"Дюна", "Веном-2" та "Гра в кальмара": які книги, фільми та серіали українці гуглили в 2021

Найпопулярнішою книгою, яку українці шукали в Google в 2021 році, став науково-фантастичний роман "Дюна" Френка Герберта.

Серед фільмів – на першому місці кіно про супергероїв "Веном-2", а серед серіалів – корейський фільм про виживання "Гра в кальмара".

У переліку книжок, якими у 2021 році цікавились українські користувачі, переважають твори американських і англійських авторів, повідомляє Читомо з посиланням на відповідь компанії Google.

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Книжкові запити частково пов’язані з екранізаціями, які вийшли у 2021 чи 2020 роках.

Так виглядає десятка книжок, які шукали українці в Google протягом 2021 року:

📚"Дюна" Френка Герберта;

📚"Хлопчик у смугастій піжамі" Джона Бойна;

📚"Гордість і упередження" Джейн Остін;

📚"Бріджертони" Джулії Квін;

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📚"Маленькі жінки" Луїзи Мей Олкотт;

📚"Тінь та кістка" Лі Бардуго;

📚"Угрюм-ріка" В’ячеслава Шишкова;

📚"Аліса у Дивокраї" Льюїса Керрола;

📚"Друга дружина пана Матвєєва" Яни Рибакової;

📚"Сніданок у Тіффані" Трумена Капоте.

Серед фільмів на першому місці опинився американська супергеройська картина "Веном-2".

Так виглядає топ фільмів за запитами у Google:

🎬"Веном-2";

🎬"Загін самогубців-2";

🎬"Круелла";

🎬"Гнів людський";

🎬"Червоне повідомлення";

🎬"Ліга справедливості Зака Снайдера";

🎬"Після 3";

🎬"Бос-молокосос 2";

🎬"Дюна";

🎬"Душа".

Найпопулярнішим серіалом, який гуглили українці, стала корейська історія про виживання та смертельні випробування "Гра в кальмара".

Серіали, які найчастіше шукали українці:

🎞️"Гра в кальмара";

🎞️"Джинні й Джорджія";

🎞️"Жуки" 2 сезон;

🎞️"Постукай в мої двері";

🎞️"Відпустка";

🎞️"Атака титанів";

🎞️"Важкі підлітки" 3 сезон;

🎞️"Бріджертони";

🎞️"Міліціонер з Рубльовки";

🎞️"Папік" 2 сезон

Нагадаємо, Google опублікував рейтинг топ запитів українських користувачів у 2021 рік. Найпопулярнішим пошуковим запитом став "Евро 2020" ("Євро 2020").

На другому місці – серіал "Гра в кальмара", а наступними йдуть "Холостяк 2021" і сервіс для онлайн-навчання "Классрум".

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