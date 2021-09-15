Очільниця київського департаменту освіти опублікувала ностальгічний пост за СРСР. В соцмережах обурюються

Очільниця київського департаменту освіти Олена Фіданян опублікувала на своїй сторінці в Facebook ностальгічний пост про часи СРСР.
Вона згадала склянку води без сиропу, яка коштувала 1 копійку, проїзд в метро за 5 копійок, дешеві зошити для школярів в радянські часи.
Олена Фіданян також опублікувала фото піонера, який п’є газований напій з автомату.
Пост освітянки викликав хвилю обурення в соцмережах.
Вона написала, що були часи, коли не було COVID-19, люди не боялися пити воду з вуличних автоматів, користувалися багаторазовими склянками, не купували воду для дому, а пили з крану.
Також вона нагадала про те, що раніше копійка була цінною, і багато речей можна було придбати за копійки:
"Часи коли копійки мали грошову вагу:
- склянка води без сиропу коштувала 1 коп, з сиропом – 3 коп;
- проїзд в трамваї коштував 3 коп, тролейбусі – 4 коп, в автобусі та метро – 5 коп.;
- склянка чаю у шкільній їдальні – 2 коп, томатний сік – 10 коп, великий бублик з маком – 5 коп;
- шкільний тоненький зошит – 3 коп, щоденник – 14 коп"
|Фото зі сторінки Facebook Олени Фіданян
Під постом чиновниці почали писати гнівні коментарі – її звинуватили у ностальгії за СРСР, почали робити колажі, порадили покинути свою посаду, якщо вона має такі погляди. І навіть започаткували флешмоб #звільнитифіданян.
Деякі користувачі присвятили допису Олени Фіданян окремі пости. Їй нагадали розстріли, концтабори та знищення української культури.
|Фото зі сторінки Facebook Ксеінії Семенової
|Фото зі сторінки Facebook Андрія Кулібаби
В коментарях керівниця департаменту освіти відповіла, що насправді її пост про екологію та чисту воду.
"Українська правда. Життя" звернулася до Олени Фіданян та до Департаменту освіти столиці з проханням розтлумачити скандальний допис у Facebook та прокоментувати реакцію на нього. Але поки що відповіді ми не отримали.
Нагадаємо, напередодні святкування 30-річниці Незалежності України в Києві вже був скандал навколо автоматів з газованою водою. Вони та інші декорації радянських часів були виставлені 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні.
Вас також може зацікавити:
МОН продовжує рекомендувати підручник, де рак радять лікувати содою
Більшість українців оцінюють вітчизняну освіту як низьку або посередню. Опитування
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.