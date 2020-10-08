Вручили Нобелівську премію з літератури-2020. Кому і за що

Нобелівську премію з літератури вручили американській поетесі Луїзі Глюк "за її ясний поетичний голос, який за домогою суворої краси робить індивідуальне існування універсальним".
Переможницю оголосили під час онлайн-конференції 8 жовтня.
BREAKING NEWS:
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020
Луїза Глюк народилася в 1943 році в Нью-Йорку і живе в Кембриджі, штат Массачусетс.
Крім письменництва, вона займається викладанням англійської мови в Єльському університеті, йдеться на сайті премії.
Вона дебютувала в 1968 році із поетичною збіркою "Первісток" (Firstborn). І незабаром її визнали одним з найвидатніших поетів сучасної американської літератури.
Глюк отримала кілька престижних нагород, серед яких Пулітцерівська премія (1993р) та Національна книжкова премія (2014 р).
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Нагадаємо, у 2019 році Нобеля з література вручали за два роки (2018 та 2019). Премію отримали австрійський письменник Петеру Гандке та польська письменниця Ольга Токарчук, бабуся якої – родом з України.
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