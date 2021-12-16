"Топ БараБуки": оголосили найкращі родинні видання 2021 року

Проєкт лабораторії дитячого читання Малої академії наук України "BaraBooka" оприлюднив список найкращих родинних видань 2021 року.

У топ потрапили такі книги, як-от "У міста є Я" Ірини Озимок, "Таємниця життя та смерті" Світлани Ройз.

Всього у список 2021 року потрапило 16 книжок. Усі видання – винятково українських авторів.

Серед них:

📖 номінація "Дебют року в прозі": "У міста є Я" Ірини Озимок, видавництво "Книголав";

📖 "Родинне читання": "Таємниця життя та смерті" Світлани Ройз, "Видавництво Старого Лева";

📖 "Серія книжок про світопізнання": "Куди і звідки", Романа Романишина, Андрій Лесіва, "Видавництво Старого Лева";

📖 "Абетка року": "Абетка від Маєчки", Іли Варіної, Ольги Штонди, артвидавництво "Небо";

📖 "Поетична книжка року": "Пароплави і кити" Григорія Фальковича, видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА";

📖 "Комікс року": "Апокаліпсис: 40 правил виживання" Юрія Нікітінського (текст), Еліни Цильке (ілюстрації), видавництво "Артбукс";

📖 "Пізнавальна книжка для дошкільнят": "Чарівна книжки про какашки" Ганни Булгакової, видавництво "Ранок";

📖 "Воркбук для молодшого шкільного віку": "Козаки правлять країною", Олексія Сокирка, Ірини Голодюк, Ліни Максимук, Марини Старик, Наталії Соболевської, видавництво "Дискурсус";

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

📖 "Художня проза для молодшого шкільного віку": "Майка Паливода обирає професію" Мії Марченко, видавництво "Читаріум";

📖 "Енциклопедичне видання року": "Україна. Від первісних часів до сьогодення", Сергія Жукова, Марії Тахтаулової, видавництво "Ранок";

📖 "Художньо-пізнавальна проза для підлітків": "Союз радянських речей" Петра Яценка, видавництво "Портал";

📖 "Пізнавальне видання для підлітків": "Інста, кохання, брудний посуд і конста. Норм візуальний гід по Конституції" команди "ТОП ЛІД", видавництво "Wise Bee";

📖 "Проза для юнацтва": "Ел і Ева" Наді Білої, "Видавництво Старого Лева") і "На північ від кордону" Тетяни Рубан, видавництво "Наш Формат";

📖 "Підліткове фентезі": "Мандрівний цирк сріблястої пані" Наталії Довгопол, видавництво "Віват";

📖 "Серія року": "Варта у грі. Кров Будапешта" Наталії Матолінець, видавництво "АССА";

📖 "Вибір читачів": "На північ від кордону" Тетяни Рубан, видавництво "Наш Формат".

Переможців вибирали з короткого списку, куди ввійшло 30 найкращих неперекладних видань для дітей та підлітків.

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