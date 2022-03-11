Pink Floyd видаляє свою музику на цифрових платформах у Росії та Білорусі

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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11 березня 2022

Британський рок-гурт Pink Floyd видалить свої пісні, починаючи з 1987 року, з усіх цифрових платформ РФ та Білорусі.

У гурті засуджують вторгнення Росії в Україну. Відповідну заяву Pink Floyd опублікував у Twitter. 

Також із платформ зникнуть записи одного з лідерів гурту Девіда Гілмора.

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"Щоб разом зі світом рішуче засудити вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd з 1987 року та всі сольні записи Девіда Гілмора з сьогоднішнього будуть видалені з усіх цифрових платформ в Росії та Білорусі", – йдеться у заяві Pink Floyd.

Нагадаємо, колишній лідер рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс у 2018-му потрапив в базу даних українського сайту "Миротворець" після інтерв'ю російському виданню "Известия".

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