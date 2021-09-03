Міністерство культури удосконалить процес відбору книжок у бібліотеки

Міністерство культури та інформаційної політики створює міжвідомчу робочу групу, щоб вдосконалити відбір книжок у бібліотеки, повідомили у МКІП.

Йдеться про врахування норм антидискримінаційного законодавства, яких в деяких книгах дотримано не було.

Зокрема, нещодавно у соцмережах розгорівся скандал довкола включення книжки про сексистське виховання дітей Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" до списку видань, які закуплять за державний кошт у бібліотечний фонд країни.

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У книзі йдеться, що "хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти", а дівчатка "вже народжуються з жіночими якостями".

28 серпня, після розголосу, видавець самостійно відкликав книгу. Через цю історію зокрема Мінкульт ініціював зміни до процесу відбору книжок.

Фото: Steklo_KRD/Depositphotos

"Випадок з цим виданням був складним. Проте показав нам одразу кілька недоліків наявної системи відбору книжкової продукції.

І зміни, які ми ініціюємо, потрібні для того, аби зрештою бібліотечні фонди країни наповнювались більш збалансовано", – повідомили "Українській правді. Життя". в пресслужбі міністерства.

До складу групи увійдуть народні депутати, представники громадських організацій, експерти з антидискримінаційного законодавства, Українського інституту книги, Міністерства освіти й науки, Міністерства охорони здоров’я й Мінкульту та уповноваженої з питань гендерної політики.

Раніше списки книг до придбання в бібліотечні фонди формували окремі експертні комісії, а в міністерстві лише погоджували фінальні списки.

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Лариса Петасюк, заступниця міністра культури, зазначила:

"[Міністерство - ред.] не мало важелів впливу на формування цього переліку. Як показала практика, іноді до закупівель рекомендуються книжки, що не враховують норми антидискримінаційного законодавства, тому правовий механізм самого відбору, самі критерії потребують перегляду".

У пресслужбі додали, що деякі зміни застосують вже до наступного процесу відбору, утім для деяких (зокрема, змін до законодавства) може знадобитися більше часу.

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