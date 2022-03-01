ЯДякуюЗСУ: ТОП-15 ілюстрацій, які показують, куди має піти Росія

Війна Росії проти України триває вже 6-й день, і весь світ захоплюється героїзмом наших Збройних Сил.
Дизайнери з Telegram-каналу "Дизайн-борщ" запустили ініціативу на підтримку українських військових, яку називають онлайн-музеєм спротиву.
"Це наш музей війни. Нехай в такому вигляді, але зате все це вже зібране десь, де ви цим можете поділитися. Несіть любов і підтримку!" – пишуть автори ідеї.
Ілюстратори малюють та поширюють у соціальних мережах постери з вдячністю ЗСУ, територіальній обороні, правоохоронцям.
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| Авторка: Світлана Салій
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| Автор: Ал Шостко
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| Авторка: Роксолана Гудзій
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| Автор: CLEM
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|Що у твоїй голові, зомбі? Авторка: @Roksolana_Baran
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| Дорожний знак для Путіна, щоб не загубився... Автор: Міша Дараган
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| Автор: Ал Шостко
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| Котлета по-київськи, рецепт 2022 року. Автор: Олександр Комʼяхов
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| Казали ж, що зустрічатимуть квітами! Авторка: @Tetyana_Ronska
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|Авторка: Марина Март
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| Національна страва! Автор: @yul_slo
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| Автор: Мошковський
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| Це – вбивця, а це – герой. Відчуй різницю! Авторка: Світлана Салій
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| Авторка: Mariia Zhuravel
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| Російський корабель, іди на*! Автор: Viktor_Grudakov
Люди також створюють патріотичні ілюстрації різними мовами, зокрема англійською, щоб поширювати інформацію про війну в Україні.
До ініціативи можна долучитися, надіславши свої малюнки на канал "Дизайн-борщ" або розмістивши їх у соціальних мережах під хештегом #ЯДякуюЗСУ.
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