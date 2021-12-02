Моргенштерн, Альона Швець та "Король і шут". Яку музику слухали українці в 2021 році

Стрімінговий сервіс Spotify опублікував список найпопулярніших виконавців, гуртів та треків, які слухали в Україні у 2021 році.
Перші місця в двох номінаціях посів російський репер Моргенштерн. Він очолив рейтинги "Найкращий музикант" та "Топ артистів".
Серед гуртів на першому місці опинилася російські "Король і шут".
Найпопулярнішою виконавицею для українських слухачів визнали росіянку Альону Швець. Вона опинилася на перщому місці в номінації "Топ артисток".
Топ-треком року, що минає, – "Astronaut In The Ocean" австралійського гурту "Masked Wolf".
Загалом найпопулярнішими на платформі Spotify стали виконавці Bad Bunny, Taylor Swift та BTS.
Нагадаємо, компанія Google опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших відео на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.
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