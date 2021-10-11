У Львівському палаці мистецтв вилучили картини через лайку англійською

Дві роботи художника Олега Сусленка зняли з виставки у Львівському палаці мистецтв через "скарги відвідувачів".

Про це розповів сам художник на своїй Facebook-сторінці 10 жовтня.

Адміністрація закладу зняла роботи з висловами англійською "Suck my dick" i "Kiss my ass", які були представлені в рамках виставки "100 років самотності". Роботи приховали, мовляв, після скарг відвідувачів.

"Почали скаржитись відвідувачі. До нас приходять батьки з дітьми, а зараз кожна дитина може прочитати англійською, що там написано. Якби ми були приватною галереєю, ми могли би собі дозволити все, що хочемо. Проте ми є державною установою, тому маємо бути відповідальними.

Звичайно, сучасне мистецтво є провокативним, але як державна установа ми маємо пильнувати, щоб зайвих провокацій не було", – заявив Орест Скоп, головний художник закладу виданню Zaxid.net.

Художник вважає це самовільним виявом цензури з боку керівництва Львівського палацу мистецтв, адже його ім’я також перелічили серед головних учасників виставки. Як стверджує Сусленко, про вилучення робіт його не попереджали і він досі не отримав жодних пояснень.

До того ж, виставку відкривали як захід для "обміну думок, для огляду та відчуття прекрасного".

"Моє рішення взяти участь у виставки було предметом величезних сумнівів та вагань. Але мені було цікаво подивитись, що буде. Ну і сталась така ситуація, реакція прилетіла, але через три дні.

Хоча було би логічно, якби установа відразу сказала, що цей художник їм не підходить через якісь певні правила чи переконання. Але оскільки роботи було схвалено, повішано, виставку відкрито, тому виникає питання, за яким саме пунктом правил їх зняли", – розповів Олег Сусленко Zaxid.net.

Фото: Олег Сусленко. Suck My Dick, акрил, гірлянда, 2018

Фото: Олег Сусленко. Kiss My Ass, акрил, 2019.

Куратор виставки Тарас Табак у коментарях до допису Ольги Гончар, яка також висловила обурення цією ситуації, зазначив:

"Хочу привести все до певного балансу як куратор цієї події. Мені не соромно підняти тему самотності, містичного реалізму в західноукраїнських традиціях всупереч барокальним уявам про наше мистецтво.

Але кожна регіональна структура існує в рамках своїх правил, котрі ми маємо толерувати. Бажаю гарного перегляду та прочитання гармонії стоїцизму".

Нагадаємо, 2019 року трапився скандал із зйомками бренду спідньої білизни у Львівській картинній галереї. На відео модель у спідньому танцювала на столі у колишній їдальні польських шляхтичів.

Тоді чимало користувачів соцмереж обурювались, що такі комерційні зйомки в колишньому палаці Потоцьких "огидні".

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.