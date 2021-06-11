Міністр культури призначив виконавчого директора УКФ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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11 червня 2021

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко призначив виконавчого директора Українського культурного фонду (УКФ).

Тепер УКФ очолить Владислав Берковський, повідомляють у "Інтерфакс-Україна".

За його словами, уже завершився період спецперевірки і контракт підписано.

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До своїх нових обов'язків директор УКФ приступить у понеділок, 14 червня. 

 Владислав Берковський

"По-перше, я завершив свою роботу як держслужбовець і мені потрібно було передати установу, звільнитися з посади, це теж зайняло якийсь час.

Моє звільнення повинно було пройти через узгодження з Київською міською державною адміністрацією. Потім узгодження в десяти установах і міністерствах. 

Все завершилося, мною підписаний контракт, виданий указ про моє призначення, і в понеділок, 14 червня я вступаю в нову посаду", – розповів Берковський.

Берковський є фахівцем з державної політики в архівній сфері та кандидатом історичних наук.

Нагадаємо, що раніше Владислав Берковський виграв конкурс на посаду виконавчого директора УКФ.

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