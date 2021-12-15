"Дюна", "Веном-2" та "Гра в кальмара": які книги, фільми та серіали українці гуглили в 2021

Найпопулярнішою книгою, яку українці шукали в Google в 2021 році, став науково-фантастичний роман "Дюна" Френка Герберта.
Серед фільмів – на першому місці кіно про супергероїв "Веном-2", а серед серіалів – корейський фільм про виживання "Гра в кальмара".
У переліку книжок, якими у 2021 році цікавились українські користувачі, переважають твори американських і англійських авторів, повідомляє Читомо з посиланням на відповідь компанії Google.
Книжкові запити частково пов’язані з екранізаціями, які вийшли у 2021 чи 2020 роках.
Так виглядає десятка книжок, які шукали українці в Google протягом 2021 року:
📚"Дюна" Френка Герберта;
📚"Хлопчик у смугастій піжамі" Джона Бойна;
📚"Гордість і упередження" Джейн Остін;
📚"Бріджертони" Джулії Квін;
📚"Маленькі жінки" Луїзи Мей Олкотт;
📚"Тінь та кістка" Лі Бардуго;
📚"Угрюм-ріка" В’ячеслава Шишкова;
📚"Аліса у Дивокраї" Льюїса Керрола;
📚"Друга дружина пана Матвєєва" Яни Рибакової;
📚"Сніданок у Тіффані" Трумена Капоте.
Серед фільмів на першому місці опинився американська супергеройська картина "Веном-2".
Так виглядає топ фільмів за запитами у Google:
🎬"Веном-2";
🎬"Загін самогубців-2";
🎬"Круелла";
🎬"Гнів людський";
🎬"Червоне повідомлення";
🎬"Ліга справедливості Зака Снайдера";
🎬"Після 3";
🎬"Бос-молокосос 2";
🎬"Дюна";
🎬"Душа".
Найпопулярнішим серіалом, який гуглили українці, стала корейська історія про виживання та смертельні випробування "Гра в кальмара".
Серіали, які найчастіше шукали українці:
🎞️"Гра в кальмара";
🎞️"Джинні й Джорджія";
🎞️"Жуки" 2 сезон;
🎞️"Постукай в мої двері";
🎞️"Відпустка";
🎞️"Атака титанів";
🎞️"Важкі підлітки" 3 сезон;
🎞️"Бріджертони";
🎞️"Міліціонер з Рубльовки";
🎞️"Папік" 2 сезон
Нагадаємо, Google опублікував рейтинг топ запитів українських користувачів у 2021 рік. Найпопулярнішим пошуковим запитом став "Евро 2020" ("Євро 2020").
На другому місці – серіал "Гра в кальмара", а наступними йдуть "Холостяк 2021" і сервіс для онлайн-навчання "Классрум".
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