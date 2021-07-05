Серіали липня-2021: "Професор", "Історія Лізі", "Час" та ще 4 новинки

Ці серіали варто подивитися у червні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожного місяця.

Цього разу трьом американським стрімінг-гігантам, Netflix, Disney+ і Apple TV+, скромно протистоять кілька британських серіалів, втім, як завжди, на високому рівні, а "Час" від ВВС і поготів може увійти в перелік кращий зразків 2021 року.

Стандартно маємо жанрове багатство – від фантастики і містики до детективів і драм з комедійними елементами.

Так само маємо і певне національне різноманіття, з додачею до зрозумілих лідерів у виробництві США і Британії, серіали з Ісландії та Японії. Enjoy!

Професор Т (Professor T)

Показ: ITV, Велика Британія

В 6 серіях британського рімейку бельгійського серіалу команда героїв розігрує стандартні детективні історії з комедійним забарвленням.

З-поміж двох детективів поліції та їх начальниці, комісара, головне місце – за професором кримінології в Кембріджі Джаспером Темпестом, колишньою любов’ю комісарши.

Його особливість в тому, що він – аутист. Хворобливий педант, маніакальний білоручка, підкреслений сноб та й ще бачить галюцинації, спровоковані психологічною дитячою травмою, пов’язаною з батьком.

Що не заважає йому добре знати свій предмет і виступати новітнім Шерлоком Холмсом. Звісно, синдром Аспергера, аутизм чи проблеми дитинства після "Авіатора", "Аудитора", "Доброго лікаря" чи "Клариси" вже не є чимось новим, але у виконанні Бена Міллера ("Бріджертони") образ набуває своєрідності та інтересу.

А крім того, справи про викрадення, вбивства чи маніпуляції вирішуються в серіалі з характерним ускладненням історій – і при цьому з легкою подачею, – і це робить детектив не таким вже й стандартним.

Історія Лізі (Lisey’s Story)

Показ: Apple TV+, США

Для фанатів Стівена Кінга цей 8-серійний серіал має бути обов’язковим для перегляду саме через присутність в ньому Кінга в якості сценариста (єдиного) і виконавчого продюсера (разом з Джей. Джей. Абрамсом і Джуліанною Мур).

Цей факт означає граничну відповідність кінговській стилістиці, деталізації й атмосфері.

Тут (улюблений) сюжет про письменника (Клайв Оуен), що помер після нападу на нього, відходить на другий план, поступаючись пазлам історії: що він любив свою дружину (Мур); що він направду впустив її у свій, створений ще в дитинстві потойбічний світ; що тепер, після його смерті, фанат (Ден ДеХаан) хоче забрати у дружини неопубліковані твори і оприлюднити їх.

Тягуча, драматична, напружена і кривава історія повна шаленства деталей, прописаних Кінгом, і візуалізованими спеціально вибраним для цього режисером Паблом Лоррейном ("Ема", "Неруда") і улюбленим оператором Девіда Фінчера і Вуді Аллена, Даріусом Хонджі.

Це не струнка і послідовна річ, це заплутаний клубок кінгівського безуму. Цим і цікавий серіал.

Час (Time)

Показ: BBC, Велика Британія

Як вижити у в’язниці Марку (Шон Бін), вчителю англійської мови? Навіть, якщо Марк вбивця, це не робить його значним серед інших злочинців, бо він лише збив машиною людину, будучи п’яним, бо він не може дати відсіч покидьку, що його доймає, бо хоче попросити вибачення у дружини того, кого він відправив на той світ.

Але не менші проблеми і у наглядача Еріка (Стівен Грехем): його сина посадили, злочинці про це дізналися, і тепер він у шпиталі, а може бути і мертвим, якщо батько не виконає доручення місцевого пахана...

Це страшно і важко дивитися, і тим не менше, здається, дивитися треба. Бін грає слабкого "інтелегентішку", як таких називали в совку, пасуючи перед лютою агресією.

Поки його дух не стає загартованим, а потреба змінитися і покаятися за вбивство – головними.

Грехем інакше грає, в нюансах, кам’яним обличчям передає удари долі, усю важкість дикої ситуації.

Він вміє, саме він відповідальний за один з найсильніших серіалів останнього десятиліття, "Чесноти" (The Virtues). Крім того, творцем "Часу" є Джіммі Макговерн, сценарист іншого шедевра – "Зломлений".

Локі (Loki)

Показ: Disney+, США

Мабуть, це кращий марвелівський серіал, чия перевага в схожому до фільмів про Месників поєднанні легкого гумору, серйозних тем і яскравої фантазії.

Чи не заслуга це конкретно шоураннера, Майкла Волдрона, продюсера "Ріка та Марті" і сценариста майбутньої серії "Доктора Стреджа" і "Зоряних воєн"? Сюжетно виходячи з "Месників", коли Локі (Том Хіддлстон) викрадає тесеракт і зникає.

Серіал розповідає про те, куди, власне, Локі потрапив – у світ так званих Уві, ніби то справжніх творців всього, контролюючих хід часу і, за допомогою поліційноподібного бюро, стираючи з життя кожного, хто намагається змінити хід історії.

Ідея, аналогічна "Патрулю часу" з Жан-Клодом Ван Даммом та іспанському серіалу "Міністерство часу", долучає і оруєлівський "1984".

І, звісно, закручується інтрига – хто ж такі Уві, чи справді Азґард є лише планеткою, підконтрольною Уві, і чи справді в ящику звичайного клерка в бюро Уві лежать камені вічності?

6 серій першого сезону закінчать виходити 14 липня, і, зважаючи на шал глядачів, треба очікувати на продовження.

Катла (Katla)

Показ: Netflix, Ісландія

Варіант "Соляриса" Лема від творця "Евереста" Бальтазара Кормакура – психологічна фантастика, знята надзвичайно красиво і винахідливо, але з подіями на Землі, в Ісландії, поруч з вулканом, котрий вже рік за сюжетом перебуває в стані перманентного виверження.

З глибин понівеченої вулканом землі вибирається оголена, вкрита попелом жінка, а в лікарні невеличкого містечка каже, що вона та, хто тут працювала 20 років тому.

Ще з часом в такий саме спосіб повертається додому дівчина, торік зникла. А потім і хлопчик, померлий ще давніше, і, власне, зовсім в іншому місці.

Це все створює страшну напругу між людьми, міняючи їх, провокуючи на божевільні вчинки, зумовлені не розумом, а емоціями, страхом чи хворобливою любов’ю.

Сила серіалу конкретно в цьому – його історії зрозумілі кожному, примушуючи глядача ставати на місце героїв, аналізувати і відчувати ситуації, як ніби вони відбуваються тут і зараз.

Дуже схожий за ідеєю на французький серіал "Повернуті" 2012 року, "Катла" все ж говорить про інше. І робить це красиво. Плюс фантастична розв’язка у фіналі.

Босх -7 (Bosch)

Показ: Amazon Instant Video, США

Здавалося б, чим можна привабити глядача після 6 сезонів в поліційному процедуралі?

Тим не менше, незмінна популярність "Босха" міцно тримається на трьох стовпах своєї структури – це зовнішність і харизма актора Тутіса Воллівер, точне відтворення діяльності поліцейських, що цікаве саме по собі, як погляд за лаштунки, і вгрузання в життя з його домашніми справами і політикою.

Цього разу творці розіграли дві гарячі карти часу – етнічну і гомосексуальну. Детектив Босх розслідує пожежу і смерть латиноамериканської сім’ї, що стає каменем спотикання між головою поліції, афроамериканцем, і мером Лос-Анджелеса, яка хоче поставити на його місце свою людину, латиноамериканця.

А в цей час шеф Босха, лейтенантка, відстоює своє право бути лезбійкою у відділку, де не всі таке схвалюють.

Паралельно з цим намагаються вбити адвокатку і під приціл кіллера потрапляє і донька Босха... Маса подій, професійне і приватне, життя і смерть – це все стає важливим, рідним, і органічно вплітається в буття глядача.

Тому 8 серій дивишся нон-стопом, немов дихаєш.

Голий режисер – 2 (Zenra kantoku)

Показ: Netflix, Японія

Сміливий проект про розвиток порно в Японії в 80-х роках минулого століття, безумовно, був добре прийнятий глядачем в 2019-му році і зрозуміло продовжений на новий сезон.

І справа не в еротизмі в кадрі – його як раз майже нема, – а в історії режисера: це цікавезна і кумедна розповідь про одного чоловіка, який взбаламутив спокійне болото виробництва "дорослого кіно", залучив до "справи" мафію і поліцію, а в 2-му сезоні, з початку 90-х років, вирішив транслювати свої порно-фільми через новоутворені супутникові антени, "щоб порно лилося на людей з неба", бо "порно краще ніж війна", "бо це суцільна радість".

"Він став голим Чапліним" – так його представляють, як нову зірку телебачення. Але всі зірки коли-небудь згасають.

Як це трапилося – про це йдеться у 8-ми 50-хвилинних серіях.

Злет і падіння героя виглядають як епопея, де драма поєднана з комедією, а кримінал з легкою еротичністю без натуралізму. Все моторно, оригінально і дуже пізнавально – про порно ще так не знімали.

Кому не вистачило, і хочеться ще – рекомендуємо шведський "Макс Енгер" (який частково знімався в Україні), бразильський "Дом", іспанський "Паро" і 2-і сезони американських "Додому до темряви" і "Зла".

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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