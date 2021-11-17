УП презентувала фільм "Суди в законі". ФОТО

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17 листопада 2021

У тісному колі читачів та учасників Клубу "Української правди" відбулася презентація документального фільму Леоніда Канфера "Суди у законі".

Це фільм про те, як громадянське суспільство намагається відстояти свої права. У першу чергу, право на життя, на свободу на презумпцію невинуватості у протистоянні із давно застарілою, прогнилою судовою системою, що служить олігархату.

 Режисер фільму Леонід Канфер, режисер монтажу Максим Коржун та головред УП Севгіль Мусаєва
 

На прикладі знакових процесів — від убивства журналіста Георгія Гонгадзе до справи Павла Шеремета, автори показали, як громадянське суспільство змушене виборювати правду та справедливість там, де влада у цьому зовсім не зацікавлена.

 
 
 
 
 Головред УП Севгіль Мусаєва
 
 
 

Фільм був знятий за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та за участі журналістів "Української правди". Після показу відбулося обговорення стрічки. Тоді слово взяв музикант Андрій Антоненко, обвинувачуваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Музикант Андрій Антоненко
 

 

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У вересні члени спільноти разом із журналістами УП здали 12 літрів крові для київських лікарень у рамках корпортативного Дня донора. А у жовтні волонтерили на Совських ставках.

Керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач
 
Журналісти Економічної правди Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук та Олександр Колесніченко
 
Віталій Пустовойт, головна бухгалтерка УП Тетяна Маньковська та проєктна менеджерка УП Христина Головко
 Редакторка стрічки новин УП Ірина Балачук
 Режисер Леонід Канфер та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва

Автор усіх фото Дмитро Ларін


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