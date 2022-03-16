Музеї, палаци та церкви: Мінкульт оприлюднив список зруйнованих окупантами об'єктів

Російські окупанти продовжують руйнувати міста, вбивати людей та знищувати культурну спадщину українців.

Мінкульт оприлюднив попередній список об'єктів, які зруйнували або пошкодили окупанти.

"Росія стратегічно руйнує не лише українські міста та інфраструктуру, але також й українську культурну спадщину.

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Музеї, архітектурні пам’ятки, палаци, церкви стають цілями російських ракет та обстрілів.

Адже справжня мета путіна – винищення української нації, культури, історії та ідентичності", – йдеться у повідомленні Міністерства.

Фото Сергія Лаєвського

До списку увійшли:

будівля краєзнавчого музею в Охтирці;

музей українських старожитностей у Чернігові;

кінотеатр Щорса у Чернігові;

садиба Попова у Запорізькій області;

Святогорська Лавра;

будівля Харківського національного університету;

будинок "Слово" у Харкові;

церква Різдва Пресвятої Богородиці ХІХ століття на Житомирщині;

музей з роботами Марії Приймаченко на Київщині тощо.

Міністерство культури спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки продовжує збирати докази варварства російських окупантів, які стосуються культурної спадщини.

Надсилати фото- або відео-докази про руйнування з усіх регіонів України можна через цей портал.

Нагадаємо, Мінкульт нещодавно запустив платформу, де українці можуть розповідати про війну іноземцям.

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