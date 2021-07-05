5 українських фільмів та мультиків, на які варто сходити влітку. Рекомендує Ткаченко

Цього літа на великих екранах можна подивитися щонайменше 5 українських стрічок.
Про них розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Telegram.
"У таку cпеку сховатися у темному залі із попкорном – ідеальний варіант відпочинку. Тим більше, коли показують захоплююче кіно", – вважає міністр.
Серед стрічок є варіанти як для дорослих, так і для дітей.
"Віктор_Робот"
Мультфільм розповідає про пригоди дівчинки і маленького робота Віктора, які відправились на пошуки її дідуся.
Футуристичний світ роботів та високих технологій нагадує своєрідний український стім-панк.
"Вусатий фанк"
Документалка про українську музику 70х. Проривні музичні течії, що стояли поруч з світовими трендами естради. Більше про їх унікальність – у стрічці.
"Ми є Ми поруч"
Фільм легенди українського кіно Романа Балаяна. Естетична монохромна мелодрама про неочікувану зустріч хірурга та невідомої загадкової дівчини. З 8-го липня на екранах.
"Зарваниця"
Зарваниця – невеличке селище, що збирає тисячі паломників з року в рік. Тут зустрічаються зовсім несхожі один на одного люди, що мають спільний шлях: шлях до дива. З 15 липня у кіно.
"Пульс"
Спортивна драма за реальною історією української чемпіонки Оксани Ботурчук. Про злети, падіння та перешкоди. А також про силу волі та силу людського духу.
Запалює енергією та мотивацією. З 22-го липня у прокаті.
"Обмежень щодо посадки немає, тож зали чекають на нас. Квитків багато не буває, як і хороших фільмів", – додає міністр.
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