Вручили Нобелівську премію з літератури-2020. Кому і за що

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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8 жовтня 2020

Нобелівську премію з літератури вручили американській поетесі Луїзі Глюк "за її ясний поетичний голос, який за домогою суворої краси робить індивідуальне існування універсальним".

Переможницю оголосили під час онлайн-конференції 8 жовтня.

Луїза Глюк народилася в 1943 році в Нью-Йорку і живе в Кембриджі, штат Массачусетс.

Крім письменництва, вона займається викладанням англійської мови в Єльському університеті, йдеться на сайті премії.

Вона дебютувала в 1968 році із поетичною збіркою "Первісток" (Firstborn). І незабаром її визнали одним з найвидатніших поетів сучасної американської літератури.

Глюк отримала кілька престижних нагород, серед яких Пулітцерівська премія (1993р) та Національна книжкова премія (2014 р).

ДОПОВНЮЄТЬСЯ

Нагадаємо, у 2019 році Нобеля з література вручали за два роки (2018 та 2019). Премію отримали австрійський письменник Петеру Гандке та польська письменниця Ольга Токарчук, бабуся якої – родом з України.

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