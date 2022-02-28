Книгарня Yakaboo припиняє співпрацю з усіма російськими компаніями

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 лютого 2022

Інтернет-книгарня Yakaboo зупиняє співробітництво з будь-якими російськими компаніями, видавництвами тощо. 

Менеджери, які мають доступ до комп'ютерів, вилучають видання країни-агресора з сайту, повідомляє Yakaboo.

"Перемога України, мир та свобода у нашій державі – це єдине, що сьогодні має значення для кожного українця!" – кажуть вони.

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Книгарня заявила, що спрямовує 3 млн гривень на підтримку Збройних Сил України, фонду "Повернись живим" і на цільові програми тероборони.

  Фото: Pixabay/Pexels

Також Yakaboo повертає кошти за скасованими замовленнями по програмі єПідтримка, щоб надати можливість пожертвувати ці кошти на потреби української армії.

Раніше інтернет-книгарню бойкотували за продаж російських книг.

Нагадаємо, зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим".

Ми розповідали, куди потрібно перераховувати пожертвування, щоб не натрапити на шахрайський сайт.

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Зловмисники створили фейк "Повернись живим". Куди насправді можна надсилати кошти?

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