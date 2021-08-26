В Україні стартував відбір фільмів на премію "Оскар"

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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26 серпня 2021

Оскарівський комітет України розпочав прийом заявок на участь національних фільмів у відборі на премію "Оскар".

Заявки прийматимуть до 8 вересня, повідомили у Держагенстві з питань кіно.

У період з 25 серпня по 8 вересня Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду. 

Фільм-номінант має відповідати таким параметрам:

  • це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами США;
  • домінантною мовою фільму не повинна бути англійська;
  • фільм має бути випущений у комерційний прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року, що тривав щонайменше 7 днів поспіль тощо.
Фото: Держагенство з питань кіно

94-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 27 березня 2022-го в Лос-Анджелесі.

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