В Україні створять нову музичну премію імені Мирослава Скорика

В Україні створять нову нагороду за внесок у розвиток музичного мистецтва – Державну премію України імені Мирослава Скорика.

Попередньо заснування цієї премії ініціював президент Володимир Зеленський.

Відповідний проєкт закону "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" був схвалений Кабінетом міністрів 28 квітня.

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Про такі зміни повідомив народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі.

За його словами, культурні діячі зможуть отримати нагороду за впровадження новітніх, непересічних практик у композиторській, музично-організаційній, освітній діяльності у сферах академічної, фольклорної та популярної музики.

Мирослав Скорик. Фото Львівська національна філармонія

Видатний український композитор Мирослав Скорик, в честь якого названа премія, помер 1 червня 2020 року на 82-му році життя.

Митець мав звання героя та народного артиста України, а також був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Саме Мирослав Скорик у 1964 році створив музику до стрічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Нагадаємо, що торік в Україні також заснували нову наукову нагороду – Золоту медаль імені Бориса Патона Національної академії наук України.

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