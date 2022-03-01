#ЯДякуюЗСУ: ТОП-15 ілюстрацій, які показують, куди має піти Росія

Війна Росії проти України триває вже 6-й день, і весь світ захоплюється героїзмом наших Збройних Сил.

Дизайнери з Telegram-каналу "Дизайн-борщ" запустили ініціативу на підтримку українських військових, яку називають онлайн-музеєм спротиву.

"Це наш музей війни. Нехай в такому вигляді, але зате все це вже зібране десь, де ви цим можете поділитися. Несіть любов і підтримку!" – пишуть автори ідеї.

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Ілюстратори малюють та поширюють у соціальних мережах постери з вдячністю ЗСУ, територіальній обороні, правоохоронцям.

Авторка: Світлана Салій

Автор: Ал Шостко

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Авторка: Роксолана Гудзій

Автор: CLEM

Що у твоїй голові, зомбі? Авторка: @Roksolana_Baran

Дорожний знак для Путіна, щоб не загубився... Автор: Міша Дараган

Автор: Ал Шостко

Котлета по-київськи, рецепт 2022 року. Автор: Олександр Комʼяхов

Казали ж, що зустрічатимуть квітами! Авторка: @Tetyana_Ronska

Авторка: Марина Март

Національна страва! Автор: @yul_slo

Автор: Мошковський

Це – вбивця, а це – герой. Відчуй різницю! Авторка: Світлана Салій

Авторка: Mariia Zhuravel

Російський корабель, іди на*! Автор: Viktor_Grudakov

Люди також створюють патріотичні ілюстрації різними мовами, зокрема англійською, щоб поширювати інформацію про війну в Україні.

До ініціативи можна долучитися, надіславши свої малюнки на канал "Дизайн-борщ" або розмістивши їх у соціальних мережах під хештегом #ЯДякуюЗСУ.

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