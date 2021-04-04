Ви все чули? "Оранжерея" Вакарчука, Жадан і ДахаБраха та інші нові українські пісні березня-2021

Весна в українській музиці розпочалася із повернень: як очікуваних, так і абсолютно несподіваних.

Окремі артисти впадали в крайнощі – то зверталися до бога, то сварилися матом.

Що ж увірвалось в ефіри у березні 2021 року?

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Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.

Jamala – "Ми"

Одна з найголовніших українських поп-співачок повернулася із альбомом "МИ", в якому подякувала найріднішим людям.

Однойменний трек із нього вийшов чутливим соулом із акцентом на живих інструментах – на противагу більш електронному звучанню попередніх релізів Джа.

Святослав Вакарчук ("Оранжерея") – "Вогонь"

На початку березня лідер "ОЕ" випустив обіцяний альбом акустичного сайд-проекту "Оранжерея".

У пісні "Вогонь" хриплуватий вокал Вакарчука чудово доповнює ніжний голос Віталіни Мусієнко, яка співала в його команді та перемогла у "Голосі країни"-6.

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Сергій Жадан і "ДахаБраха" – "Птах"

Головний український поет і фольк-гурт презентували дует у рамках проекту "Ковчег Україна: Музика".

В інтерпретації "ДахиБрахи" вірш Жадана про сучасного Ноя звучить як народна пісня, а сам літератор видає наприкінці майже реп.

The Hardkiss – "Обійми"

Нова пісня The Hardkiss розпочинається ліричним клавішним соло, а закінчується потужним гітарним вибухом.

"Обійми" – саундтрек до однойменного короткометражного фільму Каті Царик.

ТНМК – "Весну"

Свіжий сингл "Танків..." розповідає про Землю майбутнього, що страждає від глобального потепління.

Заспівати нецензурний приспів музиканти спершу хотіли запропонувати анонімній оперній вокалістці, але зрештою їх виручив клавішник гурту Олександр Шиманський.

DOROFEEVA – a tebe…

Екс-вокалістка "Время и Стекло" здивувала сольним міні-альбомом dofamin.

У треці ‘a tebe…’ Дорофєєва вперше за свою кар’єру звертається до брутального R`n`B із матом у приспіві.

Сергій Бабкін – "Вона знає"

Нова рок-балада від Бабкіна присвячена "жінці, що завжди поруч".

В образі легко вгадуються риси його дружини та менеджерки Сніжани Бабкіної.

Alina Pash – "Молитва"

У новій пісні Аліна Паш радить менше зважати на критику в інтернеті і більше...молитися (?)

"Молитва" стане частиною нового альбому співачки, що отримає назву "розМова" та вийде на початку квітня.

Вова Зі Львова, Morphom – "Сонце"

Львівський репер і київський саундпродюсер пропонують відволіктися від буденної метушні та порадіти простим речам.

У кліпі Олександра Фразе-Фразенко "знялися" ляльки із Львівського академічного театру естрадних мініатюр.

Gо_A – SHUM

Фольктронік-гурт презентував оновлену версію треку, з яким поїде на "Євробачення".

Темп вирівняли та пришвидшили, а текст народної пісні замінили авторським (так вимагають правила конкурсу).

У кліпі на SHUM зійшлися разом українські народні традиції, натяки на Чорнобильську катастрофу та стімпанк.

8LIS5 – Faded Wisdom

Колишні учасники культового інді-гурту Esthetic Education несподівано об’єдналися в новій формації.

До Луї Франка, Юрія Хусточки та Ілля Галушка долучилися гітарист Петро Чернявський (екс-"Океан Ельзи") та барабанник Андрій Надольський ("Звуки Му", "Плач Єремії", NOVA OPERA).

Звучання Faded Wisdom можна охарактеризувати як "Esthetic Education, тільки без клавіш". Не дивно, адже Дмитро Шуров (Pianoбой) участі в 8LIS5 не бере.

Кліп на пісню намалював художник Микита Кравцов.

Bloom Twins & Benny Benassi – DayDream

Британсько-український дует Ані та Соні Купрієнко записав пісню із відомим італійським діджеєм.

У DayDream Bloom Twins відійшли від звичного дарк-попу в бік більш танцювальної електронної музики.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина xload/Depositphotos

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