В Україні стартував відбір фільмів на премію "Оскар"

Оскарівський комітет України розпочав прийом заявок на участь національних фільмів у відборі на премію "Оскар".
Заявки прийматимуть до 8 вересня, повідомили у Держагенстві з питань кіно.
У період з 25 серпня по 8 вересня Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду.
Фільм-номінант має відповідати таким параметрам:
- це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами США;
- домінантною мовою фільму не повинна бути англійська;
- фільм має бути випущений у комерційний прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року, що тривав щонайменше 7 днів поспіль тощо.
|Фото: Держагенство з питань кіно
94-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 27 березня 2022-го в Лос-Анджелесі.
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