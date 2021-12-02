Моргенштерн, Альона Швець та "Король і шут". Яку музику слухали українці в 2021 році

Нагадаємо, компанія Google опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших відео на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

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