Pink Floyd видаляє свою музику на цифрових платформах у Росії та Білорусі

Британський рок-гурт Pink Floyd видалить свої пісні, починаючи з 1987 року, з усіх цифрових платформ РФ та Білорусі.

У гурті засуджують вторгнення Росії в Україну. Відповідну заяву Pink Floyd опублікував у Twitter.

Також із платформ зникнуть записи одного з лідерів гурту Девіда Гілмора.

"Щоб разом зі світом рішуче засудити вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd з 1987 року та всі сольні записи Девіда Гілмора з сьогоднішнього будуть видалені з усіх цифрових платформ в Росії та Білорусі", – йдеться у заяві Pink Floyd.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u — Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022

Нагадаємо, колишній лідер рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс у 2018-му потрапив в базу даних українського сайту "Миротворець" після інтерв'ю російському виданню "Известия".

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