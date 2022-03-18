Українські військові знайшли уламки горщиків XVIII століття і передали до музею. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 березня 2022

Українські військові, які захищають Чернігів від окупанта, знайшли уламки горщиків XVIII століття.

Вони зібрали уламки та передали їх до Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського.

Про це повідомляє Комітет України з питань гуманітарної та інформаційної політики у Telegram-каналі.

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"Пишаємося нашими захисниками. Вони розуміють цінність історії та культури.

Навіть у таких моментах прослідковуємо колосальну різницю між українськими воїнами та російською ордою, яка знищує все на своєму шляху", – пише відомство.

 Фото: Комітет України з питань гуманітарної та інформаційної політики

Чернігів – місто із дивовижною та давньою історією, свідчення якої трапляються всюди, каже директор музею Сергій Лаєвський.

"Ми б'ємося за наше життя, за можливість жити на своїй землі так, як ми хочемо жити, за нашу історію.

Ця історія і надалі буде ретельно збережена", – наголошує він.

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