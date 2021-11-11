Перевірте себе: з’явився текст диктанту національної єдності-2021

Опублікували текст радіодиктанту національної єдності, який українці писали до Дня української писемності та мови 9 листопада.

Автором і читцем цьогорічного диктанту був письменник Юрій Андрухович, йдеться на сайті "Українського радіо".

У приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в Києві диктант писали 70 людей.

Про загальну кількість учасників наразі не повідомляли.

"Текст доволі складний, я б не мав шансів написати його без помилок, якби не був його автором.

Написав на 4-ку по 5-ти бальній системі. Я уклався з максимально дозволених 200 слів, у 199 слів", – розповів Андрухович у коментарі "Суспільному".

Фото: Depositphotos/Автор alebloshka

Учасники диктанту можуть перевірити роботу самостійно, прочитавши цей текст:

Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював – такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав. Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві. Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.

Результати диктанту оголосять упродовж 1-2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.

Учасники, які не зробили жодної помилки у диктанті, отримають подарунки від партнерів проєкту.

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