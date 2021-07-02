Що там у кіно: Переможець Берлінале, остання "Судна ніч", нові стрічки Романа Балаяна та М.Найта Шьямалана і ще 2 фільми липня

У липневому кінорепертуарі один з головних фестивальних хітів року зустрічається з завершенням франшизи про похмуре американське майбутнє та класиками і дебютантами українського кіно.

Ці стрічки варто подивитися у кінотеатрах у липні 2021 року.

З 1 липня

"Судна ніч назавжди"

Режисер Еверардо Гоут

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Один з найбільш талановитих та іронічних співаків суспільства споживання, фантаст Роберт Шеклі, у створеному в 1950-х роках циклі "Жертва" розробив концепцію вбивства як легалізованої розваги, поставленої на комерційну основу. Відкрита Шеклі тема гладіаторських боїв недалекого майбутнього виявилася надзвичайно затребуваною. У більшості подібних творів, літературних і кінематографічних (назвемо "Людину, що біжить", "Смертельні перегони 2000", "Королівську битву", "Голодні ігри"), кривавий спорт виправдовується благими міркуваннями – оскільки в людській природі невикорінний інстинкт вбивства, державі, в ім'я загального миру та безпеки, необхідно взяти його під контроль, дозволивши громадянам (або змусивши їх) реалізовувати тягу до насильства з дотриманням певних правил.

Однією з найбільш примітних сучасних варіацій сюжету став фільм 2013-го року "Судна ніч" Джеймса ДеМонако і його продовження, що розповідають про Америку, яка пережила важкі соціально-економічні потрясіння. "Нові батьки-засновники", що прийшли до влади, влаштовують щорічне дійство, покликане стати ритуальним жертвопринесенням на вівтар стабільності і процвітання: у ході Судної ночі кожен гордий патріот вільний зробити будь-який акт насильства, до якого лежить його душа, не переступаючи закону, а, навпаки, служачи національним інтересам.

Франшиза, що коливалася у жанровій амплітуді слешера та бойовика, виявилася насиченою актуальними сатиричними елементами – так, у стрічці 2018-го року "Судна ніч. Початок" прихід до влади партії "Нових батьків-засновників" за підтримки Національної стрілецької асоціації і гаслами повернути Америці колишню велич був відвертою алюзією на президентство Дональда Трампа.

Фільм Еверардо Гоута став п'ятою – і останньою, як обіцяють творці, частиною серії. Дія розгортається через рік після подій третьої стрічки, у якій новий президент Америки обіцяє скасувати ганебну практику. Отже, Судна ніч дійсно скасована, однак найбільш затяті представники ультраправих угруповань продовжують влаштовувати підпільні змагання з різанини. В їх руки й потрапляють головні герої фільму, подружня пара нелегалів з Мексики, що втекла в Америку від вбивць наркокартелю.

З 8 липня

"Ми є. Ми поруч"

Режисер Роман Балаян

Успішний столичний хірург (Ахтем Сеітаблаєв) відчуває, що опинився у похмурому лісі після того, як під його скальпелем вмирає його хрещеник. У безцільних блуканнях містом він знайомиться з дівчиною, яка стверджує, що вона є ангелом, який впав з Небес (Катерина Молчанова). Не розуміючи толком, чи є її розповідь наслідком своєрідного почуття гумору або божевілля, герой намагається відшукати близьких дівчини, підозрюючи, що вона не може сама про себе подбати – і поступово усвідомлює, що відносини з нею допомагають йому віднайти грунт під ногами.

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Картина привертає увагу ім'ям постановника і, мабуть, саме цим особливо засмучує. Перша за довгі роки режисерська робота Романа Балаяна є, як і попередня його картина, "Райські птахи" 2008-го року, досить тьмяною варіацією мотивів "Польотів уві сні і наяву".

З 15 липня

"Мейер Ланські"

Режисер Ейтан Рокавей

Мейер Ланські, що не був схильний до ексцентричних витівок Аль Капоне і Голландця Шульца та не мав привабливої зовнішності Багсі Сігела, які стали такими популярними персонажами кінематографічних творів, перевершував організаторськими здібностями і діловою хваткою чи не всіх сучасних йому лідерів американської організованої злочинності. Допитливий дослідник кримінальної історії Сполучених Штатів не може не жахнутися вкладу Ланські у становлення так званого Злочинного синдикату і створення його зловісної служби безпеки "Мьордер Інкорпорейтед", і все ж навряд чи не відчує мимовільної поваги до цього уродженця Гродно, чия сім'я була змушена тікати за океан через єврейські погроми, який зробив вклад у боротьбу своєї нової батьківщини проти Третього рейху, організувавши захист нью-йоркського порту від диверсій та пошук німецьких шпигунів.

У стрічці Ейтана Рокавея Ланськи у виконанні Харві Кейтеля постає старим, який пережив усіх своїх соратників і ворогів та практично відійшов від справ. Історію своїх великих і жахливих пригод, цілком гідних шекспірівських антигероїв, він розповідає агентам ФБР, намагаючись чи то позбутися переслідувань з їхнього боку, чи то полегшити душу зізнаннями.

З 22 липня

"Пульс"

Режисер Сергій Чеботаренко

Основою дебютної стрічки рекламного кліпмейкера Сергія Чеботаренко стала справжня історія уродженки Нікополя Оксани Ботурчук, легкоатлетки, володарки золотої, п'яти срібних і однієї бронзової медалі Паралімпійських ігор.

Подібно до свого прототипу, героїня фільму Оксана, дівчина з провінційного промислового міста, цілеспрямовано займається бігом, мріючи про Олімпійські ігри. Однак, незабаром після перших перемог на місцевих змаганнях, юна спортсменка потрапляє в автокатастрофу, в результаті якої майже втрачає зір. Особливості вітчизняної дійсності начебто не залишають їй шансу не тільки на продовження занять спортом, але і на мінімальну включеність до "нормального" життя. Але, завдяки силі духу і підтримці близьких, героїня повертається на бігову доріжку.

Сама Оксана Ботурчук взяла участь у роботі над фільмом як консультант.

"Час"

Режисер М.Найт Шьямалан

Настільки улюблені багатьма пляжні розваги для декого з наших ближніх є яскравим прикладом марної трати часу. Очевидно, до останніх належить популярний постановник глибокодумних містичних трилерів М.Найт Шьямалан. Заснований на графічному романі П'єра Леві і Фредеріка Пітерса "Замок з піску" фільм розповідає про подружню пару, що приїжджає зі своїми дітьми на морське узбережжя в далеку латиноамериканську країну.

У розпал купань і сонячних ванн герої починають підозрювати, що пляж тут утворився завдяки поломці якогось чарівного пісочного годинника – їхні маленькі діти непомітно перетворилися на підлітків, а вони самі стрімко старішають. Інші відпочивальники теж помічають недобре і намагаються спільними зусиллями знайти спосіб утримати час, що буквально сиплеться у них між пальців.

З 29 липня

"Невдалий трах, або Божевільне порно"

Режисер Раду Жуде

Перший фільм чи не найбільш цікавого сучасного європейського режисера, що виходить у український прокат, настільки своєрідний, що ми побоюємося рекомендувати починати знайомство з творчістю Раду Жуде саме з нього. Втім, для будь-якого шанувальника мистецтва кіно було б прикрим проґавити можливість побачити на великому екрані цю картину, що стала переможцем останнього Берлінського МКФ та представляється надзвичайно актуальною для вітчизняних реалій.

Головна героїня твору – шкільна вчителька історії, яка з жахом прокидається знаменитою, коли до Інтернету потрапляє її інтимне подружнє відео. У збентежених почуттях вона відправляється на батьківські збори містом, насиченим відвертими сексуальними закликами з парканних написів і рекламних плакатів і стаючи свідком різноманітних виявів агресії своїх співгромадян, які посатаніли чи то через соціально-економічний безлад, чи то через крайню ступінь невігластва та звичку до безкарного хамства. Пройшовши вулицями Бухареста, немов через Чистилище, вона добирається до своєї школи, де її чекає справжнє судилище розгніваних охоронців моральності, які обрушуються на неї за непристойну поведінку і вимагають заборонити настільки безсоромній особі впливати на дитячі уми.

Середину стрічки займає своєрідний глосарій, складений з цитат класиків, історичних свідчень і фрагментів хроніки, що закликає глядача по-новому поглянути на національний набір традиційних цінностей.

Олександр Гусев, кінокритик, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина: Courtesy Photo

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