Вручили Нобелівську премію з літератури-2020. Кому і за що

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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8 жовтня 2020

Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїз Глюк "за її ясний поетичний голос, який за домогою суворої краси робить індивідуальне існування універсальним".

Переможницю оголосили під час онлайн-конференції 8 жовтня.

Луїз Глюк народилася в 1943 році в Нью-Йорку і живе в Кембриджі, штат Массачусетс.

Крім письменництва, вона займається викладанням англійської мови в Єльському університеті, йдеться на сайті премії.

Вона дебютувала в 1968 році із поетичною збіркою "Первісток" (Firstborn). І незабаром її визнали одним з найвидатніших поетів сучасної американської літератури.

Глюк отримала кілька престижних нагород, серед яких Пулітцерівська премія (1993р) та Національна книжкова премія (2014 р).

Луїз Глюк опублікувала дванадцять збірок віршів і кілька томів поетичних есе.

Дитинство і сімейне життя, близькі стосунки з батьками, братами і сестрами - центральна тема у її творах.

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Ось уривок з її поеми "Проліски" (Snowdrops):

I did not expect to survive,
earth suppressing me. I didn’t expect
to waken again, to feel
in damp earth my body
able to respond again, remembering
after so long how to open again
in the cold light
of earliest spring –

afraid, yes, but among you again
crying yes risk joy

in the raw wind of the new world.

Нагадаємо, у 2019 році Нобеля з література вручали за два роки (2018 та 2019). Премію отримали австрійський письменник Петеру Гандке та польська письменниця Ольга Токарчук, бабуся якої – родом з України.

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