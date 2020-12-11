У Львові викладач показує студентам картинки з порно і називає це "методикою навчання"

Викладач Національного університету "Львівська політехніка" додав у контрольну роботу першокурсників картинки з порнографічним змістом.

За словами викладача Дмитро Зербіно, це своєрідна японська методика, яка дозволяє поєднувати навчання із задоволенням.

Про інцидент розповіла колишня студентка університету Наталія Кіндратів на своїй сторінці у соцмережі.

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"Уявіть собі: ви першокурсник, складаєте контрольну з дискретної математики за допомогою програми, яку для цього розробив викладач.

І от після відповіді на кожне (!) питання на екрані з'являється порнографічне зображення.

Викладач стверджує, що "така методика вироблена в Японії, людина повинна навчатися з задоволенням...люди отримують задоволення від різних речей", – зазначає вона.

Фото YAYImages/Depositphotos

У коментарі "Громадському" Наталія розповідає, що інцидент трапився у Інституті комп’ютерних наук.

Зокрема, є зафіксовані відео спілкування студентів із викладачем.

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Під час розмови студенти зазначають, що їм ще не виповнилося 18 років.

Дмитро Зербіно так пояснює свою позицію: "Є певна методика, яка була винайдена в Японії, що людина повинна навчатися із задоволенням і ефект задоволення повинен бути присутнім у всіх позитивних діях… Якщо ви любите військову дисципліну, є різні люди, які отримують задоволення від різних речей.

Якщо ви отримуєте задоволення від чогось іншого, то повинні знайти, від чого саме, щоб ви могли підібрати картинки саме для вас".

Викладач також зауважив, студенти "мають право закривати очі чи відвертатися від екрана".

Крім того, уточнив, який сенс студенти вкладають у "порно".

"Порно – ви маєте на увазі половий акт? Ви вважаєте, що половий акт – це заборонено?", – додають фрагмент розмови у "Громадське".

За словами Наталії Кіндратів, викладач працює з цією "методикою" не вперше.

Деякі колишні студенти викладача у коментарях до допису Наталії вказують, що студенти могли самі обирати, картинки якого змісту бачити на екранах під час контрольної роботи.

"Так, така програма справді була, і думаю, є до сих пір, але перед стартом екзамену кожен студент робить свій свідомий вибір, які саме зображення будуть виведені на екран у разі успішної відповіді (еротичні чи звичайні)...", – розповідає Владислав Ільницький.

Щодо позиції університету, то заступник декана бакалаврату Інституту комп’ютерних наук Віктор Хавалко зазначив, що "ніхто з батьків чи студентів не звертався стосовно інциденту", а в разі таких звернень університет оприлюднить офіційну позицію.

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