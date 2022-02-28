Книгарня Yakaboo припиняє співпрацю з усіма російськими компаніями

Інтернет-книгарня Yakaboo зупиняє співробітництво з будь-якими російськими компаніями, видавництвами тощо.

Менеджери, які мають доступ до комп'ютерів, вилучають видання країни-агресора з сайту, повідомляє Yakaboo.

"Перемога України, мир та свобода у нашій державі – це єдине, що сьогодні має значення для кожного українця!" – кажуть вони.

Книгарня заявила, що спрямовує 3 млн гривень на підтримку Збройних Сил України, фонду "Повернись живим" і на цільові програми тероборони.

Фото: Pixabay/Pexels

Також Yakaboo повертає кошти за скасованими замовленнями по програмі єПідтримка, щоб надати можливість пожертвувати ці кошти на потреби української армії.

Раніше інтернет-книгарню бойкотували за продаж російських книг.

Нагадаємо, зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим".

Ми розповідали, куди потрібно перераховувати пожертвування, щоб не натрапити на шахрайський сайт.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.