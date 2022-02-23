"Прийшов час це зробити": українці масово відмовляються від російської мови

На фоні російської агресії проти та загрози повномасштабної війни з РФ українці почали відмовлятись від російської мови, ділитись порадами, як це краще зробити та розповідати власні історії переходу на українську у Facebook.

Флешмоб розпочався після допису відомого архітектора Слави Бальбека, який протягом 38 років спілкувався російською, однак зараз вирішив повністю перейти на українську мову.

Пост виявився настільки популярним, що люди почали масово наслідувати приклад архітектора.

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"Українська правда. Життя" зібрала низку історій людей, які переходять на українську.

Скріншот: Facebook-сторінка Слави Бальбека

"Відтепер намагаюсь розмовляти українською. Якщо чесно, читання легше дається українською, а от висловлюватись важче, але я буду намагатись" – пише Юлія Беляєва.

Скріншот: Facebook-сторінка Юлії Беляєвої

"Мені соромно через те, в якій країні (Росії – ред.) я народилась. І я не розумію, як можна продовжувати там жити. Звикаю до переходу на українську мову. Потрошки" – зазначила в дописі Аліна Глазова.

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Скріншот: Facebook-сторінка Аліни Глазової

"З сьогоднішнього дня у мене немає російської клавіатури в моїх гаджетах та комп'ютерах.Також буду спілкуватись лише українською мовою", – каже Олександр Ненашев.

Скріншот: Facebook-сторінка Олександра Ненашева

"Від сьогодні повністю переходжу на українську. Вже давно спілкуюся нею в публічній сфері, тепер буду підтягувати побутову.

Не хочу мати нічого спільного з країною-ворогом. Нічого. Навіть попри російське прізвище", – висловився музичний оглядач Пилип Пухарєв.

Скріншот: Facebook-сторінка Пилипа Пухарєва

"Ото слухаю те всрате шапіто і знову розумію, шо ну його на..й говорити російською.

Хоч я її і знаю краще. хоч вона мені майже все життя була рідною", – не приховує емоцій Маша Роза.

Скріншот: Facebook-сторінка Маші Рози

А засновниця платформи бігового фандрейзингу Kind Challenge Тетяна Гриньова написала:

"Знаю, що моя мова не ідеальна, – але принаймні у соцмережах, у публічному просторі, із командою (до речі, я єдина у Kind Challenge говорила російською!) – з чогось треба починати.

Розумію, що від мого такого рішення користі не багато, що я – крапля в океані, але з таких крапель і складається океан".

Скріншот: Facebook-сторінка Тетяни Гриньової

Українська телеведуча та засновниця "Дикого Театру" Ярослава Кравченко розповіла, що була вимушена вивчити російську мову при переїзді до Києва:

"Російську мені довелось вивчити в 2000. Щоб вижити. Мені 13, я приїхала в Київ, спортінтернат. Говорити "сільською" можна було, але для цього потрібні були сили. Київ-2000 був суворим. Сил у мене не було. Тому я, як дитина, пристосовувалась до оточення. Брала уроки у викладачки, і практикувала з подружкою Дашкою з Донецьку. Я її вчила українській, а вона мене російській", – розповідає вона.

Скріншот: Facebook-сторінка Ярослави Кравченко

Свою історію з російською мовою має також відомий в Україні фонд "Таблеточки", який допомагає онкохворим дітям та їхнім батькам.

"У 2017 році я прийшла у Таблеточки. Одним із перших моїх завдань було повністю перевести комунікацію на українську. На це пішло понад пів року. Зараз вже важко уявити, що Таблеточки спілкувалися російською, але то були такі часи", – розповідає комунікаційниця фонду Ганна Юровицька, яка долучилася до флешмобу.

Скріншот: Facebook-сторінка Ганни Юровицької

Флешмоб також підтримали популярні у соцмережах українці: кулінарний експерт Євген Клопотенко, ведучий "Телебачення Торонто" Майкл Щур, блогер Віталій Чепинога та інші:

Скріншот: Facebook-сторінка Віталія Чепиноги

"Хоча б через цей феномен Україну варто вважати непереможною. У стрічці українців немає паніки, там є багато підтримки і любові.

Ну і хіба тепер, як і раніше, вважаємо, що музиканти, кухарі, кінозірки мають бути поза політикою?" – написав Клопотенко.

Скріншот: Facebook-сторінка Євгена Клопотенка

Фото: Twitter Майкла Щура

Скріншот: Facebook-сторінка Оксани Павленко

Фото обкладинки: serezniy/Depositphotos

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