5 українських фільмів та мультиків, на які варто сходити влітку. Рекомендує Ткаченко

Цього літа на великих екранах можна подивитися щонайменше 5 українських стрічок.

Про них розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Telegram.

"У таку cпеку сховатися у темному залі із попкорном – ідеальний варіант відпочинку. Тим більше, коли показують захоплююче кіно", – вважає міністр.

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Серед стрічок є варіанти як для дорослих, так і для дітей.

"Віктор_Робот"

Мультфільм розповідає про пригоди дівчинки і маленького робота Віктора, які відправились на пошуки її дідуся.

Футуристичний світ роботів та високих технологій нагадує своєрідний український стім-панк.

"Вусатий фанк"

Документалка про українську музику 70х. Проривні музичні течії, що стояли поруч з світовими трендами естради. Більше про їх унікальність – у стрічці.

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"Ми є Ми поруч"

Фільм легенди українського кіно Романа Балаяна. Естетична монохромна мелодрама про неочікувану зустріч хірурга та невідомої загадкової дівчини. З 8-го липня на екранах.

"Зарваниця"

Зарваниця – невеличке селище, що збирає тисячі паломників з року в рік. Тут зустрічаються зовсім несхожі один на одного люди, що мають спільний шлях: шлях до дива. З 15 липня у кіно.

"Пульс"

Спортивна драма за реальною історією української чемпіонки Оксани Ботурчук. Про злети, падіння та перешкоди. А також про силу волі та силу людського духу.

Запалює енергією та мотивацією. З 22-го липня у прокаті.

"Обмежень щодо посадки немає, тож зали чекають на нас. Квитків багато не буває, як і хороших фільмів", – додає міністр.

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