конкурсу оголосять під час церемонії  2 червня, яка відбудеться в онлайн-режимі. 

 Фото Olegkalina/Depositphotos

Короткий список номінантів-2021:

  • Девід Діоп "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black); 
  • Маріана Енрікес "Небезпека куріння в ліжку" (The Dangers of Smoking in Bed);
  • Бенджамін Лабатут "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World);
  • Ольга Равн "Співробітники" (The Employees);
  • Марія Степанова "На згадку про пам’ять" (In Memory of Memory);
  • Ерік Вуйярд "Війна бідних" (The War of the Poor).

Нагадаємо, що Букерівська премія щороку визначає найкращих авторів зі всього світу, чиї художні твори були перекладені англійською мовою й опубліковані у Великій Британії та Ірландії.

Призовий фонд конкурсу у розмірі 50 тисяч фунтів рівномірно розподіляється між автором та перекладачем книги. 

У 2020 році лауреатом премії став шотландський письменник Дуглас Стюарт за дебютний роман "Шуґґі Бейн".

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