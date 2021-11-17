УП презентувала фільм "Суди в законі". ФОТО

У тісному колі читачів та учасників Клубу "Української правди" відбулася презентація документального фільму Леоніда Канфера "Суди у законі".
Це фільм про те, як громадянське суспільство намагається відстояти свої права. У першу чергу, право на життя, на свободу на презумпцію невинуватості у протистоянні із давно застарілою, прогнилою судовою системою, що служить олігархату.
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| Режисер фільму Леонід Канфер, режисер монтажу Максим Коржун та головред УП Севгіль Мусаєва
На прикладі знакових процесів — від убивства журналіста Георгія Гонгадзе до справи Павла Шеремета, автори показали, як громадянське суспільство змушене виборювати правду та справедливість там, де влада у цьому зовсім не зацікавлена.
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| Головред УП Севгіль Мусаєва
Фільм був знятий за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та за участі журналістів "Української правди". Після показу відбулося обговорення стрічки. Тоді слово взяв музикант Андрій Антоненко, обвинувачуваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
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|Музикант Андрій Антоненко
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У вересні члени спільноти разом із журналістами УП здали 12 літрів крові для київських лікарень у рамках корпортативного Дня донора. А у жовтні волонтерили на Совських ставках.
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|Керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач
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|Журналісти Економічної правди Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук та Олександр Колесніченко
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|Віталій Пустовойт, головна бухгалтерка УП Тетяна Маньковська та проєктна менеджерка УП Христина Головко
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| Редакторка стрічки новин УП Ірина Балачук
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| Режисер Леонід Канфер та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва
Автор усіх фото Дмитро Ларін