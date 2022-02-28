У Києві більше не буде Театру російської драми

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки вирішив змінити назву через агресію РФ в Україні.

Тепер він називатиметься Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки, повідомив генеральний директор – художній керівник театру Михайло Резнікович.

"У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви", – написав Резнікович.

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Керівник театру розповів, що попередню назву заклад носив майже 100 років.

Колишній Театр російської драми імені Лесі Українки. Фото: Facebok Олександра Ткаченка

Підставою для офіційної зміни назви є наказ Міністерства культури та інформаційної політики про внесення відповідних змін до статуту театру, повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко.

"Чекаю на такий наказ від керівництва і вже готовий його підписувати", – додав міністр.

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