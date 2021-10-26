Національний художній музей випустить цифрову колекцію українського мистецтва

Національний художній музей України у співпраці зі стартапом STAMPSDAQ випустить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва.

З 2022 року після офіційного запуску торгового майданчика можна буде придбати NFT-версії картин Олександра Мурашка, Олександри Екстер, Всеволода Максимовича, Миколи Пимоненка та багатьох інших українських митців.

Про це музей повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сучасна цифрова доба відкриває нові можливості, і музей не стоїть осторонь, а готовий експериментувати, щоб українське мистецтво стало ще ближчим до глядача", – заявили в НАМУ.

NFT (Non-fungible token) – це унікальний вид активу чи товару в цифровому вигляді.

Тобто, NFT-токен – це файл, який посвідчує право власності на певний товар, який існує винятково в інтернеті, наприклад, цифровий малюнок чи фото.

З кожного придбаного NFT-токена музей отримуватиме роялті в обсязі 10% від вартості токена.

Фото: National Art Museum of Ukraine

NFT-колекція працюватиме за технологією блокчейн і матиме 5 ступенів унікальності: звичайний, рідкісний, супер рідкісний, ультра рідкісний і унікальний.

"Рівні неповторності відрізнятимуться анімаційними елементами у кожній роботі.

Інакше кажучи, відомі полотна NAMU оживуть на екранах ваших гаджетів, що буде абсолютно новим досвідом", – йдеться у повідомленні.

Фото: National Art Museum of Ukraine

Колекція Національного художнього музею України стане ще доступнішою в онлайн-форматі, обіцяють у НАМУ.

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