Фільм Олега Сенцова "Носоріг" переміг на Стокгольмському кінофестивалі

Кримінальна драма Олега Сенцова "Носоріг" перемогла на Stockholm International Film Festival у Швеції.

Стрічку визнали "Найкращим фільмом", повідомляють на сторінці фестивалю.

Головну винагороду – "Бронзового коня" режисер отримав за "жорстке відображення молодого героя, яке чудово розповідає історію корумпованого кримінального світу 1980-х і 1990-х".

Виконавець головної ролі Сергій Філімонов також здобув титул "Найкращого актора".

"Через сильну, неймовірну гру ми можемо побачити, як його персонаж змінювався від чутливої "слов'янської душі" до злочинця, вбивці", – написали про актора кінокритики.

Кадр із фільму "Носоріг"/Стокгольмський кінофестиваль (@sthlmfilmfest) в Instagram

"Носоріг" – це кримінальна драма про українські 1990-ті, знята у ко-продукції з Польщею та Німеччиною.

Фільм оповідає історію бандита "Носорога", чиє життя набуває неочікуваних обертів.

Робота над стрічкою розпочалася ще у 2012 році, але процес зупинився через ув'язнення Сенцова російськими спецслужбами.

Після звільнення режисера стрічку дозняли – і вже 9 вересня 2021 року відбулася світова прем’єра.

Фільм також представили у конкурсній програмі "Горизонти" 78-го Венеційського кінофестивалю.

У широкий прокат стрічка вийде у 2022 році.

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