Вручили Нобелівську премію з літератури-2020. Кому і за що

Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїз Глюк "за її ясний поетичний голос, який за домогою суворої краси робить індивідуальне існування універсальним".

Переможницю оголосили під час онлайн-конференції 8 жовтня.

BREAKING NEWS: The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.” #NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

Луїз Глюк народилася в 1943 році в Нью-Йорку і живе в Кембриджі, штат Массачусетс.

Крім письменництва, вона займається викладанням англійської мови в Єльському університеті, йдеться на сайті премії.

Вона дебютувала в 1968 році із поетичною збіркою "Первісток" (Firstborn). І незабаром її визнали одним з найвидатніших поетів сучасної американської літератури.

Глюк отримала кілька престижних нагород, серед яких Пулітцерівська премія (1993р) та Національна книжкова премія (2014 р).

Луїз Глюк опублікувала дванадцять збірок віршів і кілька томів поетичних есе.

Дитинство і сімейне життя, близькі стосунки з батьками, братами і сестрами - центральна тема у її творах.

Реклама:

Ось уривок з її поеми "Проліски" (Snowdrops):

I did not expect to survive,

earth suppressing me. I didn’t expect

to waken again, to feel

in damp earth my body

able to respond again, remembering

after so long how to open again

in the cold light

of earliest spring –

afraid, yes, but among you again

crying yes risk joy

in the raw wind of the new world.