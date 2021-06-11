Міністр культури призначив виконавчого директора УКФ

Дарія Поперечна УП.Життя
1581
11 червня 2021

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко призначив виконавчого директора Українського культурного фонду (УКФ).

Тепер УКФ очолить Владислав Берковський, повідомляють у "Інтерфакс-Україна".

За його словами, уже завершився період спецперевірки і контракт підписано.

До своїх нових обов'язків директор УКФ приступить у понеділок, 14 червня. 

 Владислав Берковський

"По-перше, я завершив свою роботу як держслужбовець і мені потрібно було передати установу, звільнитися з посади, це теж зайняло якийсь час.

Моє звільнення повинно було пройти через узгодження з Київською міською державною адміністрацією. Потім узгодження в десяти установах і міністерствах. 

Все завершилося, мною підписаний контракт, виданий указ про моє призначення, і в понеділок, 14 червня я вступаю в нову посаду", – розповів Берковський.

Берковський є фахівцем з державної політики в архівній сфері та кандидатом історичних наук.

Нагадаємо, що раніше Владислав Берковський виграв конкурс на посаду виконавчого директора УКФ.

Вас також може зацікавити:

Ткаченко відреагував на скандал в УКФ та розповів про кризу в управлінні

Представники культури звернулися до Зеленського через "ручне управління" в УКФ

Рада створила Український культурний фонд

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


powered by lun.ua
 190
Здоров'я

Як зберегти стабільний емоційний стан під час карантину: 5 порад психолога

За підтримки корпорації "Біосфера"
 5264
Здоров'я

Якими вакцинами від COVID-19 щеплюватимуть українців: ефективність, безпечність, протипоказання та принцип дії

Катерина Хорощак
 2637
Здоров'я

Стоматолог для дитини: якими мають бути візит до зубного лікаря та догляд молочних зубів

Наталiя Бушковська