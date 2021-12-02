Моргенштерн, Альона Швець та "Король і шут". Яку музику слухали українці в 2021 році

Яна Осадча журналіст
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2 грудня 2021

Стрімінговий сервіс Spotify опублікував список найпопулярніших виконавців, гуртів та треків, які слухали в Україні у 2021 році.

Перші місця в двох номінаціях посів російський репер Моргенштерн. Він очолив рейтинги "Найкращий музикант" та "Топ артистів".

Серед гуртів на першому місці опинилася російські "Король і шут".

Найпопулярнішою виконавицею для українських слухачів визнали росіянку Альону Швець. Вона опинилася на перщому місці в номінації "Топ артисток". 

Топ-треком року, що минає, – "Astronaut In The Ocean" австралійського гурту "Masked Wolf".

Загалом найпопулярнішими на платформі Spotify стали виконавці Bad Bunny, Taylor Swift та BTS.

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Нагадаємо, компанія Google опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших відео на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

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