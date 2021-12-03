"Чотири країни": як Київський симфонічний оркестр знайомив слухачів з музикою Східної Європи

Київський симфонічний оркестр на чолі з італійським диригентом влаштували своєрідний музичний діалог між Україною та чотирма країнами Європи.
Музичні твори, створені угорським, словацьким, чеським і польським композиторами, лунали на сцені одного зі столичних готелів. Репертуар був підібраний таким чином, щоб глядачі могли ознайомитися з історією та традиціями країн.
Перед концертом "Чотири країни" відбулася відкрита репетиція, яку також назвали сімейним концертом, куди першочергово запрошували дітей та підлітків.
Захід присвятили головуванню Угорщини в Вишеградській групі – спілці 4 країн, яка була утворена в 1991 року для інтеграції в Західну Європу.
"Українська правда. Життя" побувала на репетиції та на концерті оркестру і спробуємо передати атмофсферу
Провести через музичну подорож
Тромбони, труби, контрабас та віолончель, альти, скрипки – це інструменти, з якими оркестр вийшов на сцену.
|Фото Ельзи Жеребчук
Першими заграли труби та тромбони
Далі глядачі почули контрабас.
І, звісно, вибухнули гучним звуком барабани.
|Фото Ельзи Жеребчук
Так оркестр показав, як звучить кожна окрема група інструментів.
Щоб об’єднати їх в єдиний музичний організм, на сцену вийшов диригент.
|Фото Ельзи Жеребчук
Диригент італієць Луїджі Ґаджеро вклонився. Ведуча розповіла, що з колективом оркестру він спілкується англійською мовою, але музиканти часто розуміють диригента і без слів.
Луїджі Ґаджеро змахнув паличкою, музиканти відкрили ноти, і зі сцени почали звучати різні групи інструментів по черзі.
|Фото Ельзи Жеребчук
Музиканти так налаштовуються. Як пояснили зі сцени, це робиться за допомогою однієї ноти "ля".
|Фото Ельзи Жеребчук
Аби юні глядачі не засумували, організатори концерту влаштовували для них різні ігри.
|Фото Ельзи Жеребчук
Зокрема, зал розділили на три групи: перша імітувала звуки ударних інструментів, друга – струнних, а третя – духових. І коли оркестр грав, глядачі йому "допомагали".
Під кінець репетиції, коли музиканти почали грати танцювальну музику, дітей запросили танцювати біля сцени. Діти відчували себе комфортно та вільно, а під час танцю заспокоїлись навіть ті, які вередували.
|Фото Ельзи Жеребчук
"Ми повинні провести кожну людину в аудиторії через музичну подорож, яка може залишити тривалий (а може й незабутній) слід в його чи її пам’яті. Навіть якщо людина вперше сидить у концертному залі", – сказав диригент оркестру Луїджі Ґаджеро в інтерв’ю виданню Marie Claire.
Після закінчення репетиції діти з батьками могли піднятися на сцену. Найсміливіші били в барабани та власноруч переконалися, як важко грати на контрабасі.
|Фото Ельзи Жеребчук
"Сімейний концерт – це те, про що ми давно мріяли, наша креативна команда, наш диригент. Це той формат, який дуже довго й успішно існує на заході, де є спеціальні концерти для дітей, молоді та сімей.
Зокрема і відкриті репетиції, які дають можливість послухати фрагменти дорослої програми, дізнатися про неї більш детально і підготуватися до концерту", – каже виконавча директорка оркестру Ганна Ставиченко.
Мандоліновий концерт та "Слов'янські танці"
Польщу на концерті представляла музика Кшиштофа Пендерецького, а саме струнний квінтет "Сторінки з ненаписаного щоденника".
У творі Пендерецький використав гуцульський коломийковий мотив, що награвав його батько, котрий виріс в Тенетниках, біля Рогатина (нині – Івано-Франківщина).
Композитор навіть зізнавався: так захопився розвитком коломийкової мелодії у Квінтеті, що вона мало не заполонила усю музику.
|Фото Alina Harmash
Композитор Кшиштоф Пендерецький розпочинав кар’єру як авангардист і став відомим завдяки твору "Плач за жертвами Хіросіми".
Проте пізніше заглибився в духовну музику. Вже у "Сторінках..." від радикального авангардизму Пендерецького залишилося небагато, натомість яскравіше у творі проглядається мінімалізм.
Наступним глядачі почули мандоліновий концерт австро-угорського композитора словацького походження Йогана Гуммеля.
Йоганн Гуммель відомий як учень Моцарта та Сальєрі. Його вишукана є показовою музикою для класицизму.
|Фото Alina Harmash
Від часу своєї появи у XVI столітті мандоліна стала шалено популярним музичним інструментом. Мандоліну використав Моцарт в опері "Дон Жуан", великі сольні концерти писав для неї і Вівальді.
Однак саме мандоліновий концерт Гуммеля вважається вершинним твором у цьому жанрі. На київській сцені він прозвучав у виконанні відомої української мандоліністки Світлани Білоусової.
"Гуммель створив класику, що вивела мандоліновий концерт на віртуозний рівень. Дослідники зазначають тут вплив Гайдна, з яким Гуммель товаришував. Але я тут чую Моцарта, в якого Гуммель навчався: його прозорість, простота фактури, ясна логіка викладення матеріалу.
|Фото Alina Harmash
Музика ясна та зрозуміла, і на додачу до усього тут відчувається моцартівська грайливість", – розповіла Світлана Білоусова у інтерв’ю газеті "День".
Після антракту на глядачів очікував твір всесвітньо відомого композитора Дьордя Лігеті, славу якому приніс саундтрек до фільму "Космічна Одіссея" Стенлі Кубрика – "Атмосфери".
Лігеті був єдиним композитором фільму, який не отримав гонорар, а лише потім домігся законних роялті через суд.
|Фото Alina Harmash
Він єврей за національністю, угорець – за походженням, а народився в Румунії. Зі сцени в Києві оркестр виконав його "Румунський концерт" – таке собі музичне поєднання різних культур та фольклорних мотивів.
Під час виконання твору один музикант з трубою сів в проході збоку, щоб виконувати відлуння, ніби то музика грає з сусідньої гори. Під час виконання твору можна уявляти картини природи, життєві трагедії та побут людей, що живуть в горах.
|Фото Alina Harmash
Твори, які виконувалися під час концерту, вражали несподіваними переходами та змінами настрою.
Закінчився вечір "Слов’янськими танцями" композитора Антоніна Дворжака поєднували в собі настільки різну музику, що вона підходить і для спокійних танців, і для запальних.
Цей твір – своєрідна музична екскурсія по двох регіонах Чехії – Богемії та Моравії, а також сусідніх областей, серед яких композитор згадує й Україну.
|Фото Alina Harmash
"Танці" написані за моделлю популярних й досі "Угорських танців" Брамса, але без вживання оригінальних мелодій.
Доля композитора така ж бурхлива, як і цей його твір.
|Фото Alina Harmash
У 32 роки Дворжак жив на стипендію для бідних, але талановитих митців, а вже за шість років за його твори билися кращі німецькі видавництва. Наразі він є всесвітньо знаним композитором-романтиком.
|Фото Alina Harmash
"Лігеті – "європейський" представник цієї програми – походить від Бартока, а рідною мовою Бартока була мова Бетховена. Це майже "філософський" спосіб написання музики, де его, воля композитора "заплітає" сюжети.
Дворжак і Пендерецький мають безпосередність та спонтанність, яку рідко можна знайти в західній музиці, проте можна назвати слов’янською рисою.
А Гуммель, який народився в сучасній Братиславі та навчався у Гайдна, Моцарта і Сальєрі є певним чином trait-d’union, зв’язком двох світів", – розповідає диригент Луїджі Ґаджеро.
Вас також може зацікавити:
Симфонічний концерт "Віденські класики: Моцарт, Гайдн, Бетховен"
Українські композитори створять першу сучасну концертну увертюру: чому це важливо
Heinali: "Я намагаюся переосмислити музику Середньовіччя в електроніці"
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.