Очільниця київського департаменту освіти опублікувала ностальгічний пост за СРСР. В соцмережах обурюються

Очільниця київського департаменту освіти Олена Фіданян опублікувала на своїй сторінці в Facebook ностальгічний пост про часи СРСР.

Вона згадала склянку води без сиропу, яка коштувала 1 копійку, проїзд в метро за 5 копійок, дешеві зошити для школярів в радянські часи.

Олена Фіданян також опублікувала фото піонера, який п’є газований напій з автомату.

Пост освітянки викликав хвилю обурення в соцмережах.

Вона написала, що були часи, коли не було COVID-19, люди не боялися пити воду з вуличних автоматів, користувалися багаторазовими склянками, не купували воду для дому, а пили з крану.

Також вона нагадала про те, що раніше копійка була цінною, і багато речей можна було придбати за копійки:

"Часи коли копійки мали грошову вагу:

склянка води без сиропу коштувала 1 коп, з сиропом – 3 коп;

проїзд в трамваї коштував 3 коп, тролейбусі – 4 коп, в автобусі та метро – 5 коп.;

склянка чаю у шкільній їдальні – 2 коп, томатний сік – 10 коп, великий бублик з маком – 5 коп;

шкільний тоненький зошит – 3 коп, щоденник – 14 коп"

Фото зі сторінки Facebook Олени Фіданян

Під постом чиновниці почали писати гнівні коментарі – її звинуватили у ностальгії за СРСР, почали робити колажі, порадили покинути свою посаду, якщо вона має такі погляди. І навіть започаткували флешмоб #звільнитифіданян.

Деякі користувачі присвятили допису Олени Фіданян окремі пости. Їй нагадали розстріли, концтабори та знищення української культури.

Фото зі сторінки Facebook Ксеінії Семенової

Фото зі сторінки Facebook Андрія Кулібаби

В коментарях керівниця департаменту освіти відповіла, що насправді її пост про екологію та чисту воду.

"Українська правда. Життя" звернулася до Олени Фіданян та до Департаменту освіти столиці з проханням розтлумачити скандальний допис у Facebook та прокоментувати реакцію на нього. Але поки що відповіді ми не отримали.

Нагадаємо, напередодні святкування 30-річниці Незалежності України в Києві вже був скандал навколо автоматів з газованою водою. Вони та інші декорації радянських часів були виставлені 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні.

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