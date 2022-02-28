Книгарня Yakaboo припиняє співпрацю з усіма російськими компаніями

Інтернет-книгарня Yakaboo зупиняє співробітництво з будь-якими російськими компаніями, видавництвами тощо.
Менеджери, які мають доступ до комп'ютерів, вилучають видання країни-агресора з сайту, повідомляє Yakaboo.
"Перемога України, мир та свобода у нашій державі – це єдине, що сьогодні має значення для кожного українця!" – кажуть вони.
Книгарня заявила, що спрямовує 3 млн гривень на підтримку Збройних Сил України, фонду "Повернись живим" і на цільові програми тероборони.
|Фото: Pixabay/Pexels
Також Yakaboo повертає кошти за скасованими замовленнями по програмі єПідтримка, щоб надати можливість пожертвувати ці кошти на потреби української армії.
Раніше інтернет-книгарню бойкотували за продаж російських книг.
Нагадаємо, зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим".
Ми розповідали, куди потрібно перераховувати пожертвування, щоб не натрапити на шахрайський сайт.
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Зловмисники створили фейк "Повернись живим". Куди насправді можна надсилати кошти?
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