Ви все чули? Реп від Вакарчука, зустріч ONUKA та "ДахаБраха", довгоочікувані "Один в каное" та інші нові українські пісні червня-2021

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
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4 липня 2021

Ця музика увірвалась у ефіри у червні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця. 

Червень в українській музиці став місяцем дуетів на будь-який смак і звучання.

А попри літнє затишшя про себе також заявили молоді багатообіцяючі артисти.

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Океан Ельзи feat. alyona alyona – "Країна дітей"

ОЕ не втомлюються дивувати. У пісні "Країна дітей" Святослав Вакарчук читає реп разом із Альоною Савраненко. Текст до неї написав Сергій Жадан.

Композиція вийшла 1 червня, у День захисту дітей. Вона присвячена дітям, які постраждали внаслідок війни на сході України, а також пам’яті 15-річного харків’янина Дані Дідика.

Відео на "Країну дітей" зняли Віктор Придувалов і документаліст Ярослав Пілунський.

ONUKA feat. ДахаБраха – UYAVY

UYAVY – перший дует в історії ONUKA. Сама Ната Філатова співає в ньому про "майбутній світ без бід", а "ДахаБраха" переспівують веснянку "Ходила сорока".

Пісня увійшла до третього повноформатного альбому ONUKA, що отримав назву KOLIR і вийшов цього місяця.

Саша Чемеров і Бумбокс – "Любила"

Якщо у пісні "Тримай мене" Андрій Хливнюк і Саша Чемеров вдарили по гаражному звучанню, то в новому дуеті поекспериментували із соулом та радіоформатом. 

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"Любила" – пісня про нещасливе кохання: один до одного та до батьківщини.

Один в каное – "Вовк"

Львівське софт-рок-тріо без будь-яких анонсів виклало в мережу свій довгоочікуваний, другий за рахунком альбом.

Прихильники гурту раніше вже чули пісню "Вовк", адже музиканти грали її на концертах. Тепер трек нарешті можна послухати в студійному записі.

KAZKA – "Красива серцем"

Поп-гурт записав саундтрек до серіалу "Моя улюблена страшко", російська версія якого була популярна в наших широтах у середині 2000-х під назвою "Не родись красивой".

Авторкою слів та музики до "Красива серцем" виступила інді-музикантка Катерина Офліян (OFLIYAN). А вокалістка Олександра Зарицька співає тут у незвичній для себе манері.

Саша Кольцова – "Любов і ніжність"

Фронтвумен "Крихітки" випустила пісню на вірші Олени Теліги в рамках проекту "Нескорений ПроRock". У ній поєдналися світлий настрій та епічне рок-звучання в дусі U2.

Новий альбом гурт обіцяє видати до кінця року.

Alexjazz feat. Візерунки шляхів – "Я люблю твої тихі затоки"

Київський репер поклав на біт мелодію 1976 року від ВІА "Візерунки шляхів" з вокалом Тараса Петриненка. У ній Alexjazz зізнається в коханні до Дніпра.

Constantine – "Неоновая ночь" 

Костянтин Дмитрієв повертається на сцену із фірмовим неосоулом під 90-ті.

У кліпі на "Неоновую ночь" знялися учасниці проекту YA TAKA від фонду "Жизнелюб", які шукають новий імідж після шістдесяти.

Cape Cod – "Летіти"

Тим часом Cape Cod, – електронний проект Максима Сикаленка, з яким Костянтин Дмитрієв співпрацював раніше, – поповнився новим вокалістом, Олексієм Савенковим. 

З такої нагоди музиканти випустили новий танцювальний сингл у двох версіях – українською та російською.

[О] – "Акація"

Електропоп-гурт перетворився на дует, а вихід нової пісні приурочив до цвітіння акації.

Макс Пташник – "Не чекай мене"

Макс Пташник – сонграйтер, відомий як автор текстів для гурту TVORCHI. Свій новий міні-альбом "інколи люди собаки але не завжди" він записав у студії експромтом.

Пісня "Не чекай мене" вийшла в акустичному звучанні в супроводі live-відео.

Wellboy – "Гуси"

Антон Вельбой – колишній учасник шоу "Х Фактор", а тепер – новий підопічний Юрія Бардаша.

"Гуси" – дебютна пісня Wellboy, що обіцяє стати вірусним хітом. Кліп на неї вражає поєднанням атмосфери міських вечірок і сільського колориту.

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