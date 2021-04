Букерівська премія назвала 6 книг, які змагатимуться за перемогу цьогоріч

Міжнародна Букерівська премія оголосила цьогорічний короткий список із 6 претендентів.

Перелік номінантів опублікували на офіційному сайті премії.

Загалом у 2021 члени журі розглянули 125 робіт. До довгого списку попередньо увійшло 13 книг.

Ім'я цьогорічного переможця літературного конкурсу оголосять під час церемонії 2 червня, яка відбудеться в онлайн-режимі.

Девід Діоп "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black) ;

Маріана Енрікес "Небезпека куріння в ліжку" (The Dangers of Smoking in Bed);

Бенджамін Лабатут "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World);

Ольга Равн "Співробітники" (The Employees);

Марія Степанова "На згадку про пам’ять" (In Memory of Memory);