Моргенштерн, Альона Швець та "Король і шут". Яку музику слухали українці в 2021 році

Яна Осадча журналіст
9053
2 грудня 2021

Стрімінговий сервіс Spotify опублікував список найпопулярніших виконавців, гуртів та треків, які слухали в Україні у 2021 році.

Перші місця в двох номінаціях посів російський репер Моргенштерн. Він очолив рейтинги "Найкращий музикант" та "Топ артистів".

Серед гуртів на першому місці опинилася російські "Король і шут".

Реклама:

Найпопулярнішою виконавицею для українських слухачів визнали росіянку Альону Швець. Вона опинилася на перщому місці в номінації "Топ артисток". 

Топ-треком року, що минає, – "Astronaut In The Ocean" австралійського гурту "Masked Wolf".

Загалом найпопулярнішими на платформі Spotify стали виконавці Bad Bunny, Taylor Swift та BTS.

ї

Нагадаємо, компанія Google опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших відео на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Вас також може зацікавити:

Серіали грудня 2021: "Декстер", "Аркейн: Ліга легенд" та ще 5 новинок

Реклама:

Гордон, Дудь, Притула: українці обрали ТОП-10 найпопулярніших блогерів

Українські артисти об'єдналися в профспілку, щоб захистити музичну індустрію

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 431
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2301
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3067
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат